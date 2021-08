CoD Warzone & Cold War: Season 5 Battle Pass – Alle Stufen und Belohnungen

Die neue Season 5 in CoD Warzone und Call of Duty: Cold War ist gestartet. Mit ihr kommt auch ein neuer Battle Pass ins Spiel. Hier findet ihr die spannendsten Stufen und Belohnungen.

Das ist in Call of Duty los: Die neue Season 5 ist online und weht einen Hauch mit frischem Wind durch Call of Duty: Warzone und Black Ops Cold War. Unter anderem bringt das Update mobile Schauplätze in Warzone und einen „Among Us“-Modus in Cold War. Die Patch Notes zu beiden CoD-Titeln findet ihr hier:

Mit dabei ist auch wieder ein neuer Battle Pass, den wir euch hier im Detail vorstellen wollen.

Battle Pass von Call of Duty: Infos zu Kosten und Inhalt

Was bringt der Battle Pass in Season 5? Der Battle Pass gibt euch Zugriff auf 100 Stufen, die ihr euch erspielen sollt. Auf jeder dieser Stufen liegen Items, wie beispielsweise Waffenbaupläne, Skins, CoD-Points oder XP-Tokens.

Was kostet der Battle Pass? Der Battle Pass kostet in Season 5 1.000 CoD-Points, was in etwa 10 Euro entspricht. Ihr könnt euch über die Stufen des Battle Pass aber bis zu 1.300 CoD-Punkte zurückholen, was wiederum für den nächsten Pass reichen sollte.

Außerdem gibt es ein weiteres Angebot im Shop, falls ihr euch einen Vorsprung erkaufen wollt: Da bekommt ihr den Battle Pass und 25 Stufensprünge für insgesamt 2.400 CoD-Points.

Ob sich die Investition für euch lohnt, könnt ihr euch hier anschauen:

CoD Warzone: Was bringt der Battle Pass überhaupt und für wen lohnt er sich?

Das steckt im Battle Pass von Season 5

Diese Inhalte gibt es direkt zum Start: Mit dem Kauf des Battle Pass bekommt ihr direkt ein paar Items. Dazu gehören sind:

Der neue Operator-Skin Kitsune – Hacker

Der neue OperatorSkin Garcia – Rebel Leader

Die Uhr “Crimson Oni”

Ein 10 % XP-Boost für die Season 5

Der Sticker “Red Dragon”

Diese Waffen gibt es: In der Season 5 sind zwei neue Waffen am Start, die ihr bekommen könnt. Diese könnt ihr aber auch freispielen, wenn ihr keinen Battle Pass kauft.

Das Sturmgewehr EM2 bekommt ihr auf Stufe 15.

bekommt ihr auf Stufe 15. Die neue MP TEC-9 schaltet ihr auf Stufe 31 frei.

Im Laufe der Season sollen darüber hinaus noch ein Gehstock als Nahkampfwaffe und die Pistole “Marshal” ins Spiel kommen.

Eine Übersicht über alle Stufen bekommt ihr hier im Video von infernoSZN (via YouTube):

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Alle Belohnungen im Battle Pass der Season 5

Weitere Highlights aus dem Battle Pass der Season 5: Grundsätzlich bietet der Battle Pass eine Menge spannende Items. Hier sind einige der interessantesten:

Stufe 5: Legendäre Blaupause “Great Emperor” für das AR Echo

Stufe 8: Vehicle-Skin “Smoke Flare”

Stufe 10: Operator-Skin “Payback” für Woods

Stufe 18: Legendäre Blaupause “Tea Time” für die Pistole Bravo

Stufe 19: Finishing-Move “Mind Games”

Stufe 21: Legendäre AR-Alpha-Blaupause “Battle Bronze”

Stufe 27: “Toad Nugget” Blaupause für SMG Echo

Stufe 31: Legendäre Blaupause “Silent Reel” (SMG Bravo)

Stufe 55: Legendäre Blaupause “Red Torpedo” (Assault Rifle Charlie)

Stufe 65: Legendäre Blaupause “Silent Roar” (Shotgun Charlie)

Stufe 71: Legendäre Blaupause “Low Rider” (AR Foxtrot)

Stufe 76: Legendäre Blaupause “Noble Knight” (Sniper Charlie)

Stufe 81: Legendäre Blaupause “Maple Leaf” (Pistole Charlie)

Stufe 85: Legendäre Blaupause “Death Angel” (Tactical Rifle Delta)

Stufe 89: Legendäre Blaupause “Pincer Spike” (Melee Alpha)

Stufe 95: Reaktive Blaupause “Geomatik” (AR India)

Das gibt es auf Stufe 100: Die höchste Stufe bringt euch zwei spezielle “Ultra-Skins” ein. Einer davon ist der Samurai-Skin für Operator Kitsune. Der zweite Bonus ist die Reaktive Blaupause “Microchip”. Dazu kommen:

Der “Carbon Envy” Vehicle Skin (Warzone-Exklusiv)

Der “Spoiled Envy” Vehicle Skin (Cold-War-Exklusiv)

Ein Emblem zur Season 5

Lohnt sich der Battle Pass? Grundsätzlich müsst ihr knapp 10 Euro zahlen, um die Boni zu bekommen und eine Menge spielen. Wichtige Inhalte, wie die neuen Waffen, gibt es weiterhin auch für Spieler, die kein Geld investieren wollen. Der Battle Pass verteilt in erster Linie Cosmetics und Dinge wie XP-Boni und CoD-Points.

Letztere reichen aus, um den Battle Pass zu refinanzieren – zumindest, wenn ihr so weit spielt, dass ihr wieder 1.000 CoD-Points zusammenbekommt. Insgesamt bietet der Battle Pass wieder 1.300 CoD-Points.

Holt ihr euch diese Season den neuen Battle Pass? Oder verzichtet ihr lieber? Erzählt es uns in den Kommentaren! Ansonsten richtet sich der Blick bereits nach vorne: Erste Bilder zu CoD 2021 wurden offenbar geleakt.