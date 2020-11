Ihr wundert euch, warum ihr in CoD Cold War nichts trefft? Das könnte der Grund sein

In Call of Duty: Black Ops Cold War ärgern sich manche Spieler darüber, dass sie scheinbar nichts treffen und ihre Kugeln wie in Zeitlupe durch die Luft dümpeln. Ist das ein Bug oder gehört das so? Erfahrt es hier bei MeinMMO.

Was hat es mit dem Schussverhalten auf sich? Im Multiplayer von Cold War ist euch vielleicht schon aufgefallen, dass bei einigen Waffen etwas mit der Treffer-Registrierung nicht zu stimmen scheint. Gerade bei Maschinenpistolen (SMGs) kommt es vor, dass ihr auf mittlere Distanz kämpft, den Gegner aufs Korn nehmt, schießt und irgendwie eure Kugeln daneben gehen.

Das wirkt auf den ersten Blick wie ein fieser Bug, ist aber ein gewolltes „Feature“, mit dem die Entwickler auf unorthodoxe Weise bestimmte Waffengattungen ausbalancieren wollen.

Entwickler „balancen“ Waffen mit niedriger Kugelgeschwindigkeit

Das steckt hinter dem „Problem“: Ein Blick in die Waffenwerte offenbart schnell, wo das Problem liegt. Es ist eben kein unerwünschter Bug, sondern ein gewolltes Feature der Entwickler.

Da SMGs in den früheren Testphasen von Cold War wohl zu stark waren, wurden sie von den Werten her heruntergeschraubt, um sie beispielsweise gegenüber den Sturmgewehren auszubalancieren. Die wichtigste Stellschraube, an der hier gedreht wurde, war wohl die Kugelgeschwindigkeit (Bullet Velocity).

Die ist allgemein in Cold War geringer als in vergangenen CoD-Spielen und bei SMGs fällt es wirklich stark auf. Da also eure Kugeln relativ langsam fliegen und auch noch ein spürbarer Geschossabfall auf mittlere Distanz auftritt, ist es schwerer, mit diesen Waffen etwas zu treffen.

Das mag zwar der Balance der Waffen dienen, aber durch das seltsame und ungewohnte Schussverhalten der SMGs werden laut den hier eingebetteten YouTubern Drift0r und TheXclusiveAce die Spieler eher verwirrt und denken sinngemäß eher „Meine Waffe spinnt!“ als „Ah, die Waffe schießt so komisch, weil sonst das Balancing nicht passt“.

Bullet Velocity ist der wichtigste Wert in CoD Cold War

Wie kann man die Sache mit der Bullet Veloctity verbessern? Laut den beiden YouTubern gibt es in Cold War einen Wert, der auf jeden Fall in der Waffenschmiede bevorzugt werden sollte: Kugelgeschwindigkeit.

Denn bestimmte Läufe für eure Guns bieten Boni von bis zu 100 Prozent auf die Kugelgeschwindigkeit. Das macht die SMGs dann endlich wieder vernünftig spielbar, ohne dass man das Gefühl hat, dass die Waffe irgendwie buggy sei.

Ein Lauf wie der 9.5 Ranger bietet einen Bonus von 100 % auf die Kugelgeschwindigkeit. Damit scheißt dann die MP5 wieder so, dass es sich „richtig“ anfühlt.

Während also in früheren CoD-Spielen eher die Reichweite der Waffe entscheidend war und bevorzugt geboostet wurde, solltet ihr in Cold War immer auf Waffen-Aufsätze setzten, welche einen Bonus auf die Kugelgeschwindigkeit geben.

Das gilt auch, wenn ihr eine Hybrid-Lösung zur Verfügung habt, welche z.B. Reichweite, Schaden und Kugelgeschwindigkeit ein bisschen erhöhen. Geht da lieber rein auf die Bullet Velocity, da habt ihr laut Drift0r den besten Effekt.

Bullet Velocity ist nicht nur für SMGs: Während klar SMGs am meisten von der verbesserten Kugelgeschwindigkeit profitieren, ist durch die Bank jede Waffe im Spiel gut mit einer Verstärkung des Wertes beraten.

Laut Drift0r verwandeln sich gerade Sniper-Rifles so in quasi Hitscan-Waffen, also Wummen, mit denen ihr im Prinzip sofort einen Treffer habt, wenn ihr den Abzug betätigt. Wenn ihr also die Wahl habt, welche Upgrades ihr an eure Lieblingswaffen pappt, dann nehmt immer welche mit mehr Bullet Velocity!

Doch welche Waffen sind überhaupt gerade gut in Call of Duty: Black Ops Cold War? Die besten Waffen in CoD Cold War mit Setups findet ihr hier bei MeinMMO. Damit solltet ihr euch die für euch ideale Wumme samt Upgrades aussuchen können. Viel Spaß damit!