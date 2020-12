Die Weihnachtsfeiertage rücken näher und fehlende Geschenke machen diese besinnliche Zeit oft stressiger, als sie sein sollte. Wenn ihr noch nach einem Geschenk für einen „Call of Duty“- oder Shooter-Spieler sucht, dann findet ihr hier ein paar Vorschläge, die ihr noch vor Weihnachten im Briefkasten habt.

Jedes Jahr um diese Zeit beginnt für so manche eine kritische Phase des Weihnachtsfestes. Denn die Bescherung ist nicht mehr allzu lang hin und wenn noch Geschenke fehlen, kann es langsam eng werden.

Damit ihr für eure Freunde oder Familie noch rechtzeitig ein Geschenk organisieren könnt, hat MeinMMO ein paar passende Produkte für Spieler von Call of Duty & anderen Shootern herausgesucht. Alle Geschenk-Ideen hier auf der Liste könnt ihr über Amazon bestellen und haben den Vermerk „Wird vor Weihnachten geliefert.“ Wir schauen täglich, ob sich an diesem Status etwas ändert, damit ihr sicher und entspannt mit einem passenden Präsent unter dem Weihnachtsbaum glänzen könnt. Ihr findet hier:

Besondere Controller für Shooter-Fans

Zubehör für Controller für bessres Zielen

Eine günstige Shooter-Maus

Ein starkes Headset für Shooter-Spieler

Einzigartige Dog Tag Halsketten

Merchandise Ideen

Was sollte ich vorher beachten? Obwohl es bei den meisten Produkten auf der Liste nicht darauf ankommt, solltet ihr herausfinden, welcher Shooter bei eurem Günstling angesagt ist. Derzeit gibt es zum Beispiel 3 Call of Duty’s, die relevant sind, aber auch viele andere Online-Shooter, die eine Menge Fans haben:

Findet außerdem heraus, auf welcher Spiele-Plattform die Beschenkten unterwegs sind (PlayStation 4 oder 5 / Xbox One oder Series / PC). So könnt ihr euer Geschenk optimal anpassen und seid sicher, dass es genau passt.

Controller mit Paddles / Knöpfen auf der Rückseite

Was ist das für ein Geschenk? Hier geht es um besondere Controller, die den Spielern ein paar Extra-Knöpfe auf der Rückseite des Eingabegerätes zur Verfügung stellen. Die normalen Controller für PlayStation & Xbox haben solche Knöpfe nicht, darum sind sie meist nicht optimal für Shooter geeignet.

Denn eigentlich sollte man den rechten Daumen nicht vom Steuer-Stick wegnehmen. Doch fürs Springen, Nachladen oder Waffenwechseln muss man immer wieder den wichtigen Steuer-Stick kurz loslassen und verliert dadurch manchmal wertvolle Zeit im Gefecht. Mit ein paar Extra-Knöpfen kann man das aber wunderbar umgehen.

Wie viel sollte ich dafür ausgeben? Gute Controller die lange halten und eine entsprechende Verarbeitung mitbringen, kosten schonmal über 100,- Euro.

Wie sehen die Empfehlungen aus? Es gibt viele verschiedene Modelle, die sich teilweise stark in der Form unterscheiden und mal mit, mal ohne Kabel daher kommen. Wir haben euch je ein interessantes Modell für Xbox/PC herausgesucht und ein Modell für die PlayStation 4:

PowerA Kabelloser FUSION Pro-Controller für PlayStation 4 – 129,99 €

Mit diesem Controller bekommt ihr ein Produkt, das der PlayStation-Hersteller Sony selbst lizenziert hat. Der FUSION Pro für PS4 ist kabellos, kommt mit verschiedenen Steuer-Sticks zum Austauschen und auch die Paddles, die hinten montiert werden, lassen sich abnehmen. Wenn ihr heute bis ca. 19 Uhr bestellt, gibt Amazon als Lieferziel Morgen, den 17. Dezember, an.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

PowerA Kabel-Controller Fusion Pro für Xbox One (und PC) – 99,99 €

Dieser Controller stellt das kabelgebundene Xbox-Gegenstück zum Pro-Controller für die PS4 dar. Er ist etwas günstiger und lässt sich nicht so stark modifizieren, wie der Pro-Controller. Doch das Teil bietet 4 Paddles auf der Rückseite und ist ganz ähnlich aufgebaut, wie die Standard-Controller von Xbox, was sofort ein bekanntes Gefühl vermittelt. Wenn ihr jetzt bestellt, zeigt Amazon das Lieferdatum Samstag, den 19. Dezember, an. Schaut hier vorbei, wenn ihr eine größere Kaufberatung zu Xbox-Controllern ansehen wollt.

Was sollte ich noch beachten? Achtet auf jeden Fall auf die Spiele-Plattform eures Beschenkten und passt euch daran an. Besonders der Unterschied von PS5 und PS4 ist wichtig, da PS4-Controller nicht so einfach mit PS5-Spielen funktionieren.

Wenn ihr einen kabellosen Controller für einen PC-Spieler kaufen wollt, dann prüft, ob der Computer Bluetooth unterstützt. Seid ihr euch nicht sicher, greift lieber zu einem mit Kabel.

Kontrolfreek-Zubehör für präzisere Eingaben mit Controller

Was ist das für ein Geschenk? Um in Shooter-Spieler besser zu werden, muss es nicht gleich ein teurer Controller sein. Mit 2 besonderen Gadgets können eure Beschenkten ebenfalls einen großen Effekt erzielen. Dabei handelt es sich um:

Aufsätze für den Steuerungs-Stick

Präzisionsringe für den Steuerungs-Stick

Mit diesen Teilen können eure Liebsten ihren vorhandenen Controller etwas aufmotzen und ihre Präzision verbessern. Ihr müsst nicht gleich beide Produkte holen. Schon eins davon kann ein gutes Geschenk abgeben.

Wie viel sollte ich dafür ausgeben? Für die Marken-Produkte von Kontrollfreak seit ihr pro Teil unter 20,- € dabei. Die Aufsätze kosten dabei etwas mehr, als die eher simplen Präzisionsringe.

Wie sehen die Empfehlungen aus? Ihr findet viele verschiedene Produkte von Kontrolfreek auf Amazon und wir haben euch 2 gute Alternativen rausgesucht.

KontrolFreek Galaxy Weiß PS4 & PS5 / Xbox One & Xbox Series X|S – 16,99 €

Ein paar schlichte, weiße Aufsätze für die gängigen Standard-Controller der Konsolen. In der Packung steckt je ein hoher und ein niedriger Stick und die Oberflächen sind mit einem Profil versehen, die vor dem Abrutschen schützen sollen. Wenn ihr jetzt bestellt, zeigt Amazon das Lieferdatum Samstag, den 19. Dezember, an

KontrolFreek Precision Rings für alle Controller – 11,99 €

Diese Ringe stülpt man sich über die Zwischenstücke der Steuerungs-Sticks, was einen zu großen Bewegungs-Radius verhindert. Dadurch können Spieler eine höhere Sensibilität einstellen und drehen sich nicht mit jeder Bewegung einmal um die eigene Achse. Wenn ihr jetzt bestellt, zeigt Amazon das Lieferdatum Samstag, den 19. Dezember, an

Was sollte ich noch beachten? Diese Gadgets sind nur für Controller-Spieler und können die Präzision auf ein neues Niveau heben. Allerdings braucht das etwas Übung und stellt sich nicht sofort ein. Zudem mag nicht jeder diese Aufsätze. Aber sie können, richtig eingesetzt, gute Ergebnisse liefern. In einem englischen Video erklärt der CoD-YouTuber „JGOD“, wie die Teile am besten genutzt werden. Gebt den Verweis auf das Video am besten dazu, für eine gute Anleitung:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Shooter-Maus für Spieler am PC

Was ist das für ein Geschenk? Sollte euer Günstling nicht auf den Konsolen unterwegs sein, sondern sich eher auf dem PC rumtreiben, passt meist eine Shooter-Maus besser. Hier ist die Auswahl jedoch teilweise erschlagend und es gibt viele Anbieter und noch mehr Modelle, deren Unterschiede meist nicht auf den ersten Blick zu erkennen sind. Wenn ihr euch eine große Kaufberatung zu Shooter-Mäusen ansehen wollt, die euch auch erklärt, worauf es beim Kauf ankommt, dann schaut hier vorbei:

Die besten Gaming-Mäuse für Shooter, die ihr 2020 kaufen könnt

Wie viel sollte ich dafür ausgeben? Das kommt ganz darauf an, wie viel ihr ausgeben wollt. Akzeptable Shooter-Mäuse starten bei 40,- € und unsere teuerste Empfehlung geht hoch bis 170,- €.

Wie sehen die Empfehlungen aus? Als Empfehlung zeigen wir euch eine Maus des Hersteller „SteelSeries“. Das Modell gehört zu den günstigen Einsteiger-Modellen und wenn euer Beschenkter noch keine speziell Maus für Shooter besitzt, ist das Modell ein guter Anfang.

SteelSeries Rival 3 – 39,99 €

Mit der Rival 3 bekommt ihr eine gute Shooter-Maus ohne viel Schnickschnack. Sie hat nur wenig ablenkende Taste und ein angenehm leichtes Gewicht. Im Gegensatz zu den teureren Produkten bietet sie zwar keinen Highend-Sensor, dafür aber eine gute Verarbeitung zu einem kleinen Preis. Wenn ihr heute bis ca. 19 Uhr bestellt, gibt Amazon als Lieferziel Morgen, den 17. Dezember, an.

Was sollte ich noch beachten? Es macht einen Unterschied, ob euer Beschenkter links- oder rechtshändig ist. Das solltet ihr beim Kauf auf jeden Fall berücksichtigen.

Ihr solltet außerdem wissen, wie ernst es dem Spieler mit seinen Eingabegeräten ist. Für jemanden, der gelegentlich mal einen Shooter startet, ist die Rival 3 völlig ausreichend. Spielt der Beschenkte aber hauptsächlich Shooter, dann sollte es doch etwas mehr sein. Schaut euch dann die Kaufberatung an, die wir euch oben im Absatz „Was ist das für ein Geschenk?“ eingebunden haben.

Shooter-Headset mit Fokus auf Gaming-Sound

Was ist das für ein Geschenk? Headsets für Shooter sollen dem Spieler gleich 2 Vorteile bieten:

Einen Sound, der bestimmte Geräusche hervorhebt

Ein Mikro, das eine klare Kommunikation mit den Mitspielern ermöglicht

Beides ist wichtig für ein möglichst reibungsloses Spielerlebnis. Bei Shootern wie Call of Duty sind besonders Schrittgeräusche wichtig. Mit Kopfhörern, die diese Effekte besonders hervorheben, kann man sich einen ordentlichen Vorteil sichern. Hier findet ihr wieder eine ausführliche Kaufberatung für Headsets:

Die besten Gaming-Headsets, die ihr 2020 kaufen könnt

Wie viel sollte ich dafür ausgeben? Wie bei den Mäusen ist die Bandbreite auch bei den Headsets sehr groß. Für Headsets könnt ihr sogar noch mehr Geld ausgeben, als für Mäuse. Akzeptable Headsets starten bereits bei 30,- €. Doch wenn ihr optimalen Sound und ein gutes Mikro verschenken wollt, geht es schnell auf 200,- € und mehr nach oben.

Wie sehen die Empfehlungen aus? In unserer Kaufberatung empfehlen wir für Shooter ein Produkt der Marke Turtle Beach.

Turtle Beach Elite Pro 2 für Xbox / PC oder PS4 / PS5 – 169,99 €

Das Headset setzt auf eine klare Richtungs-Erfassung und macht es einfach herauszufinden, wo sich Gegner genau befinden. Zwar lassen die Kopfhörer beim Filme-Schauen etwas an Tiefe vermissen, doch dafür sind sie optimal auf Shooter angepasst und bringen dazu eine starke Software mit, die viele Anpassungs-Möglichkeiten zur Verfügung stellt. Wenn ihr die PlayStation-Version heute bestellt, kommt sie am Montag, dem 21. Dezember. Die Xbox-Version könnt ihr bis 15 Uhr heute bestellen, damit sie am Freitag, dem 18. Dezember, kommt.

Was sollte ich noch beachten? Sprecht solch große Investitionen mit eurem Beschenkten ab. Gut möglich, dass bereits ein ordentliches Headset vorhanden ist. Achtet dann auch auf die Plattform des Spielers. Das Elite Pro 2 gibt es als PS4/PS5- und Xbox-Version. Die Version für die Xbox könnt ihr auch sehr gut am PC verwenden.

Individuelle „Dog Tags“

Was ist das für ein Geschenk? Im Grunde sind „Dog Tags“ Halsketten, die auf Schlachtfeldern bei der Identifizierung helfen sollen. Eine Firma bietet auf Amazon an, diese Teile nach den eigenen Wünschen zu prägen und damit ein cooles Weihnachtsgeschenk für Shooter-Spieler, die sich gern auf digitalen Kriegsschauplätzen tummeln.

Wie viel sollte ich dafür ausgeben? Rechnet mit 15,- € inklusive Versand. Die Kette selbst kostet dabei nicht ganz 11,- €. Damit das maßgeschneiderte Geschenk aber rechtzeitig ankommt, solltet ihr den Premium-Versand für ein paar Eure mehr in Betracht ziehen.

Wie sehen die Empfehlungen aus? Das Unternehmen „Gravio“ bietet auf Amazon die „Dog Tags“ zu einem passablen Preis und bietet dazu gute Bewertungen. Viele Kommentare unter dem Produkt sprechen von einer passablen Qualität und auch der gute Kundenservice wird von einigen gelobt.

2 Dog Tags mit Kette und individueller Prägung – 10,50 € + Lieferung

Ihr könnt euch zwischen 9 verschiedenen Modellen eine passende Grundlage aussuchen und erhaltet nach der Bestellung eine E-Mail, die euch auffordert, die individuelle Prägung zu übermitteln. Die schnellste Lieferung ist aktuell der 21. Dezember.

Was sollte ich noch beachten? Lest die Beschreibung im Amazon-Artikel und beobachtet nach der Bestellung für eine Weile euer E-Mail-Konto. Wenn ihr die gewünschte Prägung nicht rechtzeitig durchgebt (24 Stunden), erhaltet ihr ungeprägte „Dog Tags“.

Bonus: Lustiges CoD-Merchandise

Was ist das für ein Geschenk? Produkte zu dem eigenen Lieblings-Spiel gehen fast immer. Ob Tassen, T-Shirts oder Figuren – ist man Fan von etwas, zeigt man das oft auch gern.

Wie viel sollte ich dafür ausgeben? Mehr als 20,- € solltet ihr für normale, lustig gemeinte Merchandise-Artikel nicht ausgeben. Für größere Artikel sind die Grenzen jedoch mal wieder nach oben offen.

Wie sehen die Empfehlungen aus? Als kleine Inspiration haben wir euch ein T-Shirt und eine Tasse herausgesucht, die aktuell beide noch vor Weihnachten zu euch kommen.

Straight Outta Into Gulag Warzone – 16,99 €

Nuketown-Tasse für Cold War Fans – 10,89 €

Was sollte ich noch beachten? Beim Merchandise heißt es immer: ganz genau hinsehen. Bei Bekleidung könnt ihr da meist nichts falsch machen oder den Artikel zurückschicken. Doch wenn es so knapp vor Weihnachten noch ein pünktliches Geschenk sein soll, dann lohnt es sich manchmal, zweimal hinzusehen, von wem ihr dort bestellt.

Beim Merchandise müsst ihr zudem darauf achten, welches Spiel bei eurem Beschenkten aktuell angesagt ist. Schenkt ihr einem Warzone-Spieler die Nuketown-Tasse, kriegt ihr vielleicht ein gespieltes Lächeln, aber keine echte Freude über das nett gemeinte Geschenk.

