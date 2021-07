CoD Warzone ändert 40 Waffen zur Mid-Season – Alle Buffs, Nerfs und die Patch Notes

Call of Duty: Warzone bringt zur Mid-Season nur einen kleinen Schwung neuen Content, kommt aber zusätzlich mit dem größten Balance-Update der Warzone-Geschichte um die Ecke. Über 40 Waffen wurde geändert – darunter einige der wichtigsten Schießeisen im Spiel. MeinMMO zeigt euch die Patch Notes mit allen Buff und Nerfs auf Deutsch.

Was geht bei Warzone? Heute, am 15. Juli, ging das Mid-Season-Update der Season 4 in Call of Duty: Warzone online und brachte umfassenden Balance-Anpassungen mit. FARA, Krig, C58 – viele der wichtigsten Waffen bekamen ein Update und auch die Waffen aus CoD MW wurden bedacht. Die Grau 5.56 hat etwa einen überraschenden Buff kassiert.

Insgesamt haben über 40 Waffen jetzt neue Werte und MeinMMO zählt euch alle Anpassungen auf. Außerdem zeigen wir euch die Details des Updates und welche Neuerungen sonst in Spiel gekommen sind. Hier kommt ihr zu den Patch Notes von Cold War. Die Roadmap der Mid-Season 4 binden wir euch hier ein:

Mid-Season 4 bringt neuen Killstreak und Wheelies

Was gibt es zum Update zu wissen? Das Update ist bereits online und ihr könnt den Download starten. Die Entwickler nennen auch die Update-Größen der verschiedenen Plattformen:

PlayStation 5: 8,9 GB

PlayStation 4: 8,9 GB

Xbox Series X|S: 9,2 GB

Xbox One: 9,2 GB

PC: 9,2 GB / 10,4 GB (mit Modern Warfare)

Was bringt das neue Update an Content? Das Update konzentriert sich auf die Waffen-Anpassungen, doch ein paar Neuerungen haben es ins Spiel geschafft:

Killstreak: Automatisches Geschütz

Modus: Payload-Modus mit 2 Teams

Event: Blueprint Blitz lässt euch Cosmetics jagen

Waffen: Maschinenpistole OTs 9 und Nahkampfwaffe „Keule“

Neue Gulag-Loadouts

Das Dirt-Bike ist jetzt noch mobiler und kann Wheelies

Mehr zum angekündigten Content und der Roadmap findet ihr hier.

CoD Warzone bringt das größte Balance-Update bisher

Welche Waffen wurde geändert? Insgesamt haben mehr als 40 Waffen neue Werte. Vor allem Sturmgewehre, leichte Maschinengewehre und Maschinenpistolen wurden großräumig überarbeitet. Alle Änderungen im Überblick:

Sturmgewehre

AK-47 aus Cold War – Nerf Headshot-Multiplikator von 1,62 auf 1,5 Brust-Multiplikator von 1,2 auf 1,0

AK-47 aus CoD MW – Nerf Brust-Multiplikator von 1,2 auf 1,1

C58 – Nerf Headshot-Multiplikator von 1,62 auf 1,58 Brust-Multiplikator von 1,2 auf 1,0 Bauch-Multiplikator von 1,1 auf 1,0

CR-56 AMAX – Buff & Nerf Headshot-Multiplikator von 1,5 auf 1,55 Brust-Multiplikator von 1,1 auf 1,0

FAL – Nerf Headshot-Multiplikator von 2,05 auf 1,62 Brust-Multiplikator von 1,2 auf 1,1

FARA 83 – Nerf Basis-Schaden erster Schadensbereich von 31 auf 29 Rückstoß erhöht

FFAR 1 – Nerf Headshot-Multiplikator von 1,5 auf 1,4 Basis-Schaden erster Schadensbereich von 27 auf 25 Basis-Schaden zweiter Schadensbereich von 25 auf 23 Erster Schadensbereich um 20 % verringert Hals-Multiplikator von 1 auf 1,2 erhöht

FN Scar 17 – Nerf Brust-Multiplikator von 1,2 auf 1,1

Grau 5.56 – Buff Basis-Schaden zweiter Schadensbereich von 22 auf 24

Groza – Buff & Nerf Basis-Schaden erster Schadensbereich von 28 auf 27 Erster Schadensbereich um 4,5 % vergrößert Headshot-Multiplikator von 1,62 auf 1,5 Brust-Multiplikator von 1,2 auf 1,12 Bauch-Multiplikator von 1,1 auf 1,0 Rückstoß geglättet

Krig 6 – Buff Basis-Schaden zweiter Schadensbereich von 25 auf 26

M13 – Buff Basis-Schaden zweiter Schadensbereich von 19 auf 20

M4A1 – Buff & Nerf Basis-Schaden erster Schadensbereich von 28 auf 27 Basis-Schaden zweiter Schadensbereich von 22 auf 23

Oden – Nerf Brust-Multiplikator von 1,3 auf 1,2

QBZ-83 – Buff & Nerf Basis-Schaden zweiter Schadensbereich von 22 auf 24 Bewegungsgeschwindigkeit um 3 % verringert Bewegungsgeschwindigkeit im Visier um 5 % verringert Brust-Multiplikator von 1,1 auf 1,2 Bauch-Multiplikator von 1,0 auf 1,1

RAM-7 – Nerf Basis-Schaden zweiter Schadensbereich von 28 auf 26

XM4 – Nerf Basis-Schaden erster Schadensbereich von 32 auf 30 Basis-Schaden zweiter Schadensbereich von 28 auf 27 Zeit ins Visier leicht erhöht Rückstoß leicht erhöht



Leichte Maschinengewehre

M60 – Buff Basis-Schaden erster Schadensbereich von 36 auf 37 Headshot-Multiplikator von 1,5 auf 1,6

MG34 – Nerf Basis-Schaden erster Schadensbereich von 31 auf 29 Basis-Schaden zweiter Schadensbereich von 28 auf 27 Headshot-Multiplikator von 1,5 auf 1,4 Brust-Multiplikator von 1,1 auf 1,0

PKM – Buff & Nerf Basis-Schaden erster Schadensbereich von 31 auf 32 Erster Schadensbereich um 7 % verringert Brust-Multiplikator von 1,1 auf 1,0

SA87 – Nerf Brust-Multiplikator von 1,2 auf 1,1

Stoner 63 – Nerf Basis-Schaden erster Schadensbereich von 34 auf 33 Brust-Multiplikator von 1,1 auf 1,0



Maschinenpistolen

AK-47u – Buff & Nerf Basis-Schaden erster Schadensbereich von 35 auf 31 Basis-Schaden zweiter Schadensbereich von 25 auf 26 Headshot-Multiplikator von 1,62 auf 1,6 Brust-Multiplikator von 1,0 auf 1,1 Kugelgeschwindigkeit um 5 % erhöht

AUG aus CoD MW – Buff & Nerf Basis-Schaden zweiter Schadensbereich von 25 auf 26 Headshot-Multiplikator von 1,62 auf 1,47

Bullfrog – Buff & Nerf Basis-Schaden erster Schadensbereich von 32 auf 31 Headshot-Multiplikator von 1,62 auf 1,5 Multiplikator der Extremitäten nah am Körper von 0,9 auf 1,0

KSP-45 – Nerf Headshot-Multiplikator von 1,62 auf 1,57

LC10 – Nerf Basis-Schaden erster Schadensbereich von 30 auf 27 Basis-Schaden zweiter Schadensbereich von 25 auf 24 Headshot-Multiplikator von 1,62 auf 1,55

MAC-10 – Nerf Basis-Schaden erster Schadensbereich von 24 auf 23 Basis-Schaden zweiter Schadensbereich von 20 auf 19

Milano – Nerf Rückstoß leicht erhöht Erster Schadensbereich um 12 % verringert Headshot-Multiplikator von 1,62 auf 1,38 Brust-Multiplikator von 1,2 auf 1,1 Bauch-Multiplikator von 1,1 auf 1,0

MP5 aus Cold War – Nerf Basis-Schaden erster Schadensbereich von 33 auf 31 Basis-Schaden zweiter Schadensbereich von 25 auf 24

Nagelpistole – Nerf Basis-Schaden erster Schadensbereich von 50 auf 46 Headshot-Multiplikator von 1,62 auf 1,45 Brust-Multiplikator von 1,28 auf 1,0

PP19 Bizon – Buff & Nerf Basis-Schaden erster Schadensbereich von 35 auf 34 Basis-Schaden zweiter Schadensbereich von 25 auf 26

PPSh-41 – Nerf Basis-Schaden erster Schadensbereich von 28 auf 26

ISO – Buff Basis-Schaden zweiter Schadensbereich von 20 auf 21

Uzi – Buff Basis-Schaden zweiter Schadensbereich von 25 auf 26

Fennec – Nerf Basis-Schaden erster Schadensbereich von 25 auf 24 Basis-Schaden zweiter Schadensbereich von 20 auf 19



Taktikgewehre

AUG aus Cold War – Nerf Headshot-Multiplikator von 1,8 auf 1,7

CARV.2 – Nerf Headshot-Multiplikator von 1,7 auf 1,6

M16 – Nerf Headshot-Multiplikator von 1,8 auf 1,6



Das waren alle Basiswert-Änderungen des Updates. Neben den Waffen-Anpassungen gab es auch noch eine Menge Bug-Fixes und Änderungen am Dirt-Bike. Wenn ihr selbst ein wenig in den englischen Patch Notes schmökern wollt, dann findet ihr sie hier (via ravensoftware.com).

Die Anpassungen sind umfassend und es wird spannend zu sehen, wie das Balancing die Waffen-Meta der Warzone beeinflusst. Anfang der Season hatte die Entwickler angekündigt, dass sie die Time-to-Kill im Spiel grundsätzlich erhöhen wollen und mit den vielen Nerfs war das wohl der erste Schritt in diese Richtung.