Elden Ring: Eine der unfairsten Mechaniken im Spiel funktioniert anders, als ihr bislang dachtet

In Elden Ring gibt es viele schwierige Gegner mit unfairen Mechaniken, doch eine regt viele Spieler ganz besonders auf, dabei funktioniert sie anders, als ihr denkt.

Um welche Mechanik geht es? In Elden Ring scheinen die Bosse euch in manchen Dingen einfach überlegen zu sein. Eine davon ist, dass sie schneller wissen, was ihr tut, als andersherum.

Ziemlich deutlich wird das beim Trinken eines Heiltranks. Der Heiltrank ist noch nicht mal wirklich in der Hand, schon nutzt der Boss den Moment der Schwäche aus und haut drauf.

Warum ärgern sich viele Spieler darüber? Für viele Spieler ist das sogenannte „Heal Punish“ ein Ärgernis, weil man anscheinend nichts dagegen tun kann. Auch auf Reddit gab es erst kürzlich einen neuen Beitrag, in dem sich Spieler über den „Heal Punish“ ärgerten, dabei wurde aber auch klar, dass viele nicht wissen, wie er funktioniert.

Der Beitragsersteller, IDKwhyimhereanymore1, schreibt dort: „Es ist klar wie der Tag. Sie macht einen Stoß, steht herum, aber sobald du trinkst, stößt sie sofort wieder zu. Es ist so weit gekommen, dass sie es dreimal hintereinander gemacht hat, zweimal im selben Kampf.

Und ich habe versucht, es zu »umgehen«. Ein paar Sekunden nach dem ersten warten und dann trinken, aber sie würde einfach dastehen und darauf warten. Und wenn du vom zweiten überrascht wirst und weiter versuchst zu trinken, geht sie zum dritten Mal vor.“

Die Mechanik funktioniert allerdings anders, als er glaubt und ihr könnt sie euch zu nutzen machen.

Die Gegner wissen es nicht, sie sehen es nur

Wie funktioniert die Mechanik? Die Mechanik ist weniger unfair, als ihr glaubt. Die Gegner wissen nämlich nicht beim Knopfdruck auf den Heiltrank, das ihr ihn nun trinkt, sondern erst, wenn euer Charakter die Animation beginnt.

Die Künstliche Intelligenz hinter den Bossen in Elden Ring ist darauf geschult in diesem Moment anzugreifen, aber erst, wenn sie es eben anhand der Animation sieht.

Zugegeben, einer der ersten Frames der Animation reicht bereits, um den Angriff auszulösen, dennoch kann man mit dem Wissen die Bosse auch austricksen.

Die Mechanik erklärt sich am leichtesten in einem Video, deshalb könnt ihr euch hier das Video von Zullie the Witch ansehen:

Wie kann man die Bosse austricksen? Da die Bosse eben erst anhand eurer Animation sehen, was ihr tut, könnt euch das zunutze machen. Zum Beispiel könnt ihr eine Rolle machen und danach direkt einen Heiltrank trinken. So habt ihr einen Moment länger Zeit, bevor der Gegner euch angreift oder ihr werdet im besten Fall gar nicht erst getroffen.

Wenn die Gegner das sogenannte „Input-Reading“ verwenden würden, würdet ihr noch bestraft werden, bevor ihr anfangt, die Heilung auszuführen.

Im Video sieht man auch, dass manche Fähigkeiten gar keine Reaktion bei den Bossen auslösen, auch das lässt sich ausnutzen, um die Bosse zu bezwingen.

