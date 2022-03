Typ tötet Boss in Elden Ring sicher aus der Distanz – Braucht 458 Pfeile und 20 Minuten

Ein Spieler hatte in Elden Ring große Probleme mit dem optionalen Endgame-Boss Niall. Also wurde er einfallsreich und packte Pfeil und Bogen aus. Die Taktik ist sicher, aber ziemlich zeitaufwändig. MeinMMO zeigt euch, was genau passiert ist.

Was ist das für ein Boss? Kommandant Niall wartet in einem der Endgame-Gebiete auf euch, weit im Norden. Er befindet sich auf dem Berggipfel der Riesen, im Schloss Sol.

Zuletzt war dieser Boss schon Thema, als ein Speedrunner ihn mittels eines sonst schwachen Items nackt und auf Level 1 plattgemacht hat. Abseits von solchen fortgeschrittenen Spielern gibt es aber genügend angehende Eldenfürsten und Fürstinnen, die richtig Probleme mit ihm haben.

Daher war der User H3NRY-56 kreativ und wurde spontan zum Scharfschützen. Er hat Niall mittels Pfeil und Bogen einfach aus der Distanz umgelegt. Er nennt das die „ultimative Cheese“-Methode.

Das hat allerdings gedauert, wie er im Subreddit von Elden Ring schreibt. Hier der Clip:

458 Pfeile und 20 Minuten – Dann erlag Niall der Cheese-Taktik

So hat der Spieler es angestellt: H3NRY-56 hat sich eine Stelle außerhalb des Boss-Raumes gesucht, von der aus er den Boss ins Visier nehmen kann.

Dafür hat er ein winzig kleines Fenster in der Mauer des Schlosses entdeckt. So ist er in der Lage, aus bequemer Entfernung den Boss mit Pfeilen niederzuschießen. Wie er angibt, hat das gute 20 Minuten und 458 Pfeile gedauert.

Wie kann das funktionieren?

Die KI des Bosses reagiert erst, sobald Spieler den Boss-Raum betreten.

Greift ihr also von draußen an, registriert der Boss noch auf keinerlei Angriffe.

Somit bleibt er quasi eine wehrlose Puppe.

Das macht sich der Spieler zunutze. Zusätzlich wird einiges an Geduld und ein großer Pfeilvorrat benötigt.

So reagieren die Spieler: Der Clip erhielt im Subreddit viel Aufmerksamkeit, hat über 31.000 Upvotes und über 1000 Kommentare. Zahlreiche Kommentatoren sind verwundert darüber, dass H3NRY-56 seinen Bogen nicht aufgewertet hat und auch keine Gift- oder Fäulnis-Pfeile verwendet hat.

Damit wäre er nämlich deutlich schneller gewesen. Eine richtige Antwort gibt der User darauf nicht, er kam wohl spontan auf die Taktik und hat keine besonderen Maßnahmen ergriffen. Er gibt an, all seine Pfeile verwendet zu haben, bis er sogar am Ende auf die Armbrust wechseln musste.

Viele amüsieren sich ansonsten über die Taktik und schwelgen in Nostalgie. Denn solche Taktiken haben Tradition in den Spielen von FromSoftware.

So gibt es das beispielsweise beim Endboss des DLCs zu Dark Souls 1, Manus. Auch hier lässt sich der Boss einfach von außerhalb des Bossraumes abschießen:

Laut den Kommentaren ist Niall auch nicht der einzige Boss in Elden Ring, bei dem sowas funktioniert. Sie teilen ihre eigenen Erfahrungen und Erlebnisse bei Bossen, mit denen sie selbst Schwierigkeiten haben.

Einige vermuten, dass diese Taktiken bald gepatcht werden könnten. Doch zahlreiche Veteranen haben Zweifel, dass FromSoftware diese Möglichkeiten entfernt. Der oben gezeigte Manus-Cheese ist nämlich selbst in die Remaster-Version von Dark Souls 1 übernommen worden.

Normalerweise werden nur wenige, besonders schwere Exploits von den Entwicklern behoben, während solche Methoden entweder ignoriert, oder vielleicht sogar bewusst geduldet wurden.

Möglicherweise will FromSoftware diese Taktiken im Spiel lassen, damit Spieler eben ihren eigenen Weg finden können. Da der Entwickler sowas meist nicht kommentiert, lässt sich über die Motive nur spekulieren.

Was haltet ihr von solchen Methoden? Seid ihr bereits ähnlich vorgegangen oder habt sogar andere Tricks entdeckt? Schreibt uns gerne eure Erfahrungen.

Möglicherweise hilft euch die Taktik eines anderen Spielers dabei, solche Bosse auszuschalten: