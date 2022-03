So könnt ihr Elden Ring auf der PS5 und der Xbox Series X flüssiger zocken

So geht ihr vor: Dafür müsst ihr in die Einstellungen eurer Xbox Series X gehen und hier unter den Punkt „Videomodi“ gehen. Hier sollten folgende Punkte aktiviert sein:

Was ist der Nachteil? Der größte Nachteil ist, dass ihr euren Spielfortschritt von der PS5 nicht in die PS4-Version übernehmen könnt. Das bedeutet: Solltet ihr auf der PS5 bereits angefangen haben und jetzt für eine bessere Performance auf die PS4-Version wechseln, dann müsst ihr von vorn anfangen.

Elden Ring bietet auf PS5, Xbox Series X und PC auf Steam eine schlechte Performance. Mit Tricks könnt ihr die Leistung verbessern. MeinMMO erklärt euch, was ihr tun könnt und was ihr beachten müsst.

