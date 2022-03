Elden Ring: Wann sollte ich wohin reisen? Die beste Reihenfolge

Beachtet auch, dass das Unteriridische Reservat der Scham zwar mit einem Level um 100 bis 110 geschafft werden kann, ihr dort aber ein Ende freischaltet, was ihr nur mit Mühen wieder umgehen könnt. Was diese Mühen beinhalten, erfahrt ihr hier:

Das ist die optimale Reihenfolge, in der ihr das Zwischenland erkunden solltet. In dieser Einordnung wurde auch beachtet, dass ihr möglichst wenige NPC-Interaktionen und Items verpasst. Deshalb ist etwa Elphael, Stütze des Haligbaums vor Farum Azula, da ihr sonst eine wichtige Interaktion mit Gideon Ofnir verpassen würdet – und damit auch einzigartige Items.

Die gigantische Welt von Elden Ring könnt ihr von Beginn an fast komplett erkunden. Doch die Gegner und Bosse sind nicht in jeder Region gleich stark. Wir verraten euch deshalb die optimale Reihenfolge, in der ihr das Zwischenland erkunden solltet.

