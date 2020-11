CoD Cold War führt 3. Geschlecht ein – Nach Beschwerden

Call of Duty: Black Ops Cold War bietet nach Beschwerden aus der LGBTQ+-Community auch eine „nicht-binäre“ Option beim Geschlecht eures Soldaten an. Das kommt zwar der Diversität im Spiel entgegen, wirkt aber für manche Fans des Black-Ops-Settings der 80er schräg.

Was hatte es mit der Geschlechter-Option auf sich? Die Single-Player-Kampagne von Cold War lässt euch erstmals Details zu eurem Soldaten festlegen. Dazu könnt ihr die Personalakte einsehen und so ein Bild davon bekommen, wen oder was ihr eigentlich darstellt.

Unter den Auswahlmöglichkeiten gibt es auch die Frage des Geschlechts. Dort standen in einer früheren Version des Spiels noch die Optionen männlich, weiblich und „geheim“ (classified) zur Wahl.

Laut den Entwicklern wäre das eine coole Option, um einen düsteren, geheimnisvollen Black-Ops-Soldaten darzustellen.

Wenn wir etwas nicht haben, dass jemand aber gerne haben will, dann lassen wir ihn es geheim halten, damit er diese mysteriöse, schattenhafte Black-Ops-Figur sein kann, die er sein möchte. Dan Vondrak, Creative Director

Geschlecht: „Geheim“ erntet Kritik

Darum wurde das Geschlecht nochmal geändert: Diese Erklärung von Dan Vondrak kam aber nicht bei allen Spielern gut an. Denn die Einordnung des Geschlechts als etwas streng Geheimes, das es zu verbergen gelte, empörte einige Spieler aus der LGBTQ+-Community.

Auf Twitter gab es einige Reaktionen dazu, darunter ein User, der es geradezu lächerlich findet, dass das Geschlecht eures Soldaten wohl so gefährlich ist, das es ein Staatsgeheimnis sei.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Entwickler lassen „nicht-binäres“ Geschlecht zu

Aufgrund der Kritik an dem geheimen Geschlecht gibt es jetzt stattdessen die Option „nicht-binär“, also eine diverse Geschlechteridentität, die sich nicht in weiblich oder männlich einteilen lässt.

Das wiederum kommt im Kontext der Kampagne seltsam rüber, denn die Story von Cold War spielt in den 80er Jahren und euer Soldat erledigt im Auftrag von US-Präsident Ronald Reagan geheime und höchst kontroverse Militäreinsätze.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Der Trailer zu Cold War zeigt schon, was euch in der Story erwartet.

Reagan plötzlich mit moderner gendergerechter Sprache

Ronald Reagan spricht euch als nicht-binären Charakter, wie alle anderen NPCs im Spiel, mit einem geschlechtsneutralen Pronomen an. Das ist gerade deswegen bizarr, da der Republikaner Reagan als äußerst konservativ galt und sogar als homophob bezeichnet wird.

So ist überliefert, dass seine Regierung die in den 80ern aufkommende AIDS-Epidemie als „die Schwulen-Seuche“ heruntergespielt und erstmal nicht sonderlich ernst genommen habe (Quelle Vox.com).

Das gerade dieser Präsident sich um gendergerechte Sprache bemüht, während er geheime Killer-Soldaten losschickt, um Kriegsverbrechen zu begehen, ist für viele Spieler bizarr und unglaubwürdig:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

