So geht es in CoD Cold War bald mit dem coolen Zombie-Modus weiter

Das neue Call of Duty: Black Ops Cold War bietet mit „Zombies“ einen starken Koop-Modus für alle, die lieber mit- statt gegeneinander spielen. Im Rahmen der Game Awards haben die Entwickler verraten, wie es mit dem Modus weitergeht.

Was ist der Zombie-Modus? Wie der Name schon verrät, kämpft ihr in dem Modus gegen Zombies mit bis zu vier Spielern im Team. Gemeinsam versucht ihr, gegen immer härter werdende Wellen zu bestehen und am Ende zu entkommen.

Dabei stehen euch bekannte Waffen aus dem Grundspiel zur Verfügung, die ihr jedoch mit abgefahrenen Features wie Elementar-Munition aufwerten könnt. Realismus sucht man beim Zombie-Modus vergebens.

Nachdem für die Warzone schon die neue Map gezeigt wurde, liefert Treyarch noch einige Informationen explizit zum Zombie-Modus. Der bekommt nämlich in den nächsten Wochen eine Menge neuer Inhalte.

Weihnachts-Event und neue Modi

Das sind die neuen Modi: Das Highlight der Neuerungen sind zwei neue Modi. Der erste ist „Jingle Hells“, ein Weihanchts-Event, bei dem die bekannte Map „Die Maschine“ etwas weihnachtlichere Stimmung erhält. Das Event startet zusammen mit Season 1 von Cold War und Warzone am 16. Dezember.

Auf der Karte stehen Schneemänner verteilt, die besonderen Loot droppen sollen. Es gibt Schneebälle, die Gegner verlangsamen oder einfrieren können und die Pesthunde bekommen niedliche Rentier-Nasen, Geweihe und Christbaumkugeln spendiert.

Was für eine süße Deko!

Der zweite Modus ist „Cranked“, zu dem bisher noch konkrete Infos fehlen, der sich am gleichnamigen Modus aus Modern Warfare orientiert. Das dürfte für etwas mehr Stress und Action in Zombies sorgen.

Bereits in früheren CoD-Teilen war „Cranked“ ein Modus, in dem Spieler stets Kills machen mussten. Haben sie zu lange niemanden getötet, explodierten sie. Kommt der Modus so oder so ähnlich, solltet ihr euch eure Zombies besser rationieren.

CoD Cold War: Einfaches Easter Egg im Zombie-Modus stärkt euch in jedem Match

Das kommt noch für den Zombie-Modus: Zusätzlich zu den neuen Modi kommen weitere Inhalte, die sich teilweise von der Season 1 ableiten. Tryarch verspricht:

Battle-Pass-Waffen

tägliche und saisonale Herausforderungen

neue Rufkarten

Unterstützung für Cruise Missiles

Außerdem wird ein Splitscreen-Modus eingeführt. Besonders für Spieler, die Couch-Koop bevorzugen, ist das eine tolle Nachricht, auch wenn das wegen der aktuellen Corona-Lage wohl gerade schwer werden dürfte.

Wenn euch das neugieig gemacht hat, findet ihr hier auf MeinMMO einen passenden Einsteiger-Guide für den Zombie-Modus in Cold War.

Exklusive Inhalte für PlayStation: Die PlayStation-Version von Cold War hat einen exklusiven Zombie-Modus, Onslaught. Der bekommt zwei neue Maps sowie den „Holiday Onslaught“ spendiert. Die Inhalte erscheinen zum Start oder im Laufe der Season 1.