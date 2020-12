Call of Duty: Black Ops Cold War wird der neuste Titel der Reihe, der 2020 erscheinen wird. Das Spiel bewegt sich in den Zeiten des Kalten Kriegs. Dazu gab es b...

Verstecke als Belikow in der Mission „Verzweifelte Maßnahmen“ 5 Körper in Schränken.

What Do the Numbers Mean?

Erledige den Boss „Mamaback“ in der letzen Runde, ohne in der gesamten Runde zu sterben.

King of the Silverbacks

Armed to the Teeth

Reaper of the Undead

Platziere 5 Mal C4 an ein feindliches Kanonenboot und vernichte das Boot mit den Gegnern an Bord.

Back At You

From the Depths

MeinMMO hat für euch alle versteckten Aufgaben in der Übersicht mit Belohnung zusammengestellt – für den Multiplayer, den Zombie-Modus und die Kampagne. Habt ihr alle Herausforderungen abgeschlossen, winkt in jedem Modus je eine coole, animierte Visitenkarte als Extra-Belohnung.

Was sind „Dunkle Operationen“? Call of Duty: Black Ops Cold War bietet viele Gameplay-Herausforderungen, die euch besondere Visitenkarten liefern, mit denen ihr euch schmücken könnt. Normalerweise sind die Bedingungen für diese Challenges im Menü einsehbar, doch die „Dunklen Operationen“ bleiben vor der Lösung verhüllt.

In Call of Duty: Black Ops Cold War gibt es versteckte Missionen, die sich erst offenbaren, wenn ihr sie erledigt: die Dunklen Operationen. MeinMMO zeigt euch die Herausforderungen und Belohnungen.

