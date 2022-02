Spieler erweist verstorbenem Freund in Elden Ring eine besondere Ehre, „damit er die Spielwelt erkunden kann“

Eine tragische Geschichte rührt gerade die Community von Elden Ring. Zwei Souls-Fans freuen sich auf das neue Spiel von FromSoftware, doch einer stirbt vor dem Release. Sein bester Freund erweist ihm deshalb eine ganz besondere Ehre im Spiel.

Im subreddit von Elden Ring dominieren aktuell insbesondere Memes, Witze und allgemein viel hemmungslose Freunde am Spiel. Doch eine Geschichte eines Users hat die Community sehr gerührt.

Mit viel Aufmerksamkeit, Zuspruch und Besonnenheit reagieren die Fans von Elden Ring auf die Geschichte vom User TheUncannyJones und seinem besten Freund, Jason.

TheUncannyJones ist ein großer Fan der Soulsborne-Spiele, und das hat er seinem Freund Jason zu verdanken. Beide Spieler freuten sich dementsprechend sehr auf den Release von Elden Ring, doch Jason starb kurz vor Release.

Um Jason eine letzte Ehre zu erweisen, erinnert sich TheUncannyJones auf eine ganz besondere und rührende Art und Weise an seinen verstorbenen besten Freund.

„Ich habe meinen Charakter nach seinem Vorbild erstellt, damit er das Zwischenland erkunden kann“

Weil sein bester Freund leider nicht mehr selbst die Spielwelt von Elden Ring erkunden kann, hat TheUncannyJones einen anderen Weg gefunden.

Er hat seinen Spielcharakter nach dem Vorbild des verstorbenen Soulsborne-Fans erstellt, und nannte ihn Jason of Lordran. Damit ist der Charakter ein Lord aus der Welt von Dark Souls, mit der die beiden Spieler offenbar viel verbinden.

Jetzt kann Jason of Lordran so auch die große und beeindruckende Spielwelt aus Elden Ring erkunden.

Wie viel Mühe in diesem Tribut steckt, erkennt man in den Bildern, die TheUncannyJones von Jason of Lordran geteilt hat:

Jason of Lordran steht in voller Ritterrüstung stolz in Limgrave. Das imposante Sturmschwingen-Schloss wartet im Hintergrund geradezu darauf, dass der Krieger die schwierigen Herausforderungen schafft.

Erinnerungen an verstorbenen Freund motivierten den Spieler beim Baumwächter

Weil die Community gut versteht, wie Souls-Fans ticken, hat ein anderer reddit-User in den Kommentaren geschrieben: „Der Kerl schaut wahrscheinlich von oben runter und lacht dich aus, weil du so oft von den Bossen zerstört wirst.“

TheUncannyJones stimmt dem zu. Er habe bei dem schwierigen Boss Baumwächter, an dem schon Streamer verzweifelt sind, hönisch-motivierende Worte seines verstorbenen Freundes geradezu gehört.

Es war definitiv ein entscheidender Faktor, warum ich 27 Versuche brauchte, um den Baumwächter zu töten. Nachdem ich gesehen hatte, wie wenig Schaden ich anrichtete, dachte ich: „Dieser Boss ist wahrscheinlich für später gedacht …“, und dann hörte ich, wie er mich ein Weichei nannte. TheUncannyJones auf reddit

Daraus zehrte der Spieler offenbar die nötige Kraft, um diesen harten Gegner zu schlagen. Denn beim 27. Versuch ist der Baumwächter durch die Klinge von Jason of Lordran gefallen.

Weder der Spieler, noch Jason of Lordran, sollten mit dieser besonderen Dynamik große Probleme haben bei diesem eigentlich doch so schwerem Spiel.