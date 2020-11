CoD Cold War: Eins der besten Attachments ist die Taschenlampe – So nutzt ihr sie

In Call of Duty: Black Ops Cold War könnt ihr eure Waffen mit Aufsätzen aufrüsten. Darunter gibt’s auch eine Taschenlampe. Die ist weit mächtiger, als man denken könnte. Erfahrt hier, warum ihr mit der Taschenlampe nix verkehrt macht.

Was ist die Taschenlampe in CoD Cold War? Taschenlampen sind Attachments, die die ihr an den Lauf eurer Waffe in der Waffenschmiede von CoD Cold War packen könnt. Die Lampen haben zahlreiche Vorteile, was sie zu einem der besten Waffen-Upgrades im Spiel machen. Ihr könnt damit nämlich die teilweise dürftige Sichtbarkeit der Feinde erhöhen.

Stehen Lichter für eine Waffe zur Verfügung, findet ihr sie im Aufsatz-Slot „Körper“ und müsst sie mit einigen Waffen-Stufen freispielen. Wie ihr schnell XP für Waffen farmt, erfahrt ihr hier.

Gute Gründe für die Taschenlampe als Waffen-Aufsatz

In einem Video hat der YouTuber Drift0r zahlreiche Vorteile der Taschenlampe herausgearbeitet. Für ihn gehört sie, neben den Läufen die eure Kugel-Geschwindigkeit erhöhen, zu den wichtigsten Attachments im Multiplayer von Cold War. Das Video haben wir hier für euch eingebettet:

Alle Vorteile der Taschenlampe im Video.

Im Detail sprechen die folgenden Vorteile für die diversen Taschenlampen im Spiel:

Die Taschenlampe benennt Gegner: In CoD Cold War werden die Namen der Gegner ab einer bestimmten Distanz ausgeblendet und ihr seht sie schlechter. Das ist bei der Taschenlampe nicht so. Die Lampe lässt die Namen der Gegner gut sichtbar stehen, solange ihr grob in deren Richtung zielt.

Das funktioniert sowohl, wenn ihr über Kimme und Korn zielt oder einfach die Waffe aus der Hüfte heraus nutzt. Es klappt auch, wenn der Gegner am anderen Ende der Map steht, was gerade auf der Karte „Satellite“ ein großer Vorteil ist.

Die Taschenlampe macht verdeckte Gegner im Busch sichtbar: Ein sehr großer Vorteil der Taschenlampe zeigt sich auf der Map Cartel. Dort befinden sich zahlreiche Büsche, in denen Gegner beinahe unsichtbar sind.

Doch wenn ihr die Lampe anhabt, seht ihr bei jedem Feind im Busch einen kleinen roten Punkt über deren Köpfen. Es gibt also kein Verstecken vor der Taschenlampe.

Der kleine rote Punkt zeigt euch den Feind im Busch genau in der Mitte.

Die Taschenlampe ist selbst kaum sichtbar: Da die Taschenlampe anscheinend so grell ist, dass sie Gegner selbst durch Büsche beleuchtet, könnte man meinen, dass man damit ein gutes Ziel darstellt. Doch das Gegenteil ist der Fall. Die Lampe selbst ist kaum von außen zu sehen. Der Lichtkegel ist so minimal, das er in der Hitze des Gefechts kaum jemanden auffallen dürfte.

Alle Taschenlampen sind nützlich: Vergesst, was in den Beschreibungen der einzelnen Lampen im Spiel steht. Sie scheinen laut Dirft0r nämlich alle das Gleiche zu machen, egal ob man zielt oder aus der Hüfte anlegt. Nehmt also einfach irgendeine Lampe. Zumindest für die Map Cartel, in der die Büsche eine echte Gefahr darstellen, ist es immer nützlich, eine Klasse mit einer Taschenlampen-Waffe im Repertoire bereitzuhaben.

Soviel zu den extrem nützlichen Taschenlampen. Wenn ihr mehr Tipps für coole Loadouts haben wollt, dann wäre dieser Artikel womöglich etwas für euch. Hier stellen wir euch nämlich das besten Loadout für Einsteiger in den Multiplayer-Modus von CoD Cold War vor. Viel Spaß beim Ausprobieren!