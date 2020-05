CoD Warzone: Captain Price spricht zu Twitch-Streamern – Führt sie herrlich vor

Die Season 4 von Call of Duty: Warzone steht an und ein lustiges Video zeigt nun, wie Captain Price einige große Twitch-Streamer auf den Start heiß macht und sie dabei total vorführt: eine gelungene Werbeaktion von Activision Blizzard.

Das ist die Situation: Um die Werbetrommel für Season 4, wo auch Captain Price dabei ist, zu rühren, hat Infinity Ward den britischen Schauspieler Barry Sloane (39) engagiert. Er spielt Captain Price in Call of Duty: Modern Warfare.

Infinity Ward hat Videos aufgenommen, die an mehrere der größten Twitch-Streamer zu Call of Duty geschickt wurden und in denen Price die Spieler für eine geheime Mission rekrutiert. Die Streamer kamen dabei nicht ganz so gut weg und hunderttausende Zuschauer lachen über die Aktion.

Nadeshot wird an peinlichen Moment erinnert

Dieses Video gab es für Nadeshot: Der ehemalige CoD-Profi Matthew „Nadeshot“ Haag ist mittlerweile der Chef seiner eigenen E-Sport-Organisation und einer der größten Streamer auf Twitch– vor allem wegen seiner Warzone-Streams.

Im Clip sagt Captain Price erst, dass sie nochmal eine Mission in Verdansk vor sich haben. Am 3. Juni geht es los, womit wohl der Start von Season 4 gemeint ist.

Danach kann sich Captain Price aber auch nicht einen Spruch gegen Nateshot verkneifen. So spielt er auf eine Aktion des Streamer an, wo er in einem CoD-Turnier die falsche Waffe genutzt hat und dann unnötig gestorben ist. Price sagt dazu: „Wir haben vielleicht einen Platz für dich in der Mannschaft. Zieh nur nichts Verrücktes heraus, wie du es 2015 getan haben. HBR, Kumpel? Ist das dein Ernst? Wir brauchen vielleicht noch ein paar mehr, um dich bei solchen Entscheidungen zu unterstützen.“

Den Clip, auf den Price anspielt, haben wir euch hier verlinkt:

Captain Price beobachtet TimTheTatman genau

Dieser Clip ist ebenfalls aufgetaucht: Auch der Streamer TimTheTatman, der aktuell dank CoD Warzone große Erfolge feiert, hat ein Video von Captain Price erhalten:

In diesem Clip ist Price ebenfalls nicht sehr freundlich. So sagt er, dass jedes Team auch einen Wildcard-Gewinner braucht und dafür würde sich TimTheTatman anbieten.

Besonders lustig ist es aber, dass es so scheint, als würde Price die Bewegungen von dem Streamer genau kennen. So heißt es erst, dass er doch aufhören soll den Chat zu lesen und TimTheTatman macht genau das in diesem Moment.

Danach sagt er, dass der Streamer sich doch mal für eine Sekunde auf ihn konzentrieren sollte, während TimTheTatman erneut vom Video wegschaut.

DrDisrespect hält dagegen

Um dieses Video geht es: Während die anderen Streamer etwas verdutzt über die Worte von Captain Price waren, hält DrDisrespect dagegen. Auf Twitter gibt es die direkte Antwort:

All these Captain Price videos and nobody responded?



Jesus Christ. pic.twitter.com/Xd2n5gpBeR — Dr Disrespect (@drdisrespect) May 30, 2020

Captain Price ist in diesem Clip noch überraschend freundlich und sagt, dass er DrDisrespect in seinem Team als Scharfschütze braucht.

Der Streamer lässt sich aber wenig beeindrucken von diesen Worten und antwortet nur: „Du musst zuerst über meinen Agenten gehen. Und dann, sobald du meinen Agenten eingeschaltet hast, rufst du meinen Anwalt und mein Marketing- und Rechtsteam an. Und dann werden wir die Bezahlung besprechen.“

Gibt es noch mehr solcher Clips? Bislang sind Videos für die Streamer HusKerrs und Vikkstar ebenfalls bekannt. Ob noch weitere Persönlichkeiten solche Clips erhalten haben, ist bislang noch nicht klar.

Es soll wohl einfach Werbung für den kommenden Start der Season 4 und ein kleiner Spaß sein. Wenn ihr zum Start der Season 4 in CoD Warzone und Modern Warfare noch Infos braucht, dann schaut einfach in unseren großen Hub zur Season vorbei. Dort findet ihr auch alles über die neuen Waffen und Operator.