CoD Cold War & Warzone: OTs 9 freischalten – So bekommt ihr die mächtige MP

Mit dem Update zur Season 4 kam nochmal ein Schwung an neuen Inhalten zu Call Of Duty: Black Ops Cold War und Call Of Duty: Warzone. Dazu gehört mit der OTs 9 auch eine mächtige Maschinenpistole. MeinMMO zeigt euch in diesem Guide, wie ihr die Waffe freischalten könnt.

Was ist das für eine Waffe? Sie ist eine der 5 neuen Waffen aus Season 4, kam aber erst jetzt mit dem Mid-Season 4 Update. Bei der OTs 9 handelt es sich um eine Maschinenpistole, die wohl ziemlich stark sein dürfte.

Sie kann als Ingame-Challenge freigespielt werden. Außerdem gibt es sie in Store-Bundles zu kaufen. Wir verraten euch, wie genau ihr sie freischalten könnt.

OTs 9 in Warzone und Cold War freischalten

So holt ihr euch die neue Maschinenpistole: Es gibt im Spiel zwei verschiedene Wege, um an die OTs 9 zu kommen. Je nachdem, was ihr bevorzugt spielt, habt ihr zwei unterschiedliche Ingame-Herausforderungen, über die ihr die Maschinenpistole bekommt:

Cold War Multiplayer und Warzone: 2 Doppelkills in jeweils 15 Matches

Cold War Zombies. Tötet 50 Tempests mit Maschinenpistolen. Das muss innerhalb von 2 Sekunden geschehen, nachdem sie sich teleportieren.

Alternativ könnt ihr die OTs 9 auch über das “Inside Job”-Bundle freischalten, das euch 1200 COD-Punkte kostet. Das entspricht ungefähr 12 Euro. Mit dem Bundle erhaltet ihr die Blaupause der Maschinenpistole.

Was kann die Waffe? Auf den ersten Blick wirkt die OTs 9 wie eine starke Maschinenpistole. Mit 850 hat sie beispielsweise eine höhere Feuerrate als die MP5 aus Cold War und ihre Werte zeigen, dass sie auch einen ähnlichen Schadens-Output hat. Besonders bei Brusttreffern kann die Waffe punkten.

Wie die meisten Maschinenpistolen dürften ihre Stärken in Kämpfen auf kurze und mittlere Distanz am ehesten zum Tragen kommen.

