In Elden Ring werfen Spieler jetzt mit Krügen, um den fiesesten Boss zu kontern

Malenia gilt für zahlreiche Spieler als der schlimmste Boss in Elden Ring. Nun werden die Spieler im Kampf gegen sie kreativ und nutzen sogar Krüge als Konter für einen ihrer fiesesten Angriffe.

Was ist das für ein Boss? Malenia ist ein optionaler Boss in Elden Ring, steht den Hauptbossen der Geschichte aber in Sachen Stärke und Inszenierung in nichts nach. Ihr findet sie im optionalen Gebiet „Miquellas Haligbaum“, ganz am Ende des Dungeons.

Warum ist sie so gefürchtet? Einer der besten Souls-Spieler der Welt hält Malenia sogar für „den schwersten Boss in einem Souls-Spiel“. Denn sie hat mehrere Angriffe und Mechaniken, die ziemlich gemein sind.

Sie kann Statuseffekte wie Blutung oder Scharlachfäulnis bewirken.

Jeder ihrer Treffer stellt ihre Lebenspunkte wieder her.

Sie verfügt über Angriffskombos, die im schlimmsten Fall zum sofortigen Ableben des Opfers führen.

Außerdem gibt es eine zweite Phase, in der sie weitere mächtige Angriffe dazubekommt und ihre Lebenspunkte komplett wieder auffüllt.

Gerade ein spezieller Kombo-Angriff gilt als besonders fies: Der Wasservogel-Tanz (Englisch: Waterfowl Dance). Sie holt dann in der Luft zu einem regelrechten Hagel an Schlägen aus. Sie kann in dieser Kombo insgesamt dreimal zuschlagen und wenn ihr getroffen werdet ist es nahezu unmöglich auszuweichen.

Doch die Spieler lassen sich nicht so leicht unterkriegen und haben eine kreative Konter-Möglichkeit entdeckt: Krüge.

Malenias Kombo-Angriff lässt sich mit Krügen unterbrechen – Statuseffekte sind der Schlüssel

Wie funktioniert das? Die Methode wurde vor kurzem im Subreddit von Elden Ring gezeigt. Der User toxicBird hat dazu ein Video gepostet:

In diesem Beispiel nutzt der Spieler Frostkrüge, um Malenias Wasservogel-Tanz zu unterbrechen.

Sobald sie zum Angriff ansetzt, verpasst er ihr einen Krug und sie fällt auf den Boden. So kann die Kombo gestoppt werden, bevor sie euch trifft.

Der Schlüssel sind hierbei die niedrigen Resistenzen von Malenia. Der eine Treffer mit einem Frostkrug reicht bereits, um den Frost-Status zu bewirken und sie zu Fall zu bringen.

Das funktioniert auch mit Krügen der anderen Statusarten, wie Blutung oder Fäulnis.

Um die entsprechenden Krüge herzustellen, braucht ihr aber das richtige Rezeptbuch und die entsprechenden Materialien.

Wo finde ich die nötigen Rezepte? Das Buch befindet sich im Caria-Anwesen, im nordwestlichen Teil des Seenlandes Liurnia.

Vom Ort der Gnade im oberen Stockwerk müsst ihr den Aufzug hinunternehmen.

Lauft nun geradeaus bis zu einem Übergang, an dem ihr links hinunterspringen müsst.

Ihr landet auf einem Dach, von dem ihr nun auch herunterspringen müsst.

Biegt unten links ab, bis ihr einen Eingang findet. In diesem Raum befindet sich ein Gegner und das Rezeptbuch.

Die einzelnen Schritte könnt ihr euch auch im Video von toxicBird anschauen, das ihr oben findet. Der Spieler merkt aber an, dass es einen Haken gibt.

So funktionieren Statuseffekte im Kampf: Ihr könnt Waffen und Items mit Statuseffekten gegen Feinde nutzen. Dafür müsst ihr genügend Treffer landen. Wie viele das sind, hängt von den Resistenzen des jeweiligen Gegners ab. Manche sind anfälliger für Frost, andere für Blutung oder Gift.

Im Kampf kann man nicht direkt sehen, ob ein Statuseffekt greift, oder nicht. Meist kann man das daran erkennen, dass der Gegner durch Gift oder Fäulnis kontinuierlich Schaden nimmt, oder durch Blutung und Frost direkt einen Batzen Lebenspunkte einbüßt.

Was ist das Problem mit den Krügen? Grundsätzlich gelten Statuseffekte als mächtig. Vor allem Builds, die auf Blutung basieren, sind aktuell beliebt. Einen Haken gibt es aber. Malenia hat zwar niedrige Resistenzen gegen Statuseffekte, doch Elden Ring hat hier einige Mechaniken, damit diese nicht zu mächtig sind: Sie bauen eine Toleranz auf.

Mit jedem bewirkten Statuseffekt steigt die Resistenz dagegen. Habt ihr also beispielsweise zweimal Frost mit einem Treffer bewirkt, wird die nächste Aktivierung zwei Treffer mit einem Krug brauchen.

Doch um den Wasservogel-Tanz zu kontern, muss ein Statuseffekt aktiviert werden. Ansonsten verursacht der Krug zwar Schaden, doch Malenia wird in ihrem Angriff nicht unterbrochen.

Ein Frost-Krug reicht hierbei für die ersten 2 Aktivierung aus. Um eine weitere zu bewirken, braucht ihr beim nächsten Mal dann zwei Volltreffer. Das müsst ihr mit einberechnen, wenn ihr ihren Angriff so kontern wollt.

Malenia bringt die Kreativität der Spieler hervor

So reagieren die Spieler auf den Trick: Unter dem entsprechenden Post zeigen sich die Spieler von der Methode begeistert.

Viele fühlen sich dabei an ein anderes Spiel von den gleichen Entwicklern erinnert: Sekiro. Denn dort gab es mit Lady Butterfly einen Bosskampf, in dem man mit ähnlichen Tricks vorgehen konnte.

Viele berichten zudem, dass sie nicht nur Krüge gegen Malenia einsetzen, sondern auch Wurfmesser. Diese können ebenfalls Statuseffekte bewirken. Einige schlagen vor, Fernkampfwaffen zu testen, um herauszufinden, ob diese mit ihren Pfeilen und Bolzen ähnliche Effekte haben.

Es gibt außerdem einen weiteren Trick, um dem Wasservogel-Tanz auszuweichen: Rennen. Sobald Malenia zum Sprung ansetzt, müsst ihr schnurstracks von ihr weg sprinten. So springt sie zwar auf euch zu, kann euch aber nicht treffen.

Auch dieser Trick hat seine Tücken. So kann es sein, dass Malenia direkt über euch ist und ihr so gar nicht dazu kommt, vor ihr wegzurennen. In der zweiten Boss-Phase verändert sich außerdem ihr Angriffsmuster, wodurch Wegrennen noch schwieriger wird.

Die Kriegsasche Bluthundschritt ist dann ein starker Trick, um ihr auszuweichen. Die bekommt ihr, wenn ihr die Nachtkavallerie auf Greyolls Drachenhügel besiegt, nachts auf der Brücke bei Lennes Turm.

Was haltet ihr von der Methode? Hattet ihr auch schon Schwierigkeiten mit Malenia? Wie seid ihr an ihr vorbeigekommen? Teilt gerne eure Erfahrungen mit uns.

