Leak zeigt den Charakter-Creator von Elden Ring und er sieht genauso bekloppt aus wie in Dark Souls

Wann erscheint Elden Ring? Das Action-RPG kommt am 25. Februar 2022 für PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 und PS4.

Manche finden sogar, dass der Charakter-Editor von Elden Ring dem aus dem Remake von Demon’s Souls für die PS5 überlegen sei: „Ich will ehrlich sein: Das sieht genauso gut oder sogar besser aus, als “Demon’s Souls”-Remake visuell in der Charaktererstellung.“

Das sagen Fans zum Leak: Das Feedback zum Video ist nahezu durchweg positiv. Gelobt werden vor allem die besseren Modelle des Charakters. War es in früheren Spielen noch üblich, dass die Standard-Figuren merkwürdig aussahen und nur selten an „richtige“ Menschen erinnerten, sieht das hier anders aus.

Was ist das für eine Tradition? Elden Ring bietet, wie Dark Souls und Bloodborne auch, Multiplayer in Form von Koop und PvP . Entsprechend ist es üblich, gerade dafür den Charakter-Editor maximal auszureizen und so bekloppte Charaktere zu erstellen, wie es nur irgendwie geht.

Außerdem gibt es einen kleinen Einblick in die Standard-Charaktere und man sieht sogar einige der Klassen, die man wählen kann. So wird es beispielsweise eine Soldaten- und eine Champion-Klasse geben.

