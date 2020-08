Sony bestätigte jetzt offiziell, dass euer Dualshock-4-Controller von der PS4 nicht mit den neuen Spielen der PlayStation 5 funktionieren wird. Wir zeigen euch hier die Erklärung von Sony.

Was ist neu? Sony veröffentlichte heute, am 3. August 2020, einen Post auf ihrem PlayStation-Blog. Da geht es speziell um die Kompatibilität von PS4-Peripherie und der neuen PlayStation 5. Doch für Fans des DualShock 4 gab es gleich eine harte Nachricht.

Euer geliebter Controller, mit dem ihr schon einige Jahre die PS4-Spiele gezockt habt, hat ausgedient. Bei den neuen Spielen für die PlayStation 5 funktioniert er nicht mehr.

Sagt Tschüss zum PS4-Controller bei PS5-Spielen

Das sagt Sony: Im Blog schreiben die Entwickler ganz klar: Nein, der DualShock 4 ist nicht mit PS5-Spielen kompatibel. Dafür müsst ihr dann schon den neuen PS5-Controller nutzen.

Und dafür liefert das Team auch gleich eine Erklärung für die Gamer. Sie schreiben:

Ist der DualShock 4 mit PS5-Spielen kompatibel? Nein, wir glauben, dass ihr für PS5-Spiele die neuen Funktionen und Features nutzen solltet, die wir auf der Plattform bereitstellen, einschließlich der Features des DualSense Wireless-Controllers. Quelle: blog.playstation.com

Das bedeutet aber nicht, dass euer PS4-Controller nun total unnütz auf der PlayStation 5 wird. Denn Sony berichtet auch von anderen Einsatzgebieten.

Den DualShock-4-Controller sowie die von PlayStation lizenzierten Gamepad-Controller von Drittanbietern sind mit unterstützten PS4-Spielen kompatibel.

So ganz müsst ihr euren geliebten PS4-Controller also nicht in die Ecke legen. Nur bei neuen Spielen muss er dann aus der Ferne zuschauen, wie eure Hände den neuen PS5-Controller umschließen.

Doch keine Sorge, der neue Controller ist auch gar nicht so schlimm. Der neue PS5-Controller im Duell mit dem neuen Xbox-Series-X-Controller.

Welche PS4-Peripherie funktioniert weiterhin? Die guten Nachrichten für euch sind, dass ihr jetzt nicht alles in die Ecke packen müsst, was mit der Steuerung eurer PS4 zu tun hat.

Sony erklärt, welche Teile weiterhin funktionieren. Das sind Lenkräder oder auch Flugsticks. Dazu gehören auch kabellose Headsets und speziellere Zubehörteile. Auch die PlayStation Camera für die PS4 funktioniert zusammen mit der PS5 – dafür sorgt ein kostenloser Adapter.

Im Detail nennt Sony folgendes, kompatibles Zubehör:

Welche PS4-Peripheriegeräte/Zubehörartikel sind mit der PS5 kompatibel? Spezielle Peripheriegeräte wie offiziell lizenzierte Lenkräder, Arcade-Sticks und Flugsticks sind mit PS5-Spielen und unterstützten PS4-Spielen kompatibel. Die Wireless-Headsets der Platin- und Gold‐Edition sowie Headsets von Drittanbietern, die über einen USB- oder Audioanschluss verbunden werden, sind mit der PS5 kompatibel (nicht jedoch die Headset-Begleit-App). Sowohl der PS Move-Motion-Controller als auch der PlayStation VR‐Ziel‐Controller sind mit unterstützten PS VR-Spielen auf PS5 kompatibel.

Eine neue Umfrage zeigt, wer gerade im Kampf zwischen Xbox Series X und der PlayStation 5 die Nase vorn hat.