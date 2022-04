Spielt im PvP von Elden Ring ruhig alle ehrenvoll – Dann kann ich euch besser abmurksen

In Elden Ring gibt es viele ungeschriebene Regeln, auf die Teile der Community bestehen. Die gibt es auch im PvE, aber insbesondere im PvP vom Action-RPG empören sich einige Souls-Fans ganz fürchterlich, wenn man ihrem Ehrenkodex nicht folgt. MeinMMO-Autor Marko sagt denen: Ihr habt das Spiel kein bisschen verstanden.

Wer einmal in die Online-Communitys rund um Elden Ring reingeschnuppert hat, ist sicher schonmal unzählige Diskussionen über die richtige Spielweise gestolpert. Und damit auch über allerlei falsche Meinungen:

Wer Magie nutzt, spielt nicht richtig, weil das feige sei. Bosse nur im Koop zu besiegen, heißt, dass ihr sie nie wirklich besiegt habt. Und wagt es ja nicht, eine Cheese-Strategie zu verwenden!

Die schlechteste aller Meinungen haben diese Leute aber über die PvP-Invasionen. Die Spieler, die als fiese Eindringlinge in eurem Spiel auftauchen, sollen sich gefälligst ehrenvoll verhalten. Wenn du als blutroter Bösewicht dich heilst oder – Gott bewahre – dich nicht zuerst respektvoll verbeugst, spielst du das Spiel falsch. Sagen zumindest diese Leute.

Zu denen sag ich: Wenn ich in euere Spiel eindringe und ihr darauf besteht, euch zu verbeugen, ist mir das sehr recht. Denn dann kann ich umso leichter den PvP-Modus in Elden Ring so spielen, wie es gedacht ist – indem ich euch eiskalt und respektlos umlege.

PvP-Invasionen sind dafür gemacht, dass ihr unfair spielt!

Wie Spieler auf reddit auch schon festgestellt haben, kam mit dem großen Erfolg von Elden Ring ein neuer Trend ins Spiel: Eine Untergruppe von Spielern, die PvP-Eindringlinge hassen.

In Elden Ring könnt ihr mit bestimmten Items in die Welten anderer Spieler eindringen. Dort taucht ihr dann als blutrotes Phantom auf. Euer Ziel ist so direkt und simpel, wie es nur geht, denn ihr müsst den Host der anderen Welt umbringen.

Anders als in den anderen FromSoftware-Spielen könnt ihr als Eindringling eigentlich nur in den Welten von Spielern auftauchen, die im Koop unterwegs sind. Mit dem Spötterzungen-Item könnt ihr als Solo-Spieler zwar Eindringlinge in eurer Welt möglich machen, aber sehr wenige Leute nutzen diese Möglichkeit.

In unserem Video erklären wir noch einmal kurz, wie das funktioniert:

Alles, was ihr zu dem Multiplayer in Elden Ring wissen müsst

Viele Leute online beschweren sich über die Eindringlinge. Sie seien ‚unfair‘ und würden den Spielspaß ruinieren. Das mindeste, was Eindringlinge tun könnten, ist es, ‚fair‘ zu kämpfen. Hier gibt es einen strikt-definierten Benimm-Regeln zu befolgen:

Man darf keine unfairen Waffen verwenden. Die genaue Definition für unfaire Waffen ist schwammig – häufig sind es die, die aktuell als stark angesehen werden.

Magie ist verpönt. Man darf nur mit Nahkampf-Waffen kämpfen. Aber nicht mit denen, die zu gut sind, siehe Punkt 1.

Heilen darf man sich nicht. Wer getroffen wird, war halt zu schlecht und darf sich nicht mit einer komplett gängigen und normalen Mechanik wieder aufrappeln.

Man darf bloß nicht einfach so anfangen zu kämpfen! Wenn man seinem Gegner auf dem Schlachtfeld begegnet, gehört es zum guten Ton, sich erst zu verbeugen und höflich auf den Gegenüber zu warten.

Wer diese Regeln befolgt, ist ein angenehmer Eindringling. Gegen diese Art von Spieler möchte man im PvP kämpfen, heißt es.

Im PvP kämpfe ich fast immer allein gegen Gruppen. Natürlich nutze ich dann alle Tricks, um zu gewinnen.

Aber ich frage mich: Was ist hier der Sinn der Sache? Ich tauche als blutroter Eindringling ungefragt in eure Welt ein. Ich bin automatisch in der Unterzahl, weil ich fast ausschließlich gegnerischen Teams begegne. Und dann soll ich auch noch höflich spielen?

Zur Erinnerung: Der NPC, der euch in Elden Ring die PvP-Invasionen beibringt, hat mit großer Wahrscheinlichkeit eure Jungfer getötet und verspottet euch dafür. Dazu vergöttert dieser NPC einen blutrünstigen Sadisten und Entführer von Kindern.

Wieso sollte ein Spieler, der es diesem NPC nachmacht, fair spielen?

Die ganze Fantasie und der ganze Sinn hinter Invasionen ist, dass es Spaß macht, fies zu sein. Ihr sollt den Spielspaß von einer Gruppe von Kriegern kaputtmachen. Das ist explizit eure Aufgabe als Invader.

Wer nach den Knigge-Regeln spielen will, soll den Duellanten-Finger nutzen. Dieses Item ist genau für diesen Zweck im Spiel: Um faire, ausgeglichene PvP-Duelle mit gleichwertigen und gleichgesinnten Gegnern zu haben, die ebenfalls nach so Duellen suchen.

Als Eindringling ist es nicht meine Aufgabe, euch fair oder respektvoll zu behandeln. Es ist meine Aufgabe, euch zu töten, egal wie. Und genauso werde ich auch spielen, denn genau diese Art von Spielweise will das Spiel von mir sehen.

Invasionen in Elden Ring sollen unfair sein, genauso wie „Mensch, Ärger dich nicht“ wütend machen soll und man in Among Us seine Freunde belügen und verraten muss: Diese Emotionen sind expliziter Teil vom Spielspaß und komplett einkalkuliert und beabsichtigt.

Sich über Eindringlinge aufzuregen und sie als unfaire Spielverderber zu beschimpfen ist nicht beleidigend, es ist ein Kompliment. Denn das zeigt, dass ich die Rolle genau so spiele, wie von den Entwicklern vorhergesehen.

Also beleidigt mich ruhig, flennt gerne weiter rum, dass ich unfair bin, und verbeugt euch gerne jederzeit wieder. Das macht es nur leichter für mich, euch mit meinem spaßigen Blood-Build niederzumetzeln – ganz genau so, wie das FromSoftware von mir sehen will.

Kann man Elden Ring falsch spielen? – Nur, wenn man Anderen vorschreibt, wie sie spielen sollen

Dieses Problem im PvP steht stellvertretend für ein viel größeres Problem in der Souls-Community. Die elitäre Hochnäsigkeit von einem gewissen Teil der Community. Es geht um Leute, die denken, sie blicken das Spiel besser als die Entwickler selbst; Leute, die sauer werden, wenn jemand es wagt, als Magier im Koop zu spielen – in einem Spiel, in dem es Magier und Koop gibt.

Eine beliebte Diskussion rund um Elden Ring und andere FromSoftware-Spiele ist: Kann man diese Spiele falsch spielen? Da geht es nicht um das Ausnutzen von fiesen Exploits, sondern um ganz legitime und von den Entwicklern vorhergesehene Spielweisen.

Auch in einem Podcast haben wir bei MeinMMO uns dieser Frage gewidmet:

Meine Meinung dazu ist recht klar: Ja, man kann Elden Ring falsch spielen. Aber nur, wenn man anderen Spielern vorwirft dass sie das Spiel falsch spielen.

Diese Art von Spieler gibt es in der Community leider zuhauf. Die haben irgendwann mal einen heiligen Kodex für die FromSoftware-Games erfunden, den sie am liebsten allen Spielern aufdrücken wollen. Es sind die unsterblichen 2 Worten, von denen sie glauben, dass sie jeder „echte Souls-Fan“ befolgen muss: „git gud“.

„Git gud“ ist die schrecklichste, nervigste, absolut unausstehlichste Mentalität, mit der ihr Elden Ring spielen könnt. Dieses grauenvolle Mantra ist eine verfälschte Überspitzung und heißt so viel wie „spiele einfach besser“.

Dieses Motto hat unzähligen potenziellen Souls-Fans ein falsches Bild der FromSoftware-Spiele gegeben, und sie damit vielleicht für immer vergrault. Denn man muss nicht etwa besser reagieren können als körperlich möglich, um in Elden Ring erfolgreich zu sein.

Jeder, der die unzähligen Mechaniken im Spiel clever nutzt, kann Erfolg haben. Und genau das macht die Spiele so gut: der Schwierigkeitsgrad ist happig, aber ihr könnt immer auf irgendeine Art gewinnen. Das Spiel gibt euch genug Möglichkeiten dazu.

Elden Ring schreibt mir nicht vor, wie „ehrenvoll“ ich es spielen schon. Teile der Community aber schon.

Die Spieler aus dem „Git Gud“-Kult sehen das nicht so. Sie glauben, schnelle Reaktionen und ‚ehrenvoller‘ Nahkampf sind der einzig korrekte Weg, Elden Ring zu spielen. Aus vollkommen unerfindlichen Gründen glauben sie, dass sie Elden Ring besser verstehen als die Entwickler selbst.

Folgende Dinge, die FromSoftware mit viel Aufwand, Intelligenz und Vorsicht in das Spiel eingefügt hat, sind für diesen Kult verboten:

Dutzende Zauber mit spannenden Vor- und Nachteilen

Waffen-Talente für jede Waffe, die ihr ausführlich nach euren Bedürfnissen anpassen könnt.

Koop mit echten Spielern und NPCs, der belohnt wird mit Runen, Items und spannenden Strategien.

Die neue Schleichmechanik, ebenso wie Tarn-Items und -Zauber.

Jegliche Wurfgegenstände, die man mit dem neuen Crafting bauen kann.

Eindringlinge, die sich wie hinterhältige Bösewichte verhalten – wie von der Story gewollt.

Die meisten Belohnungen in der Open-World sind Zaubersprüche, Kriegsaschen und Geisteraschen. Wenn es nach diesen Puristen geht, sind die alle komplett verschwendete Zeit aufseiten der Spieler und Entwickler.

Und dann liest man im Internet, wie sich diese ‚noblen Puristen‘ an Bossen die Zähne ausbeißen, weil ihre puren Nahkampf-Builds nicht bei jedem Boss problemlos klappen. Immer und immer wieder kriegen sie auf die Mütze – denn sie spielen Elden Ring falsch, gerade weil sie das Spiel nicht „falsch“ spielen möchten.

Das Spiel und die komplette Design-Philosophie dahinter sagt den Spielern: Nutzt all diese Möglichkeiten aus! Jeder freigeschaltete Zauberspruch ist ein klarer Wink mit dem Zaunpfahl. Stattdessen bestehen gewisse Spieler darauf, dass dieser Zaunpfahl nur zum stupiden Draufkloppen benutzt werden darf.

In jeder Mechanik und jedem bisschen Spieldesign steckt so viel Arbeit und so viele Überlegungen, dass es ketzerischer ist, sie nicht zu nutzen. Wenn ihr in Elden Ring Probleme habt und das Gefühl habt, dass ein Boss oder ein Eindringling zu unfair ist, ist das euer eigenes, selbsterschaffenes Problem.

Wenn ihr dazu noch darauf besteht, andere Spieler herunterzuziehen, damit sich euer eigenes Elend in irgendeiner Form lohnenswert anfühlt, gibt es darauf nur eine richtige Antwort: git gud.

Das geht mit unseren Guides, Tricks und Tipps auch ganz einfach! Einen praktischen Überblick darüber findet ihr hier:

