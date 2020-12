CoD Warzone & Cold War: Holt euch jetzt gratis den Kampfpaket-DLC mit PS Plus

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Beachtet dabei: Mit PS Plus ist die Standalone-Version von Warzone komplett kostenlos. Ohne PlayStation Plus muss man für das Battle Royale auf der PS4 oder der PS5 vor dem ersten Download einmalig 25 Cent zwecks Altersverifizierung bezahlen.

Und für alle Spieler auf der PlayStation 4 und PlayStation 5 , die Mitglied bei PS Plus sind, gibt’s nun traditionell einige exklusive Inhalte. Als Dreingabe wartet jetzt ein neuer Mini-DLC mit einigen zusätzlichen Cosmetic-Extras auf sie im PlayStation Store – das neue Call of Duty®: Black Ops Cold War Kampfpaket (Halbschatten).

Was hat es mit diesem DLC auf sich? Bei CoD Black Ops Cold War und Warzone hat nun die Season 1 begonnen – die erste gemeinsame Saison. Cold War wurde damit endlich komplett in Warzone integriert , das neue 2020er CoD und auch das Battle Royale haben in diesem Rahmen zudem zahlreiche Änderungen und neue Inhalte spendiert bekommen.

Zum Start der Season 1 von Call of Duty: Black Ops Cold War und CoD: Warzone können sich auf der PS4 und der PS5 alle Spieler mit einem PlayStation-Plus-Abo ab sofort ein neues, exklusives Cosmetic-Bundle sichern – das Kampfpaket „Halbschatten“. Der Mini-DLC kommt dabei ohne weitere Kosten und wartet auf euch im PS Store. MeinMMO erklärt, was im neuen Combat-Pack-DLC steckt und wie ihr es bekommt.

