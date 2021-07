CoD Cold War zeigt Patch Notes der Mid-Season – Das Zombie-Fest beginnt

Call of Duty: Black Ops Cold War bringt am Donnerstag, 15. Juli, sein Mid-Season-Update der Season 4. Vorab sind nun die Patch Notes online gegangen und MeinMMO zeigt euch die wichtigsten Änderungen.

Was ist da los bei Cold War? Besonders Fans des Zombie-Modus haben lange auf das Update gewartet – mit „Mauer der Toten“ kommt endlich die 3. Survival-Map zu Black Ops Cold War und die spielt dazu noch in Berlin. Doch die Mid-Season hat noch mehr drauf:

Zombie-Map „Mauer der Toten“

Neuer Perk, neue Ausrüstung und Balancing im Zombie-Modus

2 neue Waffen – OTs 9 und Keule

Nuke-Killstreak im Multiplayer

Neue 6vs6-Map „Rush“

Neue Modi im Multiplayer

Erweiterte Belohnungen für den Prestige-Shop

Die wichtigen Änderungen und Details zum Update zeigt euch MeinMMO in der Übersicht. Die Roadmap binden wir euch hier ein:

Cold War: Infos zum Mid-Season-Update der Season 4

Wann startet die Mid-Season 4? Der Mid-Season-Content geht am Donnerstag, 15. Juli um 6 Uhr morgens unserer Zeit online.

Gibts einen Pre-Load? Ja und der ist bereits aktiv. Wollt ihr zum Start der Mid-Season direkt bereit sein oder einfach schon das Update laden, dann startet den Download jetzt. Der Content steht aber erst am Donnerstag-Morgen zur Verfügung.

Wie groß ist das Update? Das kommt auf eure Plattform an. Die Entwickler nennen folgende Update-Größen:

PlayStation 5: 17,9 GB

PlayStation 4: 14,5 GB

Xbox Series X / Xbox Series S: 21,3 GB

Xbox One: 11,4 GB

PC: 13,0 GB / 21,2 GB (mit HD Pack)

Was ist mit Warzone? Infos zur Mid-Season in Warzone bekommt ihr hier.

Cold War mit Content-Schub für Zombie-Fans

Was kommt für den Zombie-Modus? Der Kampf gegen die Untoten geht in die nächste Runde und das Highlight ist eindeutig die neue Survival-Map „Mauer der Toten“. Seit dem Release von „Firebase Z“ im Februar warten Zombie-Fans auf die nächste, Runden-basierte Karte in Cold War und endlich ist es so weit. Entwickler „Treyarch“ hat auch einen dicken Trailer zur neuen Zombie-Map veröffentlicht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Bedenkt jedoch: Wie auch bei den letzten großen „Easter Egg“-Releases verzögert sich die Freischaltung des „Main-Easter Eggs“ ein wenig. Ihr könnt am Donnerstag erst ab 19 Uhr die Jagd auf die Geheimnisse der „Mauer der Toten“ gehen – vorher ist es ein reines Zombie-Geschnetzel.

Was kommt dazu? Neben der großen Map gibt es neue Spielzeuge für den Zombie-Modus:

Den Perk „Mule Kick“, der euch eine 3. Waffe erlaubt

Die Wunderwaffe „CRBR-S“ mit mehreren Feuermodi (via Twitter)

Crafting-Item „LT53 Kazimir“ – eine Art Portalgranate

Klaus – ein hilfreicher und blutrünstiger Androide

Starke Verringerung der Gesundheit und Rüstung von Zombie-Gegnern

Dynamische Wand-Waffen zum Kaufen (können alle 5 Runden die Seltenheit ändern)

Obendrauf kommen neue Herausforderungen, Geheimdaten zum Freispielen, Balance-Anpassungen der Waffen (nur Zombie-Modus) und Schadens-Anpassungen bei der Ausrüstung. Wollt ihr euch tiefer in die Änderungen einlesen, dann findet ihr hier die englischen Patch Notes (via treyarch.com).

Nuke-Streak, League Play, neue Waffen – Das gibt’s auch

Was bekommt der Multiplayer? Die Mid-Season 4 ist eindeutig eine Zombie-Party, doch der Multiplayer geht nicht leer aus. Besonders ein „neuer“ Scorestreak dürfte einige Spieler zum Grinsen bringen – denn die Atombombe ist jetzt in den meisten Multiplayer-Modi verfügbar.

Wenn ihr jetzt 30 Kills am Stück sammelt, ohne zu sterben, dann bekommt ihr den Nuke-Killstreak und könnt das Match zugunsten eures Teams beenden. Mit einem dicken Knall. Ausgenommen sind League Play und Matches mit CDL Regeln, sowie Multi-Team-Matches, Party-Spiele und die kleinen Feuergefechte.

Zum Start der Mid-Season könnt ihr zudem mit der neuen 6vs6-Map „Rush“ rechnen. Die Karte ist aus Black Ops II und bildet einen Paintball-Platz nach. Im Laufe der Mid-Season soll zudem der Modus „Paintball Moshpit“ kommen, der die Kugel-Effekte im Spiel etwas farblicher gestaltet.

Gleich mit dem Start der Mid-Season geht der klassische Modus „Capture the Flag“ online und mit „Cranked Kill Confirmed“ steht eine neue Variante von „Aufgeputscht“ bereit, bei der ihr die Dog Tags euer Kills sammeln müsst.

Weitere Änderungen:

2 neue Waffen: Maschinenpistole OTs 9 und eine fiese Nahkampf-Keule

Im Prestige-Shop könnt ihr für eure Schlüssel Waffen-Baupläne kaufen

Für die erste geschaffte Herausforderung am Tag bekommt ihr einen XP-Token

Neue Belohnungen für eure Leistungen im „League Play“ (im Laufe der Mid-Season)

Anpassungen bei Kimme & Korn der Sturmgewehre Krig 6, XM4, QBZ-83, FFAR 1

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Die Mid-Season 4 schlägt ein neues Kapitel im Zombie-Modus auf und bringt Call of Duty sogar nach Deutschland. Die Zombie-Community ist heiß auf die neue Map und viele Spieler können es kaum erwarten, endlich die Mauer zu stürmen.

Zombie-Fans könnten auch nach dem Release eines neuen Call of Duty in 2021 mit Cold War weiter Spaß haben. Leaks deuten an, dass Cold War auch in 2022 weiter mit Content versorgt werden könnte – und Zombies stehen ganz oben auf der Liste.