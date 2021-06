CoD Cold War & Warzone: Sichert euch neuen Gratis-DLC zur Season 4 mit PS Plus

Call of Duty: Warzone und Black Ops Cold War schenken Mitgliedern von PS Plus zur Feier der Season 4 ein neues Kampfpaket. In dem Gratis-DLC findet ihr ein paar exklusive Cosmetics, dir ihr euch als Mitglied von PS Plus jetzt abholen könnt.

Was ist das für ein DLC? Call of Duty: Warzone und Black Ops Cold War starteten ihre vierte, gemeinsame Season und brachten damit ordentlich frischen Wind ins Spiel:

Neue Fahrzeuge und Schauplätze in Warzone

Frische Maps und Modi für Cold War

Bis zu 6 neue Waffen im Laufe der Season

Zumindest für Mitglieder von PS Plus gibt es jetzt sogar noch etwas mehr: das Kampfpaket „Skyhook“. Über den Mini-DLC könnt ihr euch ein paar besondere Cosmetics rund um die Operatorin „Park“ sichern. Wir zeigen euch, wie ihr das Paket bekommt und was alles drin steckt.

Die Inhalte des Season 4 Combat Pack

Das steckt im neuen Kampfpaket zur Season 4: Ihr bekommt eine Ladung kosmetischer Items mit einem thematischen Zusammenhang. Es ist quasi alles einmal dabei – nur auf eine Uhr müsst ihr beim aktuellen Kampfpaket verzichten:

Operator-Skin für Park

Bauplan fürs Pellington-Snipergewehr

Bauplan für den Vorschlaghammer

Waffen-Talisman

Emblem

Visitenkarte

2x Token für 60 Minuten Doppel-XP

Wo kann man das Ganze nutzen? Sobald ihr das Kampfpaket eingelöst habt, könnt ihr die Items in CoD: Warzone und Cold War verwenden. Um den Operator-Skin in Warzone nutzen zu können, braucht ihr jedoch Cold War.

Es gibt sogar einen Trailer zu dem Kampfpaket:

So bekommt ihr das neue Cold War Kampfpaket

Die Voraussetzungen: Zuallererst müsst ihr Mitglied bei PS Plus sein. Besitzt ihr ein Abo, könnt ihr das Paket jederzeit in eurem „PS Plus“-Bereich auf der PlayStation aktivieren.

Sobald ihr dann Warzone oder Cold War startet, stehen euch die Items zur Verfügung. Allerdings ist es mit dem Operator-Skin etwas komplizierter. Der Skin ist Teil eines Operators aus Cold War und die könnt ihr nur nutzen, wenn ihr Cold War auch tatsächlich besitzt. Spielt ihr nur Warzone, dann könnt ihr den Operator leider nicht nutzen. Der Park-Skin lässt sich zudem nur auf einer PlayStation ausrüsten.

So kommt ihr an das neue Kampfpaket: Das Kampfpaket ist bereits aktiv und ihr könnt es euch jederzeit holen. Den Link in den PS Store findet ihr hier:

Das Kampfpaket wird euch in der kompletten Season 4 zum Download bereitstehen. Ihr könnt das Paket jedoch verpassen – sobald in der nächsten Season das neue Kampfpaket online ist, verschwindet das alte.

Was ist eigentlich mit anderen Plattformen? Das Kampfpaket ist Teil einer Kooperation zwischen PlayStation und Call of Duty. Ähnlich wie der exklusive Zombie-Modus „Ansturm“, der erst ein Jahr nach der Veröffentlichung von Cold War auch auf anderen Plattformen zur Verfügung stehen wird. Seid habt ihr kein PS Plus Abo, habt ihr keine Möglichkeit, den Mini-DLC einzusacken.