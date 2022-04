FromSoftware-Spiele sind bei Fans dafür bekannt, dass nach Release zahlreiche entfernte Inhalte entdeckt werden. Elden Ring ist allein durch seine Größe ein gefundenes Fressen für Modder und Dataminer, die auch hier etliche Dinge finden. Dazu gehört eine ganze Quest, die eine eigene Spielmechanik hat: „Mutter Alkohol“.

Was ist das für eine Quest?

Der bekannte Dataminer Lance McDonald hat in den Dateien von Elden Ring eine ganze Quest samt NPC und diverser damit verbundener Mechaniken entdeckt.

In dieser Quest müsst ihr für den Mönch Jiko auf die Suche nach sogenanntem „Sleep Mist“, übersetzt so viel wie „Schlafnebel“, gehen.

Im Tausch dafür erhaltet ihr wiederum „Dreambrew“, was auf Deutsch grob „Traumbräu“ oder „Traumgebräu“ bedeutet.

Hinter dieser Mechanik verbirgt sich eine Möglichkeit, anderen NPCs durch das Getränk weitere Informationen in neuen Dialogzeilen zu entlocken.

Lance hat die Daten, die er finden konnte, wiederhergestellt und in einer früheren Version der PS4-Fassung von Elden Ring zum Laufen gebracht. Hier könnt ihr euch alles im Video anschauen:

Geschnittene Quest hatte eigene „Traum“-Mechanik

So läuft die Quest ab: Der NPC befindet sich interessanterweise in der Hütte, in der ihr im fertigen Spiel den NPC Roderika findet. Diese ist in Elden Ring ein Schlüssel-Charakter, der euch das Verbessern von Geistern erlaubt.

In der Netzwerktest-Version von Elden Ring war statt Roderika dort der Mönch Jiko zu finden. Wie die anderen NPCs auch, ist das ein schräger Vogel, der nach eigener Aussage von der „Mutter des Alkohols“ verführt wurde.

Dann bietet er das „Dreambrew“-Getränk an, wenn man ihm die richtigen Zutaten bringt: Sleep Mist oder eben Traumnebel.

Hier kommen weitere NPCs ins Spiel, die es so in Elden Ring nicht mehr gibt. Dabei handelt es sich um Kreaturen wie Wölfe oder Oktopusse, die schlafend in der Gegend herumliegen. Anders als üblich, wachen diese nicht auf, wenn man um sie herumläuft.

Das ist der Mönch Jiko. Er überreicht euch dieses Item, um Traumnebel zu sammeln. Den könnt ihr von verschiedenen Gegnern sammeln. Die Bilder sind direkt aus dem YouTube-Video entnommen.

Ist die Quest aktiv, sieht man den Traumnebel um ihre Köpfe herumwabern. Für ein Getränk braucht man 2 Traumnebel.

Was bringt das Gesöff? Ihr könnt nun anderen NPCs ein solches Traumgebräu übergeben. Im Video sieht man, wie der Händler Kalé als Beispiel herhalten muss.

Sobald er das Traumgebräu herunterkippt, schläft er ein. Die Untertitel des Spiels enthüllen jedoch ein Detail, das auf ein düsteres Geheimnis des NPCs schließen lässt. Das funktionierte so offenbar bei vielen oder möglicherweise sogar allen Charakteren, mit denen man sich unterhalten kann.

Doch auch das Konzept von Schlaf und Träumen spielt in Elden Ring eine Rolle. Schlaf gibt es als Statuseffekt, Schlafen und Träumen hat einen direkten Bezug zum Halbgott Miquella.

Spannenderweise wurde dieser Aspekt der Lore im Hautspiel kaum behandelt, während Modder und Dataminer immer mehr geschnittene Inhalte zusammentragen, die direkt oder indirekt mit Miquella in Verbindung stehen. Deswegen riechen Spieler schon ein mögliches Thema für einen potenziellen DLC.

Mechanik sollte Erkundung fördern, noch viele geschnittene Dialoge verborgen

Das sagt der Dataminer zur Quest und ihrer Mechanik: Laut Lance war die Quest womöglich als Mittel gedacht, um die Spieler für Erkundungstouren zu belohnen.

Schließlich sollte man mit jedem Traum weitere Infos über die Charaktere des Zwischenlandes aufdecken. In Elden Rings Spieldateien seien noch etliche Dialogzeilen enthalten, die aus dem eigentlichen Spiel entfernt wurden.

Der Mönch Jiko solle wohl auch ursprünglich eine weitaus größere Rolle in der Hauptstory von Elden Ring bekommen. Warum sich FromSoftware dafür entschied, das alles zu entfernen, bleibt Spekulation.

Lance vermutet ebenfalls, dass man sich diese Inhalte möglicherweise für einen späteren Zeitpunkt aufbewahrt. Über mögliche DLCs wird schon seit Release spekuliert und mit jeder weiteren Enthüllung von „Cut Content“ durch Modder und Dataminer werden diese beflügelt.

Funfact: Eine Mechanik, NPCs durch ein alkoholisches Getränk weitere Story-Details zu entlocken, gab es bereits zuvor in einem FromSoftware-Spiel.

Der letzte Titel vor Elden Ring, Sekiro, hatte genau so eine Mechanik. Man konnte in der Spielwelt verschiedene Varianten von Sake finden und bestimmten NPCs als Geschenk überreichen.

Daraus entstand dann ein weiterführendes Gespräch, in denen die Charaktere Einblicke in ihre Gedanken und Hintergründe gewährten, oder sogar nützliche Tipps gaben.

Wenn ihr mehr zu Sekiro wissen wollt, wir haben es bereits in unserem Special für euch vorgestellt: Ihr habt Spaß mit Elden Ring? Hier sind 2 Spiele von den gleichen Machern, die ihr unbedingt anschauen solltet