Lässt sich den neue Zug in CoD Warzone stoppen? 4 Irre haben’s versucht

Seit Season 5 fährt ein Zug über die Map von Call of Duty: Warzone. Auf dem gibt es massenhaft Loot und häufig Kämpfe um die Beute. Aber was passiert, wenn man versucht, den Zug zu stoppen? Vier verrückte Spieler haben es ausprobiert.

Was ist das für ein Zug? Der Zug ist eines der neuen Features, die mit Season 5 von Modern Warfare und Warzone eingeführt worden sind. Die gepanzerte Bahn fährt auf einer festen Strecke über die Map und kann dabei von Spielern betreten werden.

Auf dem Zug findet ihr wertvollen Loot, ähnlich wie in den Bunkern, die mit Season 5 stark verbessert worden sind. Wer in der Nähe des Zuges landet und ihn schnell looten kann, hat früh einen Vorteil.

Lässt sich der Zug stoppen? Der Zug wird als „unaufhaltsam“ beschrieben. Allerdings hat diese Warnung der Entwickler einige Spieler nicht davon abgehalten, dennoch zu versuchen, ihn zu stoppen. Die Truppe „TeamMountainGoat“ hat sich daran versucht.

Dazu haben die vier Spieler mehrere Trucks in einem Tunnel gefahren und direkt auf den Schienen geparkt – dort, wo der Zug durchfahren wird. In einem Clip auf reddit zeigen sie, was dann passiert ist:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Reddit Inhalt

Wie zu sehen, rollt der Zug einfach weiter und überrollt die Trucks, als wären sie Spielzeuge. Einer davon explodiert sogar gegen Ende des Videos, ein weiterer scheint aber so unbeschädigt zu sein, dass einer der Spieler ihn einfach wieder benutzen kann.

Das Video zeigt also: Der Zug ist wirklich unaufhaltsam. Oder zumindest lässt er sich nicht mit Trucks stoppen.

Was bietet Season 5 noch?

Der unaufhaltsame Panzerzug ist nicht die einzige Neuerung, die mit Season 5 ins Spiel gekommen ist. Die Entwickler haben bereits in einer Roadmap verraten, was zum Start der Season verfügbar ist und was die Zukunft bringt.

Aktuell ist ein mordender Vogel der Star von Season 5. Der gehört zu m neuen Vollstrecker „Nimmermehr“, einer Hinrichtungs-Animation aus dem Battle Pass. Dort gibt es ihn auf Stufe 20 des Premium-Pfades.

Warzone wird übrigens noch eine ganze Weile weiterlaufen und es gibt sogar Gerüchte, dass das neue Call of Duty 2020 im Battle Royale angekündigt werden soll. Die Entwickler versprachen bereits, dass Warzone nicht mit dem nächsten Teil der Reihe sterben wird. Offenbar ist der Plan, dass sich das Spiel noch eine lange Zeit und über die kommenden CoD-Teile hinweg hält.