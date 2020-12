CoD Cold War: So versteckt ihr euch auf der Mini-Map mit Schalldämpfern

Call of Duty: Black Ops Cold War wird der neuste Titel der Reihe, der 2020 erscheinen wird. Das Spiel bewegt sich in den Zeiten des Kalten Kriegs. Dazu gab es b...

Denn eure Schüsse werden damit generell etwas leiser. Doch die Abschirmung ist nicht so groß, dass ein Feind in der Nähe euch nicht mehr entdeckt. Das Aufblitzen verschwindet mit allen Dämpfern sogar komplett. Doch da die Auswirkungen eh nicht allzu groß sind, könnt ihr diesen Fakt vernachlässigen. Auch die Gase / Flammen die beim Feuern austreten, verändern sich durch die Dämpfer. Mit einer 100 %-Abschirmung minimiert ihr die Störung des Sichtfeldes, doch die Dämpfer mit einem geringeren Wert vergrößern teilweise sogar den Effekt und führen zu stärkerem Austreten von Flammen / Gasen.

Die Dämpfer sind besonders wichtig, wenn ihr gern nah an den feindlichen Linien oder dahinter agiert. Jeder Schuss macht euch sonst direkt für die Gegner in der Umgebung sichtbar. Um sich diesen kompletten Schutz zu sichern, lohnt sich allerdings nur eine Art von Dämpfer.

Beim Abfeuern einer Kugel entstehen durch den mechanischen Vorgang Feuerblitze, die aus der Mündung austreten. Von den Effekten, die in Cold War unter das Mündungsfeuer fallen, hat dieser hier am meisten mit dem echten Mündungsfeuer zu tun. Durch Dämpfer können diese Effekte verändert und minimiert werden.

Damit ihr wisst, welche Nachteile euch diese Effekte bringen und wie ihr sie minimieren könnt, hat sich der YouTuber und CoD-Experte „TheXclusiveAce“ die Mechanik genauer angesehen. MeinMMO fasst seine Ergebnisse in diesem Artikel zusammen und gibt Tipps, welche Aufsätze ihr am besten verwendet. Das Video von Ace binden wir hier für euch ein:

Das Mündungsfeuer in Call of Duty: Black Ops Cold War fasst im CoD von 2020 gleich mehrere Effekte zusammen, die eure Waffe beim Feuern verursacht:

