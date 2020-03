CoD MW zeigt, wie zu viel Realismus einem Shooter schaden kann

Call of Duty: Modern Warfare wirbt mit einem realistischen Spiel-Erlebnis. Doch in manchen Situationen kann dieser Realismus auch schädlich für einen Shooter sein. Besonders die Lichtverhältnisse können zu unfairen Feuergefechten führen.

Wieso kann Realismus CoD schaden? Der rasante Ego-Shooter Call of Duty: Modern Warfare möchte bei Gameplay und Grafik auf viel Realismus setzen und verzichtet dafür auf Jetpacks oder andere Science-Fiction-Spielzeuge.

Für das Gunplay, die Bewegungen oder das Aussehen der Spielfiguren ergibt das auch Sinn. Doch nicht immer bringen realistische Verhältnisse den gewünschten Effekt.

Das fällt bei Modern Warfare besonders beim Wetter auf. Die ständig strahlende Sonne führte schon zu einigen Bugs, Kuriositäten und kann sogar unfair werden.

Auf den Maps scheint die Sonne immer gleich, manchmal wird man geblendet.

Realistische Sonneneinstrahlung führt zu unfairen Spots

Wieso ist das ein Problem? In einem kompetitiven Shooter wie Modern Warfare sind faire Verhältnisse sehr wichtig für ein angenehmes Spielgefühl. Wenn es uns öfter so vorkommt, dass der Gegner einen Vorteil hat, den wir nicht ausgleichen können, verschwindet der Spaß und Wut entsteht. Manchmal sogar Controller-zerstörende Wut.

Einige Spieler sind der Meinung, dass ein Spiel wie CoD: MW zu einem gewissen Grad auf Realismus verzichten sollte, um das Spiel so fairer zu halten. Wenn die Sonne nämlich aus einem bestimmten Winkel auf das Spielfeld scheint, kann es aktuell vorkommen, dass die Effekte euch fast komplett die Sicht auf den Gegner nehmen.

Das ist zwar dann optisch ganz schön, hat für viele Spieler aber nichts in einem Wettkampf-Shooter wie CoD verloren.

Wie sieht sowas aus? Auf reddit ist nun ein großer Thread entstanden, der innerhalb eines Tages knapp 25.000 Upvotes sammeln konnte (5. März, 14:30 Uhr) und das Problem mit einem Foto im vollen Ausmaß zeigt.

Links die Sicht auf Shoothouse von der Barackenstadt Richtung Schrottplatz. Der Gegner ist durch die Lichteffekte nicht zu sehen, nur die Namensplakette leuchtet auf.

Rechts die Ansicht seines Gegners. Die Sonne scheint von hinten und der Spieler hat freie Sicht auf seinen geblendeten Feind.

Der Spieler links kann nur anhand der Namensplakette den Gegner erkennen und versuchen, ein paar gute Treffer zu landen. Zwar ist rechts die Killcam zu sehen, welche die Verhältnisse nicht ganz korrekt wiedergibt, doch auch so können die Sichtbarkeits-Unterschiede gravierend sein.

Spieler wollen bessere Sichtbarkeit, aber keine Tracer

Was sagen die Spieler dazu? Ein Kommentar konnte sich deutlich absetzen und selbst fast 4.500 Punkte sammeln. „LargeCatNipples“ meint: „Gebt dem ein Upvote! Das muss auf die Front-Page! Eines der größten Probleme in diesem Spiel!“ und trifft damit die Meinung vieler Leser.

Viele sprechen sich damit für weniger Realismus aus, stellen aber auch klar, dass ihnen die bunten Kugeln der Tracer zu weit gehen und fordern hier wieder mehr Realismus.

Was war da los? Die Spieler führen dann eine lange Diskussion darüber, wie MW mit seinem Licht realistischer sein möchte, aber kaufbare Items das ganze wieder irrelevant machen:

Nass44 auf reddit: „Die ganze Diskussion dreht sich doch um den Fakt, dass Infinity Ward diesen CoD-Teil besonders realistisch machen wollte. Deswegen haben sie überall diese Umwelt-Effekte eingefügt, die aber toxisch für das Gameplay sind, während sie auf der anderen Seite Mikrotransaktionen einführen, die das alles wieder über Bord werfen.“

In hunderten Kommentaren diskutieren die User darüber, was Realismus in einem Spiel bedeutet, wie wichtig es für einen Shooter wie Call of Duty ist und ob die „Tracer-Aufsätze“ nun coole Laser sind oder doch einfach nur doof.

Das Nikto-Bundle kam mit dem allerersten MW-Tracer für die Kilo 141.

Was ist das Problem mit den Tracern? Einige kaufbare Bundles bringen den Spielern „Tracer-Aufsätze“, die den Kugeln einen Farb-Effekt verleihen. Besonders die pinken Ausführungen sehen nicht sonderlich realistisch aus und wirken etwas fehl am Platz.

Es gibt allerdings genügend Spieler, die auf solche Spielereien stehen und auch ich musste bei so einigen verrückten Waffen des Vorgängers Black Ops 4 lachen und hätte sie gerne mal gespielt. So wie ich gerne auch langsam den Battle Royale spielen möchte.

Doch in einem Spiel, das sich auf die Fahne schreibt besonders realistisch zu sein, haben solche Verrücktheiten für viele Spieler nichts zu suchen. Besonders dann, wenn für mehr Realismus Nachteile beim Gameplay in kauf genommen werden.

Wie steht ihr zum Thema Realismus in Shootern wie CoD oder Battlefield? Findet ihr die Tracer auch nervig oder geht das noch klar?