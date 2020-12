Call of Duty: Black Ops Cold War hat demnächst 2 Item-Bundles auf Lager, die an euch Spieler kostenlos vergeben werden. Die Items sind teilweise auch für die bald integrierte Warzone nutzbar. Erfahrt hier, was es mit dem Giveaway auf sich hat und wie man die neuen Items bekommen kann.

Was steckt in dem Bundle? In einem Tweet kündigten die Entwickler von CoD Cold War an, dass es ein Pre-Season-Bundle geben wird. Denn die gemeinsame erste Season von CoD Cold War und CoD Warzone wurde vom ursprünglichen 10. Dezember 2020 auf den 16. Dezember verschoben.

Die beiden kostenlosen Item-Bundles sollen euch nun wohl ein kleines Trostpflaster bieten. Die Bundles enthalten:

Field Research Bundle:

Epischer Park Operator Skin

Epischer Bauplan für eine Maschinenpistole

Episches Fadenkreuz für Visiere

Epische Visitenkarte

Seltener Waffenanhänger

Certified Bundle:

Epischer Garcia Operator Skin

Seltener Bauplan für ein Sturmgewehr

Epischer Fadenkreuz für Visiere

Epischer Waffenanhänger

Wer und was genau diese Blaupausen und Operators sind, hat man bei Treyarch leider nicht gesagt. Sie dürften aber beide sowohl in Cold War als auch in der Warzone verfügbar sein, wenn diese am 16. Dezember mit Cold War fusioniert.

So bekommt ihr die beiden Item-Bundles für Cold War und Warzone

Wann kommt das Bundle? Laut dem Entwicklerblog von Cold War werden alle Spieler die Bundles bekommen, wenn sie sich zwischen dem 8. Dezember um 19:00 Uhr und dem 16. Dezember um 08:00 Uhr deutscher Zeit in Call of Duty: Black Ops Cold War einloggen. Mehr ist nicht nötig, um euch für die Bundles zu qualifizieren.

Ob die Items dann sofort kommen oder man bis zum Ende der Aktion warten muss, ging aus dem Blog-Post nicht hervor. Traditionell dürften diese dann aber über den Ingame-Shop verfügbar werden.

Ihr wollt noch mehr Infos zu den kommenden Inhalten aus der baldigen neuen Season 1 von Cold War in der CoD Warzone? Dann schaut euch diesen Artikel hier auf MeinMMO an. Dort haben wir alle Infos zur neuen Warzone-Map sowie weitere Infos zu Season 1 aus einem Leak aufgelistet.