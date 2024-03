Fieses Genie trollt andere Spieler in Elden Ring, trickst sie mit einem Fass aus, gewinnt sogar

Man sieht, dass sich Spieler neben Bosskämpfen auch anderweitig beschäftigen können, bis der kommende DLC von Elden Ring veröffentlicht wird. Alle Infos zum DLC findet ihr natürlich in unserer Übersicht: Elden Ring: DLC „Shadow of the Erdtree“ plant Release im Juni – Alles zum Preis, Inhalten und Bossen

Nun musste Patches schnell handeln und sich erneut mit dem Schleier verwandeln, diesmal in eine Feuerstelle. Der Host des Trupps, sichtlich verwundert, näherte sich dem Balken voller Regenbogensteine, nur um von Patches mit zwei Schildstößen ebenfalls in den Abgrund geschmissen zu werden.

Was ist passiert? Esbidee hat sich mit seinem Patches in eine Mine begeben und dort Spieler infiltriert. Er suchte sich eine perfekte Stelle aus, um seine Feinde zu täuschen. Dort präparierte er zuerst den Schauplatz. Der Spieler nutzte dabei einen frei hängenden Balken, den er mit Regenbogensteinen ausstattete.

Der Reddit-User Esbidee hat sich in Elden Ring einen neuen Charakter erstellt, der genau so aussieht wie Patches. Mit dieser neuen Visage geht Esbidee auf die Jagd. Er versucht, ahnungslose Spieler zu veräppeln, und dazu greift er auf kuriose Mittel zurück.

