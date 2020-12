Der 16. Dezember 2020 wird ein wichtiger Tag für Call of Duty. Das neue Black Ops Cold War geht da mit der Season 1 erst so richtig los, zudem wird es komplett in Warzone integriert und das Battle Royale selbst bekommt auch neue Inhalte und Änderungen. Hier das Wichtigste dazu auf einen Blick.

Das passiert am 16. Dezember: Eigentlich sollte es ursprünglich der 10. Dezember werden, doch der große Tag für Call of Duty hat sich vor Kurzem auf den 16.12. verschoben.

Dort passieren 2 sehr wichtige Dinge rund um das neue CoD Cold War, das Battle Royale Warzone sowie den 2019er Vorgänger Call of Duty: Modern Warfare:

Die Season 1 von Call of Duty: Black Ops Cold War startet. Es wird die erste gemeinsame Saison mit dem hauseigenen Battle-Royale-Modus Warzone, der seine bisherige Reise mit dem Vorgänger Modern Warfare quasi beendet und verstärkt Cold War in den Fokus nimmt.

CoD Cold War wird nun endlich vollständig in die Warzone integriert. Durch einige wichtige Änderungen verbindet Warzone dann im Prinzip 3 große CoD-Titel miteinander: sich selbst, Modern Warfare und Black Ops Cold War.

Was das nun im Detail bedeutet und was euch dann konkret erwartet, erklären wir euch nachfolgend in diesem Artikel.

CoD Cold War und Warzone starten in gemeinsame Season 1

Traditionell gibt es frischen Content im Prinzip für alle Bereiche des Spiels. Und das dürfte auch dringend nötig sein, denn viele klagen bereits seit dem Launch über zu wenig Inhalte bei CoD Cold War. Und auch bei Warzone ging es in letzter Zeit eher gemächlicher zu, was neuen Content anbetrifft.

So manch einer sagt deshalb, Black Ops Cold War geht mit dem Start der Season 1 überhaupt erst richtig los. Doch was erwartet die Spieler? Hier die wichtigsten Eckpunkte:

Diese Inhalte kommen allgemein neu:

Es gibt einen neuen Battle Pass mit 100 Stufen

Es kommen mehrere neue Operators

Es gibt 2 neue Waffen über den Battle Pass und 3 weitere Waffen im Verlauf der Saison

Die Mastercraft-Skins kehren zurück

Das kommt neu für den traditionellen Multiplayer:

Neue Multiplayer-Modi – unter anderem das beliebte 2vs2-Feuergefecht aus Modern Warfare oder das spaßige Prop Hunt, wo man sich als Gegenstand auf der Map verstecken kann

2 neue 6vs6-Karten & Nuketown als Weihnachts-Map

4 Maps für 2vs2-Gunfight

Der neue Scorestreak H.A.R.P. – im Prinzip eine hochfliegende Aufklärungs-Drohne

Das kommt neu für die Warzone:

Die Warzone-Map Rebirth-Island – im Prinzip eine überarbeitete Version von Alcatraz aus dem Battle-Royale-Modus Blackout von Black Ops 4. Dabei handelt es sich um eine zusätzliche Karte, Rebirth wird nicht die bisherige Spielwelt rund um Verdansk ersetzen

Spielmodus „Resurgence“ für Rebirth-Island – Es gibt keinen Gulag, sondern einen globalen Respawn-Timer. Wenn ihr drauf geht, kommt ihr zurück, wenn der Timer abläuft und euer Team noch am Leben ist.

Neue Gulag-Erfahrung (Verdansk & Rebirth-Island) – Der Kampf um Respawns bekommt einen frischen Anstrich. In Verdansk kämpft ihr dann in einer großen Lagerhalle und auf Rebirth-Island in einem kleinen Gefängnis.

Neue Waffen aus Cold War – Warzone übernimmt alle Waffen aus Black Ops Cold War in einem Schwung. Konkret heißt das: 30 neue Waffen für das Battle Royale.

Angriffs-Hubschrauber als Fahrzeug für beide Warzone-Karten

Ausführliche Details zu den Inhalten der Season 1 für Warzone und Cold War findet ihr hier: Season 1 von CoD Cold War & Warzone wird riesig – Alles zu Inhalten & Release.

Das kommt für Zombies: Highlights im beliebten Koop-Modus Zombies sind im Prinzip zwei neue Modi.

„Jingle Hells“ – eine Art ein Weihanchts-Event, bei dem die bekannte Map „Die Maschine“ etwas festlichere Stimmung aufkommen lässt.

„Cranked“ – orientiert sich offenbar am gleichnamigen Modus aus Modern Warfare, dürfte also für etwas mehr Stress und Action beim Untoten-Metzeln sorgen.

Weitere Details gibt es hier: So geht es in CoD Cold War bald mit dem coolen Zombie-Modus weiter

Hier die vollständige, offizielle Roadmap für die Season 1:

Integration von Cold War in die Warzone verbindet 3 CoD-Titel

Übergreifender Spielerfortschritt: Die wichtigste globale Änderung: Im Prinzip wird fast der gesamte Fortschritt von 3 CoD-Games in verschiedenen Bereichen vereint, nämlich von

Call of Duty: Modern Warfare aus dem Jahr 2019

dem Battle Royale Warzone aus 2020

sowie vom neuen Call of Duty: Black Ops Cold War, das am 13. November 2020 erschienen ist

MeinMMO-Shooter-Experte Sven Galitzki sagt zu diesen Änderungen: Was Call of Duty mit Warzone vorhat, ist die beste Lösung für alle CoD-Spieler.

Überarbeitetes Level-System mit Prestige: Es wird übergreifenden Fortschritt zwischen CoD Cold War, Modern Warfare und Warzone geben.

Das System von Black Ops Cold War wird ähnlich wie in Modern Warfare gestaltet sein, dabei allerdings das Prestige-System zurückbringen, wodurch man innerhalb einer Season höhere Ränge erreichen kann, als bisher.

Cold War hat dieses System bereits seit dem Launch. Mit Start der Season 1 wird es mit CoD Modern Warfare und Warzone synchronisiert und somit universell. Man wird übergreifend über die 3 Spiele aufleveln können.

Eine detaillierte Erklärung des Prestige-Systems findet ihr hier: CoD Cold War hat wieder Prestige-Level – So steigt ihr höher auf, als jemals zuvor

Übergreifender Waffenfortschritt: Mit dem Start der Season 1 werden alle verfügbaren Waffen von Cold War und Modern Warfare auch in der Warzone spielbar sein. All diese Schießeisen können übergreifend im Battle Royale und in ihrem jeweiligen Spiel genutzt und hochgespielt werden.

Waffen aus dem bisherigen Arsenal sollen nicht entfernt werden – genau wie Perks, Ausrüstung, Feldaufrüstung und spezifische Killstreaks aus Modern Warfare. Übrigens, die Wummen aus Modern Warfare können nicht in Cold War genutzt werden und andersherum.

Breite Operator-Auswahl: Jeder von euch freigeschaltete Operator aus Modern Warfare oder in Cold War (gekauft oder verdient) kann dann in der Warzone von euch gespielt werden. Diese Operators sind dabei übergreifend in Warzone und in ihrem jeweiligen CoD-Titel verwendbar.

Große Freiheit beim Leveln des Battle-Pass: Das bisherige Battle-Pass-System von Modern Warfare bleibt auch in CoD Cold War erhalten. Doch es gibt einige grundsätzliche Änderungen.

Die neue Season 1 fokussiert sich bei ihren Inhalten auf Warzone und das neue Cold War. Content explizit für Modern Warfare wird es nun nicht länger geben – zumindest nicht über den Battle Pass. Doch Inhalte des neuen Battle Pass können trotzdem auch über Modern Warfare freigespielt und dann in der Warzone oder in Cold War (falls vorhanden) verwendet werden.

Fortschritt kann im Battle Pass ab dem 16. Dezember dann also in allen 3 Spielen erzielt werden – CoD MW, Black Ops Cold War und Warzone.

Ausführlichere Infos zu diesen Änderungen findet ihr hier: Endlich wissen wir, wie CoD Warzone mit Cold War weitergeht – Das ist der Plan