Elden Ring: Wie viele Bosse gibt es?

Die Bosse definieren Elden Ring vielleicht mehr als jedes andere Gameplay-Element. Um sie drehen sich fast alle Konversationen, Strategien und Interpretationen in der Community. Doch wie viele Bosse gibt es eigentlich im Spiel? MeinMMO verrät es euch.

Vor allem dank der neuen Open World ist Elden Ring das bisher umfangreichste Spiel von FromSoftware. In der riesigen Welt verstecken sich zahlreiche Bosse. Ihr findet sie in der Open World selbst, Dungeons wie Grabstätten und Tunnel und auch in den sogenannten „Legacy Dungeons“.

Das sind die großen Dungeons wie das Sturmschwingen-Schloss, in denen ihr die wichtigsten Bosse im Spiel bekämpft.

Doch wie viele Bosse gibt es in Elden Ring insgesamt, und wie viele davon muss ich töten? Wir sagen es euch spoilerfrei.

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

So viele Bosse gibt es in Elden Ring

Das Fan-Wiki der kontroversen Website Fextralife zählt alle Bosse auf, die ihr im Spiel bekämpft. Wer die zusammenzählt, kommt bei 167 Bossen heraus. Mitgezählt sind da aber auch Bosse, die sich wiederholen.

Wenn ihr wissen wollt, welche Bosse das alle sind, und dabei keine Angst vor Spoilern habt, könnt ihr das im Fextralife-Wiki selbst nachsehen.

Was zählt als Boss? In der Aufzählung vom Wiki, wie auch im allgemeinen Verständnis der Community, zählen Gegner nur dann als Bosse, wenn beim Kampf auch unten am Bildschirmrand eine Lebensleiste des Gegners zu sehen ist.

Bosse, die aus mehreren Gegnern mit einzelnen Lebensleisten bestehen, werden ebenfalls als nur ein Boss gezählt. Auch Bosse mit mehreren Phasen, die mit einer neuen Phase einen neuen Namen haben, gelten als nur ein Bosskampf.

Jeder Kampf, der unten am Bildschirm eine oder mehrere Lebensanzeigen mit Namen des Gegners hat, gilt als ein Bosskampf.

Manche Gegner tauchen wiederholt als so ein Boss auf und werden von Fextralife auch jeweils als ein separater Boss gezählt. Andere Gegner wiederum tauchen wieder als Mini-Bosse ohne eine solche Lebensleiste auf und werden deshalb nicht mitgezählt.

NPCs, die in eure Welt als Phantome eindringen und NPCs, die ihr verärgert habt, werden in der Souls-Community auch nicht als Bosse gesehen.

So viele Bosse müsst ihr mindestens besiegen, um das Spiel durchzuspielen

Mit dieser Menge an Bossen habt ihr viel zu tun, wenn ihr alles in Elden Ring sehen wollt. Minimalisten kommen aber mit deutlich weniger zurecht, was die Spielzeit verkürzt. Aktuell sind nur 12 Bosse Pflicht, um das Spiel durchzuspielen. Das ermöglicht beeindruckende Speedruns:

Twitch-Streamer zockt Elden Ring in 37 Minuten durch, soll gerade der schnellste Speedrun der Welt sein

Diese Bosse sind Pflicht: Um die Hauptstadt in Elden Ring zu erreichen, müsst ihr mindestens zwei beliebige große Bosse in den Legacy Dungeons besiegen. Mit Ausnahme von Radahn hat jeder dieser Bosse auch einen Zwischenboss wie Margit. Zusammen mit dem Boss, der den Eingang der Hauptstadt bewacht, sind das mindestens 4 Bosse, die getötet werden müssen.

Ab der Hauptstadt habt ihr weniger Freiheiten bei den Bossen. Ihr müsst im Anschluss noch weitere 8 Bosse besiegen, bis ihr die Credits sehen könnt. Danach könnt ihr das New Game+ starten.

Soweit zum spoilerfreien Übersicht über alle Bosse in Elden Ring. Seid ihr mit der Menge und Qualität der Bosse zufrieden? Welcher Boss ist euer Liebling? Und welcher hat euch das Leben zur Hölle gemacht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen – vermeidet dabei aber bitte unmarkierte Spoiler!

Einen Überblick über alle unsere Guides, Tipps und Empfehlungen findet ihr in diesem Sammel-Artikel:

Elden Ring: Alle unsere Guides, Einsteiger-Tipps und Builds in der Übersicht