Laut Leak: CoD Warzone bringt eine der beliebtesten Figuren bald als Operator

In Call of Duty: Warzone warten Spieler schon lange auf den berühmten Soldaten „John „Soap“ MacTavish. Der war der Held der früheren Modern-Warfare-Reihe und laut Leak kommt er bald als Operator in die Warzone.

Wer ist Soap? Wer das alte Call of Duty 4: Modern Warfare aus dem Jahre 2007 oder die beiden Nachfolger gezockt hat, der versteht unter dem Begriff „Soap“ nicht etwa Hygiene-Artikel oder kitschige Serien, sondern einen taffen schottischen Haudegen mit Iro-Haarschnitt, den man in den Spielen weitgehend verkörperte.

Darum ist er so beliebt: Schon im ersten Modern Warfare beginnt man seine Soldatenkarriere in den Stiefeln von Soap, der erstmal von Captain Price durchs Trainingslager gehetzt wird und sich dumme Sprüche über seinen Spitznamen anhören muss.

Zusammen mit dem bärbeißigen Captain erledigt Soap dann in vielen Spielstunden eine Gefahr nach der anderen und wächst so den Spielern immer mehr ans Herz.

Daher kommt sein Tod in einer Mission von Modern Warfare 3 auch ziemlich derb und schockt die Spieler. Die Szene, in der Price den leblosen Soap noch retten will, ist für viele Spieler ein trauriges Highlight der Reihe.

Da CoD-Veteranen wie Price und Ghost schon im Spiel sind und als Operators in der Warzone gewählt werden können, fragten sich viele Fans lange, wo Soap bleibt.

Leak kündigt Soap als neuen Warzone-Operator an

Das spricht für Soap als neuen Operator: Schon in einem Gespräch über kommende Inhalte von CoD Warzone haben die Entwickler im Juli 2020 angekündigt, dass Soap definitiv unterwegs sei.

Ein konkretes Datum nannte man aber nicht und in der letzten Season der Warzone war Soap nicht als Operator enthalten.

Da Soap aber bisher nicht in Erscheinung getreten ist, fragen sich Fans langsam, wo er bleibt. Doch da kann die bekannte Leak-Seite Modern Warzone aushelfen.

Dort heißt es auf Twitter groß:

Zum Abschluss des Abends möchten wir euch die bisher besten Nachrichten überbringen. Soap kommt.

Woher der Leak stammt, wird aber nicht angegeben. Da aber Modern Warzone schon in der Vergangenheit mit zutreffenden Leaks aufwarten konnte – unter anderem wurde die Warzone dort zutreffend vorhergesagt – nehmen viele Fans die Enthüllung ernst und freuen sich auf die Rückkehr von Soap.

Andere wiederum sind verwirrt, wie der eigentlich tote Soap in die Story hineinpassen soll. Der Großteil der Fans scheint sich aber über die Rückkehr des braven Schotten zu freuen.

Soap gehört nicht zur Crew aus dem aktuellen CoD Cold War, welches die kommende Season von CoD Warzone dominiert. Doch die Entwickler bei Infinity Ward planen wohl noch etwas neuen Content zu Modern Warfare und der Warzone. Womöglich steckt da auch Soap als neuer Warzone-Operator mit drinnen.