Ein Item in Elden Ring wird oft unterschätzt, doch es gehört zu den besten Tools, wenn ihr Spieler erledigen wollt

In Elden Ring gibt es nicht nur Waffen, sondern auch Verbrauchsgegenstände und Tools die ihr im Kampf gegen feindliche Spieler benutzen könnt. Ein Fan hat nun die Wirksamkeit eines Tools demonstriert und zeigt, wie dieses unterschätzt wird.

Von welchem Tool ist die Rede? In Elden Ring gibt es verschiedene Items, darunter auch Tools, die eine unbegrenzte Nutzungsmenge besitzen, jedoch an euren FP zehren. Eines dieser Items ist der Schleier des Imitators und obwohl das Ding aussieht wie ein halber Rock, besitzt er einer der nützlichsten Eigenschaften im Spiel: Tarnung.

Das Item imitiert laut seiner Beschreibung Objekte in der Nähe. Das heißt, benutzt ihr das Item richtig, könnt ihr eine Tarnung bekommen, die selbst die besten Spürnasen aus Elden Ring nicht durchschauen können.

Ein Spieler in Elden Ring hat nun das Item im PvP getestet und demonstriert, wie mächtig seine Eigenschaft doch ist.

Wie ein Raubtier aus dem Nichts angreifen

Wie hilfreich ist das Item? Der Reddit-User Shadow_9207 hat sich auf die Berggipfel der Riesen begeben, um PvP zu betreiben. Er hat eine Welt für seine Invasion gefunden und nutze dabei die Gelegenheit einen Trupp aus drei Spielern zu infiltrieren.

Wir haben euch den Clip seines Hinterhalts hier eingebunden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Er nutzte also den Schleier des Imitators und verwandelte sich in ein Geisterreh. Langsam aber sicher näherte sich Shadow_9207 seinen Gegnern wie ein Raubtier und als er nah genug herantrat, benutzte er das Talent von Mohgwyns heiligem Speer und erledigte so zwei Spieler.

Seine Gegner sahen ihn nicht kommen, da seine Tarnung so gut zur Umgebung gepasst hat, dass man ihn für einen der vielen animierten spektralen Tiere hielt, die man im Berggipfel der Riesen antreffen kann.

Solltet ihr also gerne PvP spielen und andere Welten infiltrieren, könnte sich der Schleier des Imitators vielleicht als nützlich erweisen. Im PvE raten wir euch vom Gebrauch ab, da eure Gegner stets die Tarnung durchschauen und euch angreifen.

Wo finde ich den Schleier des Imitators? Der Schleier des Imitators befindet sich im Schloss Sturmschleier. Nutzt dazu den Ort der Gnade „Wallturm“ und begebt euch nördlich durch die Tür aus dem Raum heraus. Bewegt euch nun östlich an einen kleinen Pfeiler und nutzt diesen als Referenzpunkt.

Nehmt jetzt Anlauf und rennt am Pfeiler vorbei und springt so auf das nächstgelegene Dach östlich von euch. Nun springt ihr vom Dach in nördlicher Richtung runter auf die nächst tiefgelegene Ebene. Dreht euch jetzt um 180 Grad und nehmt den nächsten Durchgang in einen dunklen Raum. Östlich sollte sich jetzt neben einem Kamin eine kleine Treppe und ein weiterer Durchgang befinden, den ihr passieren müsst.

Nach dem Durchgang haltet ihr euch rechts und geht durch die offene Türe ins Freie und dann direkt in den nächsten Raum vor euch. Ihr solltet euch nun in einem hell erleuchteten Raum mit einem großen Tisch und einem Podest befinden. Besiegt zuerst den Ritter vor euch und geht dann auf das Podest zu. Auf dem Podest befindet sich in einer Truhe der Schleier des Imitators.

Was haltet ihr von den nützlichen Tools, die Elden Ring für euch bereithält. Findet ihr sie praktisch und nutzt ihr diese auch oder verzichtet ihr lieber auf diese? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

Elden Ring: Spieler schauen zum ersten Mal nach oben, entdecken dicken Hinweis auf die Story