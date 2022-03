In Elden Ring erstellt ihr euch zum Anfang des Spiels euren Charakter. Der Editor ist sehr umfangreich, euch sind also wenige Grenzen gesetzt. Aber was, wenn ihr mit eurem Aussehen oder Namen unzufrieden seid? MeinMMO sagt euch, wie einfach ihr das Aussehen eurer Spielfigur ändern könnt.

Wie auch das Spiel selbst ist der Charakter-Editor in Elden Ring ist sehr umfangreich. Wer im Laufe seiner Zeit in dem neuesten Spiel von FromSoftware vielleicht mal das Aussehen seiner Spielfigur ändern will, kann das aber auch nachträglich ganz leicht tun.

Ganz gleich, ob ihr nur kleine Details ausbessern wollt oder in komplett neuem Glanz erstrahlen wollt, mit dieser Methode sind euch keine Grenzen gesetzt. Auch den Namen, das Alter oder Geschlecht könnt ihr so nachträglich verändern.

Wir sagen euch hier, wie das funktioniert.

Elden Ring: So könnt ihr von eurem Charakter das Aussehen ändern

Um in Elden Ring das Aussehen eures Charakters ändern zu können, müsst ihr an dem Ort Tafelrundfeste den Trüben Spiegelständer besuchen. Der befindet sich im selben Raum wie die Fia, die Dame mit einem nicht ganz unschuldigem Kuscheldrang.

Wie komme ich zum richtigen Ort? Der Spiegel, mit dem ihr euren Charakter ändern könnt, befindet sich an der Tafelrundfeste, die auch Tafel der Gnade heißt.

Sobald ihr einmal dort wart, könnt ihr über die Schnellreise-Funktion auf der Karte jederzeit zur Tafel der Gnade zurückreisen. Dafür müsst ihr nur die kreisförmige Insigne in der linken, unteren Ecke in dem Kartenbildschirm auswählen.

Falls ihr noch nicht an der Tafel der Gnade wart, müsst ihr zunächst die Einladung bekommen, sie zu besuchen. Wann genau diese Einladung kommt, ist aktuell unklar. Es scheint aber mit der Menge an Orten der Gnade zusammenzuhängen, die ihr besucht habt.

Viele Spieler berichten, im Anschluss an den schweren Boss Margit die Einladung bekommen zu haben; Autoren in der MeinMMO-Redaktion haben sie aber schon davor bekommen.

Hier sind die Schritte, die ihr befolgen müsst:

Geht zur Tafelrundfeste. Geht dafür auf der Karte in die Ecke links unten, wo ihr eine kreisförmige Insignie seht. In der Mitte dieser Insignie könnt ihr die Tafel der Gnade als Reiseort auswählen.

In der Tafelrundfeste angekommen, nehmt den Durchgang links vom Kamin.

Jetzt solltet ihr in dem Flur mit dem Waffenschmied stehen. Lauft durch die Tür direkt vor euch, in das Schlafzimmer von Fia.

An der Wand, die von der Eingangstür aus rechts ist, steht ein trüber Spiegel.

Stellt euch vor den Spiegel und interagiert mit ihm.

Das war’s auch schon! So könnt ihr beliebig oft das Aussehen, Namen oder Geschlecht eures Charakters ändern. Bebildert sehen diese Schritte so aus:

1. Durch diese Tür links vom Kamin. 2. Durch diese Tür rechts vom Schmied. 3. Der Spiegel ist an der rechten Wand. Links unten auf dem Kartenbildschirm findet ihr die Tafel der Gnade

Umfangreicher Editor erlaubt komische sowie ernsthafte Charaktere

Dass man nachträglich einen Charakter nachträglich komplett ändern kann, hat viele Vorteile:

Man erkennt oft erst beim Spielen selbst, ob man zufrieden mit dem Aussehen der Spielfigur ist.

Wer mit seinem Charakter auch New Game+ und darüber hinaus spielt, möchte womöglich etwas ändern.

Falls ihr euren echten Namen genutzt habt und das aufgrund des Multiplayers nicht mehr tun wollt, könnt ihr nachträglich für mehr Privatsphäre sorgen.

Dazu ist der Charakter-Editor ist sehr umfangreich und flexibel, und kann für sich viel Unterhaltung liefern. Deshalb liebt die Community die Möglichkeiten schon seit den alten Spielen von FromSoftware, und auch Elden Ring hatte schon vor Release ganz verrückte Charaktere.

Die wohl beliebteste Kreation in der Community bislang ist ein Charakter, der Rapper und Mode-Designer Kanye West frappierend ähnlich sieht. Diese Figur tauchte auch in beliebten Memes auf reddit auf.

Wenn ihr nachträglich euren Bettler aussehen lassen wollt wie Kanye West (oder sogar nach ihm bennenen möchtet), könnt ihr das mit der beschriebenen Methode jederzeit tun.

Der Charakter-Editor kann auch ernsthafte Geschichten erzählen, wie ein Post auf Reddit gezeigt hat. Ein Spieler hat seinen Charakter nach dem Vorbild seines besten Freundes erstellt, der noch vor dem Release von Elden Ring verstorben ist:

