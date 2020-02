Glitch in CoD MW zwingt euch zum Campen – Was ist da los?

Ein unangenehmer Glitch treibt wohl schon eine Weile sein Unwesen bei Call of Duty: Modern Warfare. Der Fehler führt dazu, dass Spieler so heftig geblendet werden, dass sie kaum noch richtig weiterspielen können oder anfangen müssen zu campen.

Der beliebte Shooter Call of Duty: Modern Warfare hat es in den letzten Monaten öfter mal geschafft, uns mit haarsträubenden Bugs oder Glitches zu überraschen. Manche der Fehler werden von den Entwicklern schnell erkannt und gefixt, andere werden wir wahrscheinlich nie richtig los.

Anstrengender Fehler schickt Spieler ins Bett

Wie sieht der neuste Fund aus? Der redditor „SmartFrldge“ postete ein Video mit einer kurzen Szene auf der Map „Arklov Park“ und irgendwas scheint mit der Beleuchtung nicht zu stimmen.

Wenn er sich dreht und umschaut, sind die Sonnenstrahlen stark intensiviert. Er wird so heftig geblendet, dass er kaum noch was vom Spielfeld sehen kann.

Das betrifft nicht nur die direkte Sonneneinstrahlung, sondern auch reflektierenden Flächen wie Fenster. „SmartFrldge“ entschließt sich, das Spiel zu beenden und ins Bett zu gehen. Es war aber auch schon 5 Uhr morgens.

Was hat das für Auswirkungen? Wenn ihr betroffen seid, könnt ihr kaum noch effektiv am Match teilnehmen. Der Fehler scheint dabei gar nicht so selten zu sein.

Der Thread auf reddit ist ziemlich klein und trotzdem haben sich hier schon 2 Spieler gemeldet (Stand: 7. Februar, 10 Uhr), die den Fehler ebenfalls und öfter hatten.

Der User „ANiceSpatula“ hat auch schon direkt eine Lösung parat: „Wenn das passiert, baue ich mein Zelt auf, lehne mich zurück und schieß auf jeden, der vorbeirennt. Was willst du sonst machen?“. Der Glitch zwingt ihn quasi zum campen.

Woran könnte das liegen? Auf der Map scheint grade die Sonne aufzugehen. Eventuell hat es etwas mit dem Sonnenstand zu tun und die Stärke der Lichtstrahlen wird vom Spiel fehlerhaft berechnet.

Es könnte auch sein, dass es eine abgeschwächte Form eines Grafik-Glitches ist, den wir schon seit Release beobachten können.

Wenn sich „SmartFrldge“ dreht und auf die Fenster schaut, sind kurz die Lichtspektren der Reflexion zu sehen. Die Farbkombinationen erinnern schon sehr an die LSD-Trips, die manche Spieler von Modern Warfare verschrieben bekommen.

Glitches, Bugs und Unsinn

Was gibt’s denn noch so Verrücktes? Aber nicht alle Bugs oder Glitches machen einem das Match gleich kaputt. Über die Monate gab es auch immer mal wieder Sachen zum Schmunzeln.

Da gab es durchdrehende Bürostühle, die einfach Spieler erledigten, glitchige Waffenskins, die eurer Schießeisen zum Brennen bringen, aber auch einen gemeinen Killerbusch, der im Bodenkrieg einen heftigen Killstreak hingelegt hat.

Übrigens startet bald die Season 2 bei Modern Warfare. Es gibt zwar noch kein konkretes Release-Datum, aber hier findet ihr alles, was wir bisher dazu wissen: