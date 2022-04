In Elden Ring hat Patch 1.04 viele Zauber und Anrufungen verbessert und gebufft. Jedoch waren auch Bugfixes mit dabei, die zusätzlich die nervigsten Gegner gefixt, aber auch einer der schwersten Bosse fast unbesiegbar gemacht haben. Wir zeigen euch die Einzelheiten.

Was wurde mit Patch 1.04 geändert? Der neue Patch 1.04 zu Elden Ring kam am 19. April und brachte viele Anpassungen bezüglich Magie, Anrufungen aber auch Waffen und ihre dazugehörigen Talente und einige Bugfixes.

Zwei Änderungen sind jedoch besonders wichtig:

Einer betrifft den Fix der blutigen Hunde, die euch in einer Kombo vernichten können.

Der andere bufft einer der schwersten Bosse und macht ihn sogar fast unbesiegbar.

Wir zeigen euch, was sich geändert hat und was die Änderungen für euch im Spiel bedeuten.

Blutige Hunde beißen endlich richtig zu

Was war an den Hunden kaputt? Diese blutigen Hunde waren im ganzen Zwischenland gefürchtet. Sie konnten euch mit ihren Bissen zum Verbluten bringen und sorgten dadurch für sekundenschnelle Tode. Das lag jedoch an einer kaputten Animation, die dafür sorgte, dass ihr doppelt so schnell den Blutungseffekt abbekommen habt.

Der beste Weg also, mit ihnen umzugehen, war entweder, mit dem Schild die Angriffe abzublocken oder auf den Fernkampf zuzugreifen, um sie so aus sicherer Distanz zu eliminieren. Eine besondere Fackel konnte diese Biester auch auf Distanz halten.

Nach dem Patch hat der YouTuber „Zullie the Witch“ die blutrünstigen Biester getestet und festgestellt, dass sie endlich gefixt wurden. Dazu nochmal der Test hier für euch eingebunden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Stellen die Hunde keine Bedrohung mehr dar? Trotz des Fixes sind diese Hunde dennoch gefährlich. Solltet ihr unachtsam sein und in einer Kombo verwickelt werden, könntet ihr eine Menge Lebenspunkte verlieren. Ihr habt jedoch nach dem Patch eine höhere Chance, lebend aus einer Begegnung hervorzugehen.

Malenia wurde gebufft – Handelt es sich um einen Bug?

Was ist mit Malenia passiert? Nach dem Patch hat auch einer der schwersten Bosse einen Buff bekommen. Malenia, der Boss im Haligbaum, konnte mit ihren Schwertschlägen ihre Lebenspunkte schrittweise aufladen. Nach dem Patch jedoch verzeichnet ein Spiel eine beunruhigende Veränderung.

Die geübte Schwertmeisterin kann jetzt nicht nur ihre Lebenspunkte pro Schläge heilen, sondern, es reicht, wenn sie nur in eure Nähe schlägt, um sich aufzuladen. Hierzu der Beweis vom Reddit-User Demoboy995:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Das macht Malenia momentan zum schwersten Boss im Spiel. Solltet ihr nicht die richtige Strategie verwenden, könnte Malenia sogar unbesiegbar sein.

Ist die Änderung gewollt? Schaut man sich die Aufnahmen von Demoboy995 auf reddit an, sieht die Anpassung nicht gewollt aus. Allem Anschein hat sich etwas in den Frames geändert, was dafür sorgt, dass euch dieser Boss nicht einmal treffen muss, um sich zu heilen.

Bleibt abzuwarten, ob FromSoftware dieses Problem angeht und behebt, da für Nahkämpfer der Boss zu einer Tortur werden könnte.

Wie sollte ich jetzt am besten kämpfen? Da Malenia anfällig auf Blutungsschaden ist, solltet ihr auch auf Blutanrufungen zurückgreifen. Die Anrufung „Fliegenschwarm“ verfolgt euren Boss und sorgt für eine Menge Schaden durch die blutrünstigen Fliegen.

Diese Fliegen könnt ihr auf sicherer Distanz losschicken, ohne euch in den gefährlichen Nahkampf zu begeben.

Was haltet ihr von den Änderungen? Findet ihr es gut, dass Malenia noch schwerer geworden ist als davor? Oder seid ihr froh, dass ihr sie vor dem Patch besiegt habt, um euch eure Platintrophäe zu sichern? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!