CoD Cold War: Einfaches Easter Egg im Zombie-Modus stärkt euch in jedem Match

Ein kleines Easter Egg im Zombie-Modus von Call of Duty: Black Ops Cold War gibt euch gleich zum Anfang jedes Matches auf „Die Maschine“ einen kräftigen Vorteil. MeinMMO zeigt euch, wie ihr das kleine, aber lohnende Rätsel löst.

Was bringt mir dieses Easter Egg? Mit dem Zombie-Disco Easter Egg von „Die Maschine“ kriegt ihr gleich zu Beginn einer Runde Zombie-Modus in Call of Duty: Black Ops Cold War einen geschenkten Perk, einen schönen Haufen Materialien und eine starke Waffe.

Das Schießeisen kann sogar eine der Zombie-Waffen sein. So habt ihr direkt die Chance auf eine starke Version der Ray Gun oder der Wunderwaffe (T.O.T.-Maschine). Möglich sind aber auch normale Waffen, die allerdings bereits als lila oder orange Version aus der Kiste ploppen.

Da ihr euch die Kiste ziemlich einfach und schnell holen könnt, solltet ihr das Easter Egg in jeder Runde aktivieren. Dadurch spart ihr anfangs eine ordentliche Menge Essenz und Schrott, weil ihr direkt eine starke Waffe für eure Zombie-Jagd habt und eine Getränkedose mit einem kostenlosen Perk gibt’s obendrauf.

Die Ray Gun ist eine der stärksten Waffen im Zombie-Modus. Mit etwas Glück kriegt ihr sie gleich am Anfang.

Disco-Zombies tanzen für euch ein Meme und spendieren starken Loot

Wie komme ich an die Super-Kiste? Beginnt das Match ganz normal und baut die Pack-a-Punch-Maschine auf. In unserem Einsteiger-Guide zum Zombie-Modus zeigen wir euch Schritt für Schritt, wie das auf „Die Maschine“ funktioniert.

Sobald ihr wieder zurück von eurer verrückten Reise durch die Dimension seid, könnt ihr 5 leuchtende blaue Kugeln im Raum mit dem Teilchenbeschleuniger finden. Diese müsst ihr mit einem Schuss aus eurer Waffe füttern und wenn ihr alle 5 Kugeln abgeknallt habt, startet das wilde Easter Egg.

Die blauen Kugeln befinden sich immer an denselben Orten und die Reihenfolge, in der ihr die Dinger abschießt, ist egal. Die Kugeln geben euch kein Treffer-Feedback, sondern verschwinden einfach, wenn ihr getroffen habt.

Wir beschreiben euch den Weg bei jeder Kugel von dem Punkt aus, an dem ihr die Pack-a-Punch-Maschine aufgestellt habt.

Kugel 1 – Ganz unten

Die erste Kugel findet ihr versteckt in der Mauer auf der untersten Ebene unter dem Teilchenbeschleuniger. Springt nach dem Aufstellen der Maschine eine Etage herunter und schaut in die Richtung, in der das Storm-Terminal ist. Geht unter der Truppe dort hindurch und ihr seht eine Wand, die auf der linken Seite eine Öffnung hat, aus der Kabel herausschauen. Wenn ihr von rechts in diesen Schacht hinausschaut, seht ihr schon das blaue Kügelchen.

Kugel 1 versteckt sich in der Wand. Quelle: YouTube

Kugel 2 – Direkt unter dem Storm

Für die zweite Kugel geht ihr von der Maschine aus die Treppe hoch Richtung Strom. Auch diese Kugel ist etwas in der Wand versteckt, aber deutlich besser zu sehen. Schaut euch die Wand direkt unter dem Storm-Häuschen auf der linken Seite etwas genauer an, dann findet ihr diese Kugel.

Kugel 2 ist unter dem Strom-Terminal. Quelle: YouTube

Kugel 3 – Rechts neben dem Strom

Geht von der Maschine aus wieder die Treppe hoch Richtung Strom und biegt dieses Mal nach rechts ab. Geht auf die erhöhte Plattform und zwischen den beiden Terminals direkt gegenüber, wenn ihr die Plattform über die Treppe betretet, findet ihr Kugel Nummer 3.

Kugel 3 versteckt sich zwischen 2 Terminals. Quelle: YouTube

Kugel 4 – Gegenüber und weit oben

Geht wieder die Treppe hoch Richtung Strom und stellt euch dann direkt neben die Kiste, die auf der rechten Seite zu finden ist. Dreht euch einmal komplett um und schaut auf die gegenüberliegende Seite des Raumes. Dort seht ihr 2 Lichter – eines ist eine Lampe und das andere, eher runde Leuchten ist die 4. blaue Kugel.

Kugel 4 findet ihr oben auf der gegenüberliegenden Seite. Quelle: YouTube

Kugel 5 – Unter dem Arsenal

Auch hier könnt ihr wieder die Treppe Richtung Strom nehmen, müsst aber dieses Mal auf den Ring springen, der den Teilchenbeschleuniger umgibt. Lauft links auf dem Ring entlang, bis ihr ungefähr auf Höhe des Arsenals seid (die Werkbank mit der Puppe, zum Waffen und Rüstungen verbessern). Schaut unter die Plattform, auf der das Arsenal steht und ihr müsstet die letzte Kugel sehen.

Kugel Nummer 5 versteckt such unter dem Arsenal. Quelle: YouTube

Wollt ihr euch die Standorte der Kugeln einmal im Video ansehen, damit ihr sie noch besser finden könnt, dann schaut bei der deutschen YouTuberin „Kuschel“ vorbei. In ihrem Video zeigt sie die Standorte der Kugeln nacheinander (Start bei 0:50 Minuten):

Zombie- & Loot-Party

Habt ihr die 5 Kugeln erledigt, teleportiert euch das Spiel ein weiteres Mal in eine andere Dimension. Dieses Mal landet ihr allerdings mitten in einer fetten Zombie-Disco und die Tanzfläche befindet sich direkt vor der Pack-a-Punch-Maschine, die offenbar auch einen bunt-blinkenden Karaoke-Modus besitzt.

Main-Act der Party sind eindeutig die Zombies, die tanzend mit der Kiste auf ihren Schultern den Loot ranbringen. Eine ziemlich eindeutige Anspielung auf das Coffin-Meme (via YouTube).

Der Zombie-Modus von Black Ops: Cold War ist voll von verrückten Easter Eggs, kleinen und großen Geschichten, die ihr auf der Release-Map „Die Maschine“ erleben könnt. Daneben gibt es eine Menge Herausforderungen und Gameplay-Aufgaben, für die ihr Belohnungen außerhalb der Matches einstreicht. Darunter sind auch die versteckten „Dunklen Operationen“, die MeinMMO euch hier mit der Herausforderungen in der Übersicht zeigt.