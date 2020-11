Diskette entschlüsseln in CoD Cold War – So klappt Operation Chaos

Call of Duty: Black Ops Cold War wird der neuste Titel der Reihe, der 2020 erscheinen wird. Das Spiel bewegt sich in den Zeiten des Kalten Kriegs. Dazu gab es b...

Das müsst ihr beachten: Eine komplette Lösung gibt es hier nicht. Bei jedem Spieler sind die Lösungswörter und Zahlen anders. Ihr könnt also nicht schauen, was euer Freund hat, sondern müsst das Rätsel eigenständig lösen.

Wenn ihr all diese Beweise gefunden habt, dann könnt ihr euch in die Operation Chaos stürzen und die Diskette entschlüsseln.

Die Nebenmission findet ihr an eurem Brett im Versteck und könnt sie von dort aus starten. Wir empfehlen euch aber, dass ihr erst in der Haupt-Story etwas fortschreitet, denn nur so findet ihr genügend Beweise, um die Nebenmission erfolgreich zu starten.

