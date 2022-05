Elden Ring erfordert eigentlich hammerharte Fingerakrobatik – Doch ein Spieler wird mit Nichtstun zum Held

Elden Ring hat im PvP seit Release ein Problem. Sogenannte AFK-Farmer sacken tonnenweise Runen ein, ohne irgendwas dafür zu tun. Damit verschwenden sie die Zeit von anderen Spielern und nerven die gesamte Community. Jetzt war ein Spieler auf einem erfolgreichen Rachefeldzug – und hat dafür keinen Finger gerührt.

In Elden Ring zerstören seit geraumer Zeit Spieler das PVP, die sogenannten AFK-Farmer nutzen einen miesen Trick:

Sie gehen mit ihrem Pferd einen Ort, den man zu Fuß nicht erreichen kann

Dann locken sie immer wieder neue PvP-Eindringlinge an.

Da die aber kein Pferd rufen können, stecken sie fest und können den Gegner nicht angreifen.

Diese Spieler sind jetzt in der Welt des Farmers ‚gefangen‘. Um weiter spielen zu können, müssen sie aufgeben oder gegen die Helfer des Farmers verlieren.

Die AFK-Farmer werden für diese Rückzüge mit Runen belohnt. Deshalb stellen sie sich absichtlich in entfernte Ecken der Map und bekommen für Däumchendrehen und Nichtstun eine fette Belohnung. Sie nehmen also in Kauf, dass der Spielspaß Anderer so ruiniert wird.

Der reddit-User Teasnarker hatte davon genug. Wütend wollte er der den AFK-Farmern einen Strich durch die Rechnung machen. Dafür hat er einen hinterlistigen Plan ausgeheckt: Er wurde selbst zur Hecke.

„Ich habe mich 3 Stunden lang in einem Busch versteckt“

Was hat den Spieler so aufgeregt? Teasnarker erklärt seine Situation so: „Ich habe einen AFK-Farmer in Liurnia – ungelogen – fünfmal hintereinander überfallen. Er ist oben auf einer Klippe, wo man einfach nicht zu ihm gelangen kann. Nach 4 sinnlosen Invasionen hatte ich genug“.

Sein Plan war es, Feuer mit Feuer zu bekämpfen. Er wollte, „dass dieser Wirt nicht eine einzige Rune mehr von mir bekommt“.

Was hat der Spieler getan? Bei seiner 5. Invasion rannte Teasnarker davon, setzte sich in einen Busch und nutzte den Schleier des Imitators. Mit diesem Item verwandelt sich der Spieler in ein Objekt in der Umgebung – und konnte sich so perfekt im Gebüsch tarnen. Manche sehen darin Parallelen zum NPC Boc.

Weil die Helfer des AFK-Farmers ihn so nicht finden konnten und der Spieler auch nicht aufgeben wollte, hat der Farmer keine einzige Rune bekommen: „Ich AFK-farme den AFK-Farmer“

3 geduldige Stunden lang saß Teasnarker im Busch, und machte aus einer Invasion einen ganz besonderen Rachefeldzug. Das PvP in Elden Ring wurde, zumindest in diesem Match, ein Kampf von zwei Spielern, die ihre Hände vermutlich gar nicht am Controller hatten.

Teasnarker kann zwar selbst nichts tun, aber er nimmt es mit Humor und Genutuung. Er empfiehlt der Community, diese Taktik nachzuahmen.:

Mir gefällt es hier drin. Es gibt Felsen und Blätter und manchmal fliegt ein Käfer vorbei, um mir Gesellschaft zu leisten. Wenn ihr einen AFK-Farmer überfallt und etwas Zeit habt, empfehle ich, das auch zu tun. Ihr müsst aber einen anderen Busch nehmen. Das hier ist meiner. […] Der Busch ist jetzt mein Zuhause. Ich komme nicht raus. Ihr könnt mich nicht dazu zwingen.

Was haltet ihr von diesem kreativen Rachefeldzug? Hattet ihr selbst Probleme mit AFK-Farmern? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

