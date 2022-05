Der reichste Mann der Welt erklärt, mit welcher Klasse er gerade Elden Ring durchspielt

Elden Ring gehört zu den größten Spielen 2022. Nun hat Elon Musk erklärt, welche Klasse er in Elden Ring spielt. Und er hat sich eine besonders leichte Klasse ausgesucht. MeinMMO erklärt euch, was er genau spielt.

Um wen geht‘s? Elon Musk ist der Gründe von Tesla und SpaceX und ist laut Forbes aktuell der reichste Mann der Welt. Und demnächst wird ihm auch Twitter gehören, welches er vor wenigen Wochen gekauft hat.

Doch auch der reichste Mann der Welt scheint in seiner Freizeit Games zu zocken. Denn auf Twitter hat er jetzt erklärt, welchen Charakter beziehungsweise Build er in Elden Ring zockt. Das Action-RPG gehört aktuell zu den meistgespielten Spielen und zeichnet sich vor allem durch seinen hohen Schwierigkeitsgrad aus.

So vernichtet Elon Musk seine Feinde in Elden Ring

Was genau erzählt Musk? Elon Musk wurde auf Twitter gefragt, welchen Charakter er aktuell in Elden Ring spiele. Und Musk antwortete tatsächlich auf die Frage und erklärte, dass er einen Magier mit Fokus auf Intelligenz und Geschick spiele.

Ein Int/Dex Build, also vor allem einen Magier mit einigen Waffen-Skills. Den Schild in der linken Hand, den Stab in der rechten, gepaart mit Rapier und Klauen zum schnellen Wechsel.

Außerdem habe er von schwerer Rüstung auf mittlere Rüstung gewechselt, damit er sich schneller bewegen könne.

Bei den Talismanen probiere er immer noch herum, zumindest klingt er nicht so, als habe er sich für einen bestimmten Satz festgelegt. Talismane spielen in Elden Ring eine wichtige Rolle, denn jeder davon hat einen anderen Effekt. Sie erhöhen etwa eure Attribute, Resistenzen oder verbessern eure Kampftechniken. Die Fundorte der legendären Talismane in Elden Ring findet ihr auch hier auf MeinMMO.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Elon Musk ist in Sachen Gaming kein Unbekannter. So hatte sich etwa der Shooter Warframe in einem coolen Twitch-Clip über eine Panne des Milliardärs lustig gemacht:

Warframe macht sich in coolem Twitch-Clip über Elon Musk und Tesla lustig

Der zukünftige Chef von Twitter hat sich ein leichtes Build ausgesucht

Wie kompliziert ist das zu spielen? Magie gehört zu den stärksten Waffen im Action-RPG von From Software. Einige User bezeichnen Magie daher auch als „Easy Mode“ und deswegen gibt es immer wieder lebhafte Diskussionen über den angeblichen Easy-Mode-Build.

Denn mit Magie könnt ihr sowohl große Gegnermassen als auch dicke Bosse aus sicherer Distanz vernichten und müsst nicht nah an sie heran. Falls euch die Magie doch einmal ausgeht, habt ihr mit den Waffen-Skills noch eine passende Alternative parat, falls euch die Gegner doch mal zu Nahe kommen.

Was denkt ihr? Spielt ihr das gleiche Build wie der reichste Mann der Welt oder habt ihr andere Builds, die ihr aktuell empfehlen könnt? Denn aktuell besten Build, den ihr aktuell spielen könnt, stellen wir euch hier auf MeinMMO vor.

Elden Ring: Der allgemein beste Build aktuell – So spielt ihr ihn