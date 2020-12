CoD Cold War: Letztes Update vor Start der Season 1 ist live – Patch Notes

Call of Duty: Black Ops Cold War wird der neuste Titel der Reihe, der 2020 erscheinen wird. Das Spiel bewegt sich in den Zeiten des Kalten Kriegs. Dazu gab es b...

Mit dem neuen Patch ist der Content für Season 1 im Spiel und wartet auf seine Freigabe durch die Call of Duty: Warzone am 16. Dezember. Mit dem kommenden Update sollen die beiden CoD-Titel miteinander verschmelzen und auch Modern Warfare aus 2019 wird Teil des Bündnisses.

Einige Content-Creator, die sich viel mit den Waffen uns deren Werten in Cold War beschäftigen, haben die ersten Werte-Änderungen identifiziert. So zeigte zum Beispiel der YouTuber „JGOD“ auf Twitter eine Liste mit Anpassungen :

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Season 1 geht morgen, am 16. Dezember, um 8:00 Uhr deutscher Zeit online. Die Entwickler von Treyarch kündigten bereits im Vorfeld an, dass es ein paar vorbereitende Updates vor dem Season-Start geben wird:

