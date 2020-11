Zug in CoD Warzone bietet eine mächtige Taktik, die ihr jetzt probieren solltet

In der Call of Duty: Warzone führen viele Wege zum Sieg – manche sind mehr, manche weniger effizient. Eine neue Taktik mit dem Loot-Zug gehört zu den effizienteren Methoden. MeinMMO zeigt euch die Strategie und warum ein Experte meint, dass sie bald generft wird.

Was ist das für eine Taktik? Im Battle Royale Call of Duty: Warzone dreht sich alles darum, im Laufe eines Matches die beste Ausgangs-Position für die letzte entscheidende Schlacht einzunehmen. Dafür müsst ihr manchmal lange Wege in Kauf nehmen, die richtigen Aufträge erledigen und viel Ausrüstung sammeln.

Zumindest die langen Wege könnt ihr euch aktuell sparen, denn mit der Loot-Zug-Taktik müsst ihr nur die Warzone-Lok unter Kontrolle halten und bekommt trotzdem, was ihr braucht, um am Ende der Runde womöglich als Sieger vom Platz zu fliegen.

Denn derzeit gibt einen Aufklärungs-Auftrag auf dem Zug zu finden, den ihr auch auf dem Zug erledigen müsst. Das Besondere hier: Nach dem Erledigen spawnt der Auftrag erneut und ihr könnt ihn wieder und wieder abschließen und müsst den Zug dafür nicht einmal verlassen.

Warum ist das so stark? Aufklärungs-Aufträge bringen euch in der Warzone eine Vorschau auf die kommenden Gas-Kreise im Match. Ihr seht also, wie sich das Spielfeld mit der Zeit entwickelt. Erledigt ihr mehr Aufklärungen, bekommt ihr die Vorschau von weiteren Kreisen.

Mit der Loot-Zug-Taktik braucht ihr dafür nicht mehr wie wild durch Verdansk reisen, sondern müsst „nur“ den Zug verteidigen und könnt dann immer wieder die nächste Aufklärung starten. Das bringt euch ganz nebenbei noch einen Haufen Cash und Loot, mit dem jeder erledigte Auftrag belohnt wird.

Sobald ihr euch genug Vorschau-Kreise erspielt habt, könnt ihr den Zug verlassen, die besten Waffen der Warzone mit euren Loadouts einsacken und eine starke Position für den Endkampf einnehmen.

Wieso ist es gar nicht so einfach? Der Loot-Zug ist eine spannende Mechanik im Spiel, die euch zum Rundenstart sichere Ausrüstung verspricht. Hier findet ihr gute Kisten, Munition und auch den Auftrag. Ein lohnendes Ziel für viele Teams im Spiel.

Den Loot-Zug einzunehmen ist deshalb manchmal gar nicht so leicht. Wenn sich 2, 3 Teams gleich zum Start auf die Bahn stürzen, sind die Chancen auf einen Abstecher in den Gulag meist besser, als auf eine gemütliche Stadt-Rundfahrt.

Und auch, wenn ihr den Zug eingenommen habt, kann es weiter zu Angriffen kommen. Die Loot-Lok macht ordentlich Lärm und wenn sie vorbeidüst, werfen viele Spieler einen Blick auf das mechanische Ungetüm und bearbeiten die Soldaten auf dem Gefährt mit Kugeln.

Warum könnte die Taktik generft werden? Der YouTuber und CoD-Experte JGOD stellt die Taktik in einem englischen Video vor und glaubt nicht, dass die Strategie lange möglich sein wird. Hier sein Video dazu:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Link zum YouTube Inhalt

Er meint, die Vorteile durch die Zug-Taktik sind einfach zu mächtig. Das Team hat ein viel geringeres Risiko, als wenn es sich über die Karte bewegen müsste, um so viele Aufklärungs-Aufträge zu erledigen.

Zu der starken Kreis-Vorschau durch die Aufklärungs-Aufträge kassiert das Team zudem massig Geld und Ausrüstung. Seiner Meinung nach steht das nicht im Verhältnis zu anderen Warzone-Taktiken und er denkt, dass die Zug-Taktik schon bald wieder verschwindet.

Um im Battle Royale erfolgreich zu sein, solltet ihr alle möglichen Taktiken mal ausprobieren und jeden Vorteil mitnehmen. Dazu zählen zum Beispiel auch verschiedene Loadouts, die in bestimmten Situationen besser funktionieren, als die Standard-Ausrüstungen, die ihr sonst rumschleppt. Hier findet ihr 6 Loadouts, die ihr immer dabei haben solltet.