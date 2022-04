Vorsicht! Elden Ring bestraft euch, wenn ihr fremde Unterhosen aufhebt

Was haltet ihr von dieser neuen Masche, die sich Hacker jetzt ausgedacht haben? Findet ihr es irrsinnig, dass sie den Spielern mit solchen dreckigen Tricks extra den Spaß vermiesen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen, wie ihr dazu steht!

Sollte sich also eins dieser Cut-Contents in euer Inventar befinden, werdet ihr temporär gebannt. Der reddit-User Ok-Communication7125 meldete bestürzt, nach 220 Stunden Spielzeit wurde er vom Support dazu aufgefordert Elden Ring und seine Spielstände zu löschen. Sollte er das nicht tun, wird er für 180 Tage komplett online aus dem Spiel verbannt.

Hacker und Troller haben Wege gefunden sich Items aus den Daten in ihr Inventare zu sichern, die sie Spielern dann fallen lassen. Diese „Geschenke“ jedoch haben in den Inventaren von Spielern nichts zu suchen und werden von den Servern verfolgt.

Was verursacht das Problem? So ironisch es auch klingen mag, sorgt eine Unterwäsche für die unberechtigten Banns. Das Kleidungsstück „Deathbed Smalls“ stammt vom NPC Fia, die euch in der Tafelrunde umarmen kann. Das Problem jedoch ist, dass dieses Item nicht er spielbar ist.

