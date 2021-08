Cold War zeigt alles zur Season 5 – Bringt „Among Us“-Modus und 5 neue Maps

Morgen, am 13. August 2021, startet Season 5 von Call of Duty: Black Ops Cold War. MeinMMO zeigt euch, was ihr neben neuen Multiplayer- und Zombie-Maps sowie einem Among-Us-Spielmodus noch erwarten könnt.

Neue Season ist vollgepackt: In Season 5 von Black Ops: Cold War können Fans viele Neuerungen erwarten. Aus dieser Liste sticht eine Neuheit besonders hervor: der Spielmodus Doppelagent. Dessen „Katz und Maus“-Prinzip dürfte einigen durch den einschlagenden Erfolg von Among Us bekannt vorkommen. Doch Season 5 bietet noch einiges mehr:

2 neue Spielmodi – ,,Doppelagent” und ,,Demolition”

5 neue 6v6 Multiplayer-Maps

neue Ausrüstung, Map und Fahrzeug für den Outbreak-Modus

4 neue Waffen

3 neue Operator

neuer Perk, Feld-Unterstützung und Scorestreak

Einen Überblick zum Content von Warzone in Season 5 findet ihr hier. Die Roadmap der Season binden wir euch hier ein:

Cold War Season 5: Das müsst ihr zum Update 1.21 wissen

Wann startet Season 5? Ursprünglich sollte die neue Call of Duty Season 5 bereits am 12. August starten. Mittlerweile haben die Entwickler den Release aber auf Freitag (13. August) verschoben. Los geht’s bereits früh am Morgen: Ab 6:00 Uhr deutscher Zeit könnt ihr euch dann in die Action stürzen.

Preload & Downloadgröße: Der Preload ist seit dem 11. August für alle Nutzer verfügbar. Wie üblich fallen die Downloadgrößen auf den verschiedenen Plattformen unterschiedlich aus:

PlayStation 4: 15 Gigabyte

15 Gigabyte PlayStation 5: 20 Gigabyte

20 Gigabyte Xbox & PC: Hierzu stehen die offiziellen Angaben noch aus

Neue Spielmodi – Demolition und Double Agent

Alter Klassiker Demolition: Ein alter Fan-Favorit kommt zurück, den sich Fans schon lange wünschen. In Demolition muss ein Team eine Bombe an einem bestimmten Punkt platzieren. Die Aufgabe des anderen Teams ist es, genau das zu verhindern. Demolition erscheint dabei aber erst im späteren Verlauf der Season 5 – ein genaues Datum gibt es nicht.

Was ist Double Agent? In diesem Spielmodus dreht sich alles um verstecktes Operieren und leises Vorgehen. Eine Lobby umfasst maximal 10 Spieler. Ihr werdet einer von 3 Rollen zugewiesen, die wiederum das Aufgabenfeld vorgibt:

Doppelagent: Diese Spieler müssen heimlich alle anderen Gegenspieler töten oder eine Bombe platzieren. Der Clou: Niemand weiß, wer ein Doppelagent ist – jeder könnte es sein.

Diese Spieler müssen heimlich alle anderen Gegenspieler töten oder eine Bombe platzieren. Der Clou: Niemand weiß, wer ein Doppelagent ist – jeder könnte es sein. Operatives: Sie müssen gemeinsam herausfinden, wer die Agenten sind. Beim Start ist das die größte Gruppe.

Sie müssen gemeinsam herausfinden, wer die Agenten sind. Beim Start ist das die größte Gruppe. Investigator: Ein Spieler wird zu einem Detektiv, der seine Mitspieler bei der Suche unterstützen soll. Er kann Hinweise lesen, die anderen verborgen bleiben.

Zu Beginn jeder Runde starten alle Spieler mit einer Pistole. Waffen und Ausrüstung sind auf der Karte verstreut. Ihr könnt sie aufheben, seid aber nicht an diese gebunden; tauscht sie einfach aus. Zu den Waffen, die jeder sammeln kann, kommen Klassen-spezifische Fähigkeiten. Die verdient ihr euch mit Skillpunkten, die ihr im Laufe einer Runde für unterschiedliche Aktionen erhaltet.

Waffen und Fähigkeiten alleine reichen aber nicht, um die fiesen Doppelagenten ausfindig zu machen. Die Entwickler betonen, dass der Voice-Chat besonders wichtig ist. Spieler müssen im Modus Double Agent besonders viel kommunizieren, um überhaupt eine Chance gegen die Doppelagenten zu haben.

Den Trailer zum Modus binden wir euch hier ein:

5 frische Maps für den Multiplayer

Diese Maps sind neu: Die Season 5 von Black Ops: Cold War bringt insgesamt 5 neue Multiplayer-Karten. Auch 2 Remakes sind dabei: Slums aus Black Ops II und Drive-In aus Black Ops I. Auf den Season-5-Maps spielt ihr 6vs6, nur die Karte Showroom stellt mit 3 gegen 3 oder 2 gegen 2 eine Ausnahme dar.

Echelon: ist eine moderne Radiostation nahe Berlin

ist eine moderne Radiostation nahe Berlin Slums: bietet bunte Häuser, offene Brunnenanlagen – das ist Slums, wie ihr es kennt

bietet bunte Häuser, offene Brunnenanlagen – das ist Slums, wie ihr es kennt Drive-In: ist ein verlassenes Autokino, das die Natur langsam zurückerobert

ist ein verlassenes Autokino, das die Natur langsam zurückerobert Zoo: verrät das Setting schon im Namen, hier kämpft ihr in einem alten Zoo.

verrät das Setting schon im Namen, hier kämpft ihr in einem alten Zoo. Showroom: ist eine Einkaufspassage, in der ihr im 2v2 oder 3v3 kämpft.

Neben dem neuen Content gab es auch einige Balance-Anpassungen bei den Waffen, besonders bei den Sturmgewehren. Wollt ihr euch die Änderungen im Detail ansehen, schaut bei den englischen Patch Notes auf treyarch.com vorbei.

Darauf dürfen sich Zombie-Fans in Season 5 freuen

Das ist neu im Zombie-Modus: Um im Kampf gegen den wandelnden Tod die Oberhand zu gewinnen, könnt ihr in Season 5 von Cold War Gebrauch von neuen Gadgets machen. Dazu gehört unter anderem ein neuer Perk, ein Field-Upgrade und eine neue Waffe.

Perk: Death Perception lässt euch Gegner durch Wände sehen und verbessert das Radar.

Death Perception lässt euch Gegner durch Wände sehen und verbessert das Radar. Field Upgrade: Tesla Storm erzeugt ein lähmendes Gewitter, das deine Teamkameraden ebenfalls mit einbindet.

Tesla Storm erzeugt ein lähmendes Gewitter, das deine Teamkameraden ebenfalls mit einbindet. Neue Waffe: Der Flammenwerfer ist der perfekte Begleiter, um gleich mehrere Matschköpfe zurück in die Hölle zu bugsieren.

Wie ein Spielzeug erscheint der Flammenwerfer im Vergleich zu dem, was Season 5 in Outbreak einführt: Hier könnt ihr bald einen Panzer steuern. Die sind zwar sehr langsam, Feuerkraft und Panzerung gleichen diesen Nachteil bei guter Handhabung schnell aus. Neben dem Panzer erhaltet ihr zudem Zugang zur ,,Grappling Gun”. Das ist ein Greifhaken, der es euch erlaubt, blitzschnell größere Distanzen zurückzulegen. Bauen könnt ihr den ganz einfach am Crafting-Tisch.

Ausprobieren könnt ihr die neuen Spielzeuge dann gleich auf der neuen Outbreak-Map Colleteral. Die Hoffnung ist groß, dass die nicht so verbuggt wie zuletzt Mauer der Toten erscheint.

Panzer vs. Orda -Wer hat hier keine Chance?

Das steckt im neuen Battlepass & Season 5

Das beinhaltet der neue Pass: Black Ops: Cold War startet am Freitag und bringt direkt 100 neue Level im neuesten Battle Pass. Kauft ihr den schon jetzt, dann erhaltet ihr direkt zum Start den Operator Kitsune, die Tochter des ehemaligen Yakuza-Bosses. In den nächsten 100 Leveln schaltet ihr dann noch viele andere Cosmetics, 2 neue Waffen oder War Tracks aus Call of Duty: World at War frei. Den Trailer zum Battle Pass binden wir euch hier ein:

Das kommt noch in Season 5: Gleich zum Start der Season gibt es eine weitere Waffe – den Gehstock. Außerdem setzt sich wie immer der Saison-Fortschritt zurück und ihr könnt neue Prestige-Embleme freispielen.

Treyarch verspricht für den späteren Verlauf von Season 5 noch weitere Inhalte. Unter anderem könnt ihr euch auf eine weitere Waffe freuen und ein Live-Event zur Mid-Season. Genaue Termine für die Einführung dafür gibt es aber aktuell nicht.

Allerdings werden die Infos rund um CoD 2021 langsam konkreter: Erste Bilder von CoD 2021 geleakt – Heißt wohl „Vanguard“ und spielt im 2. Weltkrieg