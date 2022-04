Die beliebteste Mod für Elden Ring gibt euch den Easy Mode, den viele Fans radikal ablehnen

Was sagt ihr zu dieser Mod? Findet ihr sie angemessen, oder widerspricht das der „Philosophie“ der Souls-Spiele? Glaubt ihr, dass Nutzer dieser Mod noch die „echte“ Spielerfahrung haben? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Vielen Dank dafür! Ich bin ein totaler Neuling, der noch nie ein Spiel gespielt hat, das ein Ausweichen als Schlüsselkomponente des Spiels erfordert, also spart mir das eine Menge Ärger und ich kann mich langsam an das Ausweichen gewöhnen.

Vielen Dank für diese Mod. Die hat mir eine enorme Menge an Grind, Stress und Frustration erspart. […] Ich habe das Spiel bereits zweimal ohne Mods durchgespielt und wurde seelisch komplett zerstört. Diese Mod hat meinen dritten Durchgang so viel erträglicher gemacht.

In den Kommentaren auf Nexus Mods sind die Diskussionen ebenfalls sehr hitzig. Besonders häufig ist ein Hin- und Her zu erkennen zwischen Befürwortern und denen, die solche Änderungen radikal ablehnen.

Denn damit eine Mod funktioniert, muss man das Spiel in Steam ohne Anti-Cheat starten – was wiederum automatisch den Multiplayer komplett deaktiviert.

