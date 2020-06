In Call of Duty: Modern Warfare und dem BR-Modus Warzone sorgen neue Pay2Win-Vorwürfe um ein eigentlich kosmetische Items aktuell für Aufsehen.

Um welche Vorwürfe geht’s hier? Aktuell ist der Ingame-Store von Call of Duty: Modern Warfare im Fadenkreuz der Kritik. So manche Spieler äußern, dass die im Shop erhältlichen Tracer-Pakete dem Käufer einen nicht ganz fairen Vorteil gewähren.

MeinMMO wirft einen Blick auf die Items und sagt euch, warum Pay2Win-Vorwürfe immer wieder ein Thema bei Call of Duty sind.

Was sind Tracer-Pakete überhaupt? Ihr habt sicher schon bemerkt, dass ihr manchmal von bunt leuchtenden Kugeln getroffen werden. Diese spezielle Munition ist ein kosmetisches Feature, welches es im Ingame-Shop gibt. Es gibt die Anpassung quasi seit dem Start von Modern Warfare Ende 2019 und derzeit in mehreren Farben:

rot

grün

blau

lila

Zwischen 1,600 und 2,500 CoD-Punkte kostet solch eine Blaupause, die einer Waffe Leuchtspurmunition verpasst. Umgerechnet entspricht dies etwa 15 € bis 20 € (je nach Paket).

Spezielle Blaupausen geben euren Waffen die umstrittene Leuchtspurmunition

In Warzone haben Soldaten mit Leuchtspurmunition Vorteile

Darum jetzt ein Problem: Durch die Tracer-Blaupausen ändert sich beispielsweise am Schaden der Waffen im Prinzip nichts. Doch die Spieler berichten jetzt, dass sie unter dem neon-leuchtenden Beschuss nur erschwert zurückfeuern können.

Erst kürzlich wurde zudem das Tracer-Paket mit speziellem Skin für die Grau veröffentlicht, einer der populärsten und dominantesten Waffen im Battle Royale. Dadurch sei die Nutzung der Leuchtspurmunition spürbar gestiegen.

Der User hamzah10 schreibt frustriert auf reddit:

Nun wird die Grau-Variante von der gesamten Lobby verwendet. Es behindert deine Sicht durch die helle Farbe und den Raucheffekt. Wenn du beispielsweise einen Baum als Deckung benutzen und sie [die Tracer-Nutzer] den Baum beschießen, kann man sie direkt nach dem Schuss wegen des Rauchs kaum sehen. Noch schlimmer ist es, von zwei Tracern unter Beschuss genommen zu werden, weil die periphere Sicht des Charakters geblendet wird.

Vor allem in den Gefechten der Warzone fällt dies sehr negativ auf. Hier sind die Kämpfe Dank Panzerung und größerer Distanz nicht so schnell vorbei wie im klassischen Multiplayer-Modus. Im Regelfall hat man daher Zeit zu reagieren – solange man nicht von knalligen Effekten geblendet wird.

Laut einigen Aussagen soll sich das Zielen durch die visuelle Unterstützung der farbigen Kugeln positiv auf die Waffenkontrolle ausüben.

Da jetzt immer mehr Waffen mit den besonderen Shop-Skins bedacht werden, steigt die Zahl der Nutzer und gleichzeitig die Zahl der Beschwerden.

Das leidige Thema um den Pay2Win-Vorwurf bei Call of Duty

Darum ist die Community so empfindlich: Die CoD-Spieler sind verbrannte Kinder, was die Pay2Win-Thematik angeht. In vergangenen Serienablegern schlug das Thema immer wieder hohe Wellen, versteckten sich doch ganze Waffen oder starke Varianten hinter einer Cash-Mauer.

Zuletzt sorgte in Season 2 ein Waffen-Skin für Aufregung. Denn durch einen Shop-exklusiven Anstrich wurde die Sniper EBR-14 gleich viel Stärker. Die Community empörte sich darüber – am Ende stellte sich das ganze jedoch als Bug heraus.

Ein neuer Bug in CoD Warzone müffelt nach „Pay2Win“ – Das regt viele auf

Mit dem aktuellen Ableger möchten Activision und Infinity Ward der leidigen Thematik eigentlich den Rücken kehren und für Fairness auf den Schlachtfeldern sorgen. Items aus dem Shop oder dem saisonalen Battle Pass sollen einzig kosmetisch sein, aber keinen Einfluss auf das Spielgeschehen haben.

Ob und wie die Entwickler auf die Vorwürfe reagieren, können wir derzeit nicht sagen. Aktuell dürften aber bei Call of Duty andere Sorgen vorherrschen, denn die Entwickler haben den Start der Season 4 kurzerhand verschoben.