In CoD Cold War hat der Zombie-Modus das neue Update mit „Mauer der Toten“ erhalten. Doch für viele Spieler ist der neue Content ein Albtraum voller Bugs und quasi unspielbar. Vor allem die Xbox Series X/S scheint betroffen.

Was stimmt nicht mit der Mauer der Toten? Derzeit klagen viele Spieler von CoD Zombies über Bugs und Glitches in der neuen Map Mauer der Toten. So schrieb schon gestern unser Leser Viktor Frankenstein in den Kommentaren zu den Patch-Notes in CoD von seinen Problemen:

Habt ihr auch massive BUG/Grafik/Glitch Probleme in der neuen Zombie Map: MAUER der TOTEN? Ich spiele auf der X-Box Series X und habe extreme Probleme, daher meine Konsole noch mal auf Werkeinstellung rückgesetzt und lade CoD Black Ops Cold War noch mal herunter. Hoffentlich funktioniert es dann wieder?

Leider hatte die Neuinstallation und der Reset keine Auswirkung und auch andere Spieler auf reddit berichten unter anderem von den folgenden Problemen:

Texturen werden nicht geladen, vor allem in der U-Bahn

Das Spiel friert minutenlang ein

Zombies sind stumm und machen keinen Mucks

Funksprüche zwischen den Charakteren bleiben stumm

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

All das mache den neuen Content quasi unspielbar und versaut den Spielern ordentlich den Spaß. Das Update sei klar noch unfertig gewesen, so die erbosten Fans, und man hätte das so nicht auf die Server spielen sollen.

Bugs betreffen vor allem Xbox-User

Wo treten die Bugs auf? Kurioserweise berichten quasi alle betroffenen Spieler, dass sie auf einer Xbox Series S oder X spielen. Von PlayStation-Gamern sind keine Meldungen aufgefallen und lediglich ein PC-User war in einem reddit-Thread zu sehen, der ebenfalls über Bugs klagt.

Was kann man gegen die Bugs tun? Bis die Entwickler die Bugs in den Griff bekommen, haben die Spieler die folgenden Workarounds herausgefunden:

Es soll helfen, Raytracing zu deaktivieren und die HD-Texturen-Packs zu entfernen, das scheint für einige Spieler geholfen zu haben.

Ein User berichtet, man solle die Wiederholungsrate des Displays von 120hz auf 60hz umstellen, das habe bei ihm geholfen. Allerdings konnte keiner aus dem reddit-Thread dies bestätigen.

Freilich sind das nur temporäre Lösungen und die Spieler würden gerne den neuen Zombie-Content in der Form spielen, wie es ursprünglich gedacht war. Bleibt nur zu hoffen, dass die Entwickler bei Treyarch hier bald eine Lösung in Form eines Hotfixes oder Patches finden.