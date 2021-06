MeinMMO präsentiert die Waffen-Charts von Call of Duty: Warzone im Juni 2021. Newcomer, Klassiker, Dauerbrenner – wir zeigen euch die Waffen, die am meisten in Warzone gespielt werden und welche Setups die Spieler dabei verwenden.

Seit dem Start der Season 3 Ende April gab es einen positiven Wandel der Waffen-Meta in Call of Duty: Warzone. Viele Waffen gelten als stark und spielbar und die Unterschiede zwischen den Schießeisen sind nicht mehr ganz so deutlich spürbar – die eigenen Vorlieben spielen eher eine Rolle. Damit ihr einen Überblick habt, was aktuell im Battle Royale gespielt wird, zeigen wir euch die 10 beliebtesten Waffen in Warzone auf Grundlage von Daten aus dem Spiel. Auf Seite 2 gibt die passenden Setups dazu.

Woher stammen die Daten? Die Basis des Rankings stammt von dem Warzone-Waffentool „WZ Ranked“ (via wzranked.com). Auf der Website findet ihr die Nutzungsraten der Waffen mit Setups und der aktuelle Datensatz berücksichtigt die Waffenwahl vom 17. bis zum 23. Juni 2021. Aufgrund einer geschlossenen Daten-Schnittstelle von Call of Duty sind lediglich 2 – 6 % der weltweiten Spielerdaten Teil des Datensatzes. WZ Ranked betont jedoch, dass diese Daten trotzdem für einen aussagekräftigen Durchschnitt ausreichend seien.

Die 10 beliebtesten Waffen in Warzone – Ende Januar 2021

FARA 83 – Sturmgewehr aus Cold War Kar 98k – DMR aus CoD MW MG 82 – LMG aus Cold War MAC-10 – Maschinenpistole aus Cold War Krig 6 – Sturmgewehr aus Cold War CR-56 AMAX – Sturmgewehr aus CoD MW XM4 – Sturmgewehr aus Cold War Kilo 141 – Sturmgewehr aus CoD MW MP5 – Maschinenpistole aus Cold War Grau 5.56 – Sturmgewehr aus CoD MW

Im Vergleich zu unseren letzten Waffen-Charts im Mai hat sich einiges getan. So konnte die FARA 83 den ersten Platz übernehmen. Außerdem sind gleich 3 Waffen aus dem Ranking gefallen und durch starke Konkurrenten ersetzt worden. Die M4A1, die FFAR 1 und die LC10 sind nur nicht mehr in den Top 10. Dafür drängelt sich das neue LMG MG 82 direkt in die Top 3 und das Nahkampf-Biest MP5 aus Cold War ist auch mal wieder von der Partie. Ebenfalls neu ist die XM4, die sich durch ihre breiten Einsatz-Möglichkeiten im Nah- und Fernkampf beliebt macht.

Das MG 82 war zum Season-Start OP und wurde erst kürzlich durch einen Nerf auf den Boden der Tatsachen gebracht. Es muss sich noch zeigen, ob sich die Waffe langfristig in der Waffen-Meta der Warzone festbeißen kann oder ein One-Hit-Wonder bleibt.

Wenn ihr auf dem neusten Stand bleiben wollt, schaut regelmäßig in unserer Liste mit den besten Waffen der Warzone vorbei. Wir halten die Liste für euch ständig aktuell und zeigen starke Setups der Waffen:

CoD Warzone: Die besten Waffen mit Setups – Season 4 / Juni 2021

Auf Seite 2 findet ihr die am meisten genutzten Setups zu den Top-10-Waffen.