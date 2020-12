CoD MW & Warzone: Battle Pass ist weg, Season 6 ist rum – So geht es weiter

Der letzte Battle Pass von Call of Duty: Modern Warfare ist ausgelaufen und die Entwickler geben bisher keine konkreten Infos, wie es weitergeht. MeinMMO zeigt den aktuellen Stand zur Zukunft von CoD MW & Warzone.

Was ist da bei CoD los? Season 6 drehte in den letzten Tagen ein paar Extra-Runden und lief ein bisschen länger, als eigentlich gedacht. Doch die Entwickler verlängert nicht nur still die Season 6 und damit den Battle Pass von Call of Duty: Modern Warfare, auch das Auslaufen der „noch“ aktuellen Season ging stillschweigend über die Bühne.

Viele Spieler fragen sich nun „Wie geht es jetzt eigentlich weiter? Gibts eine Season 7? Gibts neuen Content für CoD MW und was ist mit Warzone?“ MeinMMO möchte euch in diesem Artikel all diese Fragen beantworten.

Keine Sorge, die neue Season startet in wenigen Tagen

Wie geht es mit CoD weiter? Mit dem Release des neuen Black Ops Cold War verschiebt sich der Fokus von Modern Warfare auf Cold War. CoD MW wird nicht mehr wie bisher unterstützt. Ihr könnt zwar weiter mit Playlist-Updates rechnen, doch so große Content-Drops wie mit dem Start einer neuen Season, sind wohl eher nicht mehr drin.

Trotzdem startet schon bald eine neue Season für 3 CoDs. CoD MW, Cold War und Warzone wachsen nämlich mit dem Start der Season 1 von Cold War am 16. Dezember eng zusammen. Die 3 Ego-Shooter teilen sich dann das Fortschritts-System und auch den Battle Pass. Die Items, die ihr mit dem Battle Pass freispielt, könnt ihr zwar in CoD MW nicht verwenden, dafür aber in Cold War und Warzone. Das Update 1.07 stellte dafür schonmal die Weichen im neusten „Black Ops“-Teil.

Die Verschiebung des Fokus heißt aber nicht, dass die „alten“ CoDs komplett verwahrlosen. Besonders die Warzone geht weiter ihren erfolgreichen Weg und auch Spieler von CoD MW brauchen die Hoffnung auf neuen Content nicht ganz aufzugeben.

Die Fortschritts-Systeme von 3 CoDs wachsen zusammen.

Warzone läuft ganz normal weiter

Wie geht es mit Warzone weiter? In dem Battle Royale geht alles seinen gewohnten Gang. Mit dem Start der nächsten Season könnt ihr neuen Content erwarten und auch in den kommenden Seasons darauf ist die Warzone Teil der Content-Planungen.

Langfristig gesehen bleibt also alles wie immer. Kurzfristig wird jedoch ordentlich was los sein. Mit dem Start der ersten Season von Cold War geht wohl eine neue Map für die Warzone online: Rebirth Island. Zudem sollen die neuen Waffen aus Cold War ebenfalls in die Warzone kommen. Hier gibt es wohl demnächst nicht nur fast 30 Waffen mehr, sondern auch 2 Versionen der AK-47, AUG oder auch der MP5.

Wie die Einführung im Detail abläuft, haben die Entwickler aber noch nicht verraten. Allerdings ist schon bekannt, dass die Waffen ihr eigenes Balancing bekommen und sich somit von ihren Werten in Cold War unterscheiden.

Die AK-47 aus CoD MW & Cold War auf dem Loadout-Tisch der Warzone.

Entwickler kündigte auch neuen Content für Modern Warfare an

Wie geht es mit CoD MW weiter? Modern Warfare ist wohl noch nicht ganz am Ende der Content-Fahnenstange. Doch die Entwickler von Infinity Ward wurden seit dem Release von Cold War verdammt still. Ein Entwickler brach das Schweigen – Der „Lead Multiplayer VFX Artist“ von Infinity Ward Reed Shingledecker:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Übersetzung des Tweets:

Es kommt mehr Content. Ich kenne nur den offiziellen Namen nicht. Ich hoffe, es werden bald Infos veröffentlicht, damit die Leute wissen, was los ist.

Die Aussage macht Hoffnung auf weiteren Content für CoD MW. Ein Leak deutet zum Beispiel auf den Kult-Operator Soap. Doch auch ungenutzte Waffen wurden schon in den Daten gefunden. Eine geleakte Liste aus 2019 zeigt zudem einige Maps, die es bisher nicht in Spiel geschafft haben.

Was hier allerdings konkret kommt, bleibt vorerst ungewiss. Sicher scheint derzeit nur, dass CoD MW das Prestige-System von Black Ops Cold War übernimmt, regelmäßig eine neue Playlist an den Start geht und dass es keine Season 7 für Modern Warfare geben wird. Denn der CoD-Zyklus startet am 16. Dezember wieder bei Season 1.