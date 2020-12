Neue Map in CoD Warzone verspätet sich – Wann kommt Rebirth Island?

In der CoD Warzone könnt ihr euch bald auf eine neue Map freuen. Die neue Karte kommt zwar etwas später als erwartet, aber dafür ist es jetzt offiziell: Ihr könnt bald auf Rebirth Island wilde Battle-Royale-Gefechte austragen

Was hat es mit der neuen Map auf sich? Schon seit einiger Zeit sind Leaks im Umlauf, die auf eine neu Map namens Rebirth Island hindeuten. Diese Karte soll dann Verdansk in Call of Duty: Warzone ersetzen oder parallel zur alten Karte existieren. Genau Infos dazu gibt es noch nicht.

Was wir hingegen jetzt konkret wissen ist: Die Map heißt wirklich Rebirth Island und kommt definitiv. In einem kleinen Teaser konnte man, wenn man entsprechende Bild etwas aufhellte, genau den Titel sehen.

Link zum Twitter Inhalt

Doch wann kommt die Map und was könnt ihr dort erwarten?

Release und Inhalt der neuen Map Rebirth Island

Wann kommt die neue Map? Die Map Rebirth Island wird zum Start von Season 1 in CoD Cold War in Warzone erscheinen. Die Spiele, Warzone und Cold War, teilen sich ja die Seasons und bestimmte Inhalte ab diesem Zeitpunkt.

Das Release-Datum der Season 1 war erst für den 10. Dezember 2020 angedacht, wurde dann aber auf den 16. Dezember 2020 verschoben.

Was könnte in der neuen Map stecken? Rebirth Island gibt es wirklich. Die Insel liegt in der früheren Sowjet-Republik Usbekistan und war einst ein Testgelände für chemische und biologische Waffen in der Sowjet-Zeit.

Die Mission aus Black Ops, in der die Insel schonmal vorkam.

Eine Mission im ersten Black-Ops-Spiel findet dort statt, es geht um ein tödliches Nervengift. Es ist also gut möglich, dass dieses neue Giftgas die Rolle der Todeszone übernimmt.

Laut einem Leak könnte es sich aber auch um eine umgebaute Version der Alcatraz-Map aus Blackout handeln. Das war der Battle-Royale-Modus des vorigen Black Ops 4. Damit wäre die neue Map kleiner als Verdansk.

Solange ihr aber noch in Verdansk spielt, solltet ihr die Vorteile der Map gut kennen. Darunter sind die jüngst eingeführten Züge. Wie ihr den Zug für eine übermächtige Taktik in Call of Duty: Warzone nutzen könnt, erfahrt ihr hier auf MeinMMO. Viel Spaß auf Verdansk, solange es noch geht!