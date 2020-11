Im neuen Call of Duty: Black Ops Cold War könnt ihr euch eigene Loadouts zusammenstellen, zu denen auch Extras gehören, sogenannte Perks. Die bringen besondere Effekte mit sich. Der Perk Splitterschutzweste (engl. „Flak Jacket“) ist aktuell jedoch offenbar etwas zu stark.

Was ist das für ein Perk? Die Splitterschutzweste sorgt dafür, dass ihr weniger Schaden von gegnerischen Sprengstoffen, Feuer von Molotows und Gefechtsbögen erleidet. Sie hilft also gegen Granaten, Raketen und Minen.

Der Perk ist schon in vielen CoD-Spielen vertreten gewesen und recht beliebt. Seine Vielseitigkeit macht ihn für die meisten Klassen stark, egal ob ihr einen schnellen „Run&Gun“-Build spielt oder eher taktisch und mit einem Sturmgewehr.

Die Weste gehört auch auf MeinMMO zu den besten Perks und Wildcards in Cold War. Jetzt allerdings gibt es Videos von Spielern, die zeigen, dass sie vielleicht etwas zu stark ist. Auch die Entwcikler reagieren.

Flak Jacket lässt Spieler Raketen überleben

So stark ist sie wirklich: In mehreren Videos, die im Netz aufgetaucht sind, zeigen Spieler, wie ihre Gegner mehrere teilweise direkte Treffer mit Raketen oder Granaten überleben. Der reddit-Nutzer strategy- zeigt das in seinem Clip besonders eindrucksvoll:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Reddit Inhalt

Laut dem Nutzer soll sich das im Hardcore-Modus abgespielt haben, wo die Lebenspunkte der Spieler auch noch drastisch verringert sind. Trotzdem schafft er es mit drei Raketen nicht, den gegnerischen Spieler zu töten.

Spieler spotten, Devs reagieren

Soll das so sein? Schwer zu sagen, ob es sich dabei um einen Glitch, einen Exploit oder eine gewollte Mechanik handelt. Die Spieler sind sich einig, dass die Splitterschutzweste genau so funktionieren soll und schlicht zu stark geworden ist.

Treyarch hat schon an anderer Stelle auf etwas eigenartige Weise für Balance gesorgt. Wenn ihr etwa mit euren Waffen nichts trefft, dann liegt das an einer bestimmten Waffen-Eigenschaft, die besonders Maschinenpistolen etwas ausgleichen soll.

Ein Mitarbeiter von Treyarch hat sich auf reddit bereits gemeldet und berichtet, dass genau dieses Thema im Team schon besprochen wurde. Er will die Kritik der Community weiterleiten, aber noch nicht sagen, was genau passieren wird.

So reagieren die Spieler: Die Reaktion der Community auf die Wirkung der Splitterschutzweste ist gespalten. Einerseits ärgert es sie, dass Raketenwerfer dadurch nahezu nutzlos werden und es enorm schwer ist, sie zu leveln und sich die seltenen Skins in Cold War zu erarbeiten.

Andererseits freuen sie sich, dass Treyarch es geschafft hat, die „Noob Tubes“ so aus dem Spiel zu nehmen. Sprengstoffe sind in CoD jeher ein Streitthema. Sie gelten als Noob-Waffen, da sie töten können, ohne dass Spieler wirklich zielen müssen. Unter dem Tweet von CharlieIntel sammeln sich spottende Kommentare:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Besonders der Hardcore-Modus in den Spielen war so für viele Spieler eine Qual. In Cold War hat die Splitterschutzweste das bisher verhindert. Einige zynische Spieler raten nun dazu, einfach „richtige Schusswaffen“ zu nutzen.

Wenn ihr lieber keine Raketenwerfer einsetzen wollt, bis der Nerf für die Weste kommt, solltet ihr unbedingt auf die M16 umsteigen. Das ist eine der besten Waffen im Moment.